Các "ông lớn" công nghệ dự chi hơn 2.800 tỷ USD cho AI

01-10-2025 - 10:30 AM | Kinh tế số

Citigroup ước tính nhu cầu tính toán AI toàn cầu sẽ cần 55 gigawatt công suất điện mới vào năm 2030. Điều này tương đương với mức chi 2.800 tỷ USD.

Tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia Citigroup đã nâng dự báo chi tiêu cho cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của các công ty công nghệ lớn lên hơn 2.800 tỷ USD từ nay đến hết năm 2029, cao hơn so với ước tính 2.300 tỷ USD đưa ra trước đó.

Khởi phát từ sự ra mắt của chatbot GhatGPT đình đám vào cuối năm 2022, cơn sốt AI tiếp tục thúc đẩy chi tiêu vốn và việc mở rộng trung tâm dữ liệu một cách đáng kinh ngạc, dù có giai đoạn ngắn ngủi niềm tin vào công nghệ này bị lung lay liên quan đến mô hình DeepSeek rẻ hơn của Trung Quốc và những lo ngại dai dẳng về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, theo Citigroup, các công ty công nghệ lớn không còn chỉ dựa vào lợi nhuận để tài trợ cho cơ sở hạ tầng AI. Chi phí cho việc này cực kỳ cao - khoảng 50 tỷ USD cho mỗi 1 gigawatt công suất tính toán - và các công ty đang phải vay nợ để theo kịp. Citigroup ước tính nhu cầu tính toán AI toàn cầu sẽ cần 55 gigawatt công suất điện mới vào năm 2030. Điều này tương đương với mức chi 2.800 tỷ USD. Trong đó, riêng tại Mỹ là 1.400 tỷ USD.

Theo Citigroup, nhu cầu tính toán AI tăng cao là do các nhà khai thác trung tâm dữ liệu lớn (hyperscaler) đã đẩy mạnh đầu tư sớm và nhu cầu ngày càng tăng từ các doanh nghiệp. Đáng chú ý, các hyperscaler, trong đó có Microsoft, Amazon và Alphabet, đã chi hàng tỷ USD đầu tư để giảm bớt các giới hạn về năng lực, vốn đang cản trở khả năng đáp ứng nhu cầu AI tăng vọt của họ.

Các nhà phân tích của Citigroup nhận định các hyperscaler có thể sẽ phản ánh mức chi tiêu tăng 2.800 tỷ USD trong các cuộc họp công bố lợi nhuận quý III sắp tới.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi về cách thức các công ty công nghệ sẽ tài trợ cho quy mô đầu tư này, đặc biệt khi các mô hình tài trợ truyền thống không còn đủ.

Đại kình địch của ChatGPT ra mắt mô hình AI mới: hứa hẹn sẽ là "Vua Code AI" mới

Theo Minh Tâm

VTV

