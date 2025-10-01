Đại kình địch của ChatGPT ra mắt mô hình AI mới: hứa hẹn sẽ là "Vua Code AI" mới

Anthropic, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của OpenAI, vừa công bố ra mắt mô hình AI tiên tiến mới mang tên Claude Sonnet 4.5 với tuyên bố táo bạo rằng đây là "mô hình lập trình tốt nhất thế giới". Startup được Amazon hậu thuẫn với định giá 183 tỷ USD này đang tung ra vũ khí mới nhằm thách thức sự thống trị của ChatGPT trong cuộc đua AI toàn cầu.

Được thành lập bởi nhóm các nhà nghiên cứu cũ của OpenAI vào năm 2021, Anthropic đã nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm trong ngành công nghiệp AI. Trong khi OpenAI khởi động cơn bùng nổ trí tuệ nhân tạo sinh với ChatGPT năm 2022 và định giá lên tới 500 tỷ USD, Anthropic đã tìm thấy vị trí riêng của mình bằng cách tập trung vào khả năng lập trình vượt trội và độ an toàn cao.

Claude Sonnet 4.5, mô hình AI mới của Anthropic

Claude Sonnet 4.5 đánh dấu bước tiến vượt bậc khi đạt hiệu suất dẫn đầu trên các bài kiểm tra lập trình như SWE-Bench Verified. Điều đặc biệt là mô hình này có khả năng xây dựng các ứng dụng "sẵn sàng sản xuất" thay vì chỉ là nguyên mẫu, đồng thời có thể hoạt động tự động liên tục trong 30 giờ mà không cần sự can thiệp của con người. Đây là cải thiện đáng kể so với phiên bản Claude Opus 4 trước đó chỉ chạy được 7 giờ.

Mô hình AI mới này dẫn đầu trước các đối thủ khác về điểm số kiểm tra khả năng lập trình

Nhà nghiên cứu AI David Hershey của Anthropic chia sẻ rằng trong các thử nghiệm thực tế, ông đã chứng kiến Claude Sonnet 4.5 không chỉ viết code mà còn tự động thiết lập cơ sở dữ liệu, mua tên miền và thực hiện kiểm toán bảo mật SOC 2 để đảm bảo sản phẩm an toàn. Jared Kaplan, đồng sáng lập và giám đốc khoa học của Anthropic, nhận xét rằng mô hình mới này thông minh và giống một đồng nghiệp thực sự, khiến việc làm việc cùng nó trở nên thú vị.

Các đối tác công nghệ đã nhanh chóng đón nhận mô hình mới này. CEO của Cursor, Michael Truell, khẳng định Claude Sonnet 4.5 đại diện cho hiệu suất lập trình hàng đầu, đặc biệt trên các nhiệm vụ dài hạn. Tương tự, CEO của Windsurf, Jeff Wang, gọi đây là "thế hệ mới của các mô hình lập trình". Trong năm qua, các mô hình AI của Anthropic đã trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà phát triển và doanh nghiệp, với cả Apple và Meta được cho là đang sử dụng Claude AI nội bộ.

Ngoài lập trình, Claude Sonnet 4.5 còn vượt mặt các đối thủ trong nhiều tính năng khác

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt khi OpenAI đã tung ra GPT-5 vào tháng 8, vượt qua Claude trên nhiều bài kiểm tra lập trình. Việc Anthropic ra mắt Claude Sonnet 4.5 chưa đầy hai tháng sau Claude Opus 4.1 cho thấy tốc độ đổi mới chóng mặt trong ngành, nơi mà không công ty nào có thể duy trì lợi thế lâu dài.

Ngoài hiệu suất lập trình vượt trội, Anthropic cũng tự hào về những cải tiến về an toàn. Claude Sonnet 4.5 được cho là có tỷ lệ thấp hơn về các hành vi đáng lo ngại như lừa dối, tìm kiếm quyền lực và xu nịnh người dùng. Mô hình cũng chống chịu tốt hơn với các cuộc tấn công prompt injection. Kaplan gọi đây là bước nhảy lớn nhất về an toàn trong một năm rưỡ qua.

Anthropic đang cung cấp Claude Sonnet 4.5 cho tất cả người dùng với mức giá 3 USD cho một triệu token đầu vào và 15 USD cho một triệu token đầu ra, tương đương với mô hình Claude Sonnet 4 trước đó. Công ty cũng ra mắt Claude Agent SDK và tính năng "Imagine with Claude" cho phép mô hình tạo ra phần mềm theo thời gian thực mà không cần code được viết sẵn.

Nhìn về tương lai, Kaplan tiết lộ rằng các mô hình tốt hơn đang trên đường đến, có thể bao gồm phiên bản Opus mới, với kế hoạch phát hành thêm một hoặc hai mô hình trước khi kết thúc năm nay. Cuộc chiến giữa Anthropic và OpenAI hứa hẹn sẽ còn nóng hơn nữa trong những tháng tới, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng nhà phát triển và doanh nghiệp trên toàn cầu.