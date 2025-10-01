Có gì ở tính năng Teen Account trên Facebook và Messenger?

Vào năm 2024, Meta đã giới thiệu tính năng Teen Account. Theo ông lớn truyền thông xã hội, tính đến nay, hàng trăm triệu người dùng vị thành niên đã được thiết lập tài khoản Teen Account trên Instagram, Facebook và Messenger.

Sau khi được ra mắt trên Instagram trên phạm vi toàn cầu, Meta tiếp tục mở rộng việc triển khai Teen Account trên Facebook và Messenger tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, bắt đầu từ tuần này.

Có gì đặc biệt là tính năng này?

Theo Meta, tính năng này có một số điểm khác biệt sau:

Hạn chế đối tượng: Tài khoản Teen Account sẽ mặc định thiết lập đối tượng có thể xem bài viết, tin, video, danh sách bạn bè là Bạn bè.

Hạn chế nhắn tin: Tin nhắn được cài đặt ở mức bảo vệ cao, chỉ bạn bè hoặc các kết nối đã từng nhắn tin trước đó mới có thể trò chuyện với người dùng vị thành niên. Đối với các trường hợp có số điện thoại, tin nhắn được hiển thị ở mục "tin nhắn chờ".

Hạn chế nội dung nhạy cảm: Hệ thống của Meta sẽ tự động gỡ bỏ những nội dung nhạy cảm hoặc có khả năng gây xúc phạm, giúp bảo đảm trải nghiệm phù hợp với độ tuổi.

Giới hạn tương tác: Bài viết gắn thẻ cần được người dùng vị thành niên xem xét và xác nhận trước khi hiển thị trên trang cá nhân.

Giới hạn thời gian: Trẻ sẽ nhận thông báo nhắc nhở rời khỏi ứng dụng sau 60 phút sử dụng mỗi ngày.

Chế độ ngủ: Từ 22h00 đến 07h00, Facebook sẽ tự động tắt thông báo để bảo đảm trẻ không bị làm phiền vào ban đêm.

Phụ huynh có thể sử dụng quyền giám sát với tài khoản Teen Account trên Facebook và Messenger

Theo Meta, quyền giám sát là công cụ hỗ trợ phụ huynh hoặc người giám hộ đồng hành cùng con em (từ 13–17 tuổi, hoặc 14–17 tuổi tại một số khu vực) khi sử dụng Facebook và Messenger.

Với tài khoản Thanh thiếu niên, quyền giám sát cho phép phụ huynh và người giám hộ theo dõi các cài đặt an toàn, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu giảm mức độ bảo vệ từ phía trẻ, đồng thời đặt thêm giới hạn thời gian và tăng cường các lớp bảo vệ khác.

Khi thiết lập quyền giám sát, phụ huynh có thể: Quản lý thời gian trẻ dùng Facebook bằng đặt giới hạn hàng ngày và kích hoạt chế độ ngủ; Phê duyệt hoặc từ chối khi trẻ muốn giảm mức độ bảo vệ của một số cài đặt an toàn; Theo dõi chi tiết hoạt động, bao gồm danh sách bạn bè trên Facebook, danh bạ trên Messenger và những tài khoản mà trẻ đã chặn.

Meta cho biết, đầu năm nay, gần 135.000 tài khoản Instagram đã bị gỡ bỏ do những hành vi mang tính quấy rối nhắm đến các tài khoản do người lớn quản lý có sự xuất hiện của trẻ em dưới 13 tuổi. Ngoài ra, khoảng 500.000 tài khoản Facebook và Instagram có liên quan đến các tài khoản vi phạm này cũng đã bị đình chỉ hoạt động.