Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có gì ở tính năng Teen Account trên Facebook và Messenger?

01-10-2025 - 08:41 AM | Kinh tế số

Sau khi triển khai Teen Accounts (Tài khoản Thanh thiếu niên) trên Instagram, tính năng này sẽ được áp dụng trên Facebook và Messenger.

Vào năm 2024, Meta đã giới thiệu tính năng Teen Account. Theo ông lớn truyền thông xã hội, tính đến nay, hàng trăm triệu người dùng vị thành niên đã được thiết lập tài khoản Teen Account trên Instagram, Facebook và Messenger.

Sau khi được ra mắt trên Instagram trên phạm vi toàn cầu, Meta tiếp tục mở rộng việc triển khai Teen Account trên Facebook và Messenger tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, bắt đầu từ tuần này.

Có gì ở tính năng Teen Account trên Facebook và Messenger?- Ảnh 1.

Có gì đặc biệt là tính năng này?

Theo Meta, tính năng này có một số điểm khác biệt sau:

Hạn chế đối tượng: Tài khoản Teen Account sẽ mặc định thiết lập đối tượng có thể xem bài viết, tin, video, danh sách bạn bè là Bạn bè. 

Hạn chế nhắn tin: Tin nhắn được cài đặt ở mức bảo vệ cao, chỉ bạn bè hoặc các kết nối đã từng nhắn tin trước đó mới có thể trò chuyện với người dùng vị thành niên. Đối với các trường hợp có số điện thoại, tin nhắn được hiển thị ở mục "tin nhắn chờ". 

Hạn chế nội dung nhạy cảm: Hệ thống của Meta sẽ tự động gỡ bỏ những nội dung nhạy cảm hoặc có khả năng gây xúc phạm, giúp bảo đảm trải nghiệm phù hợp với độ tuổi. 

Giới hạn tương tác: Bài viết gắn thẻ cần được người dùng vị thành niên xem xét và xác nhận trước khi hiển thị trên trang cá nhân.

Giới hạn thời gian: Trẻ sẽ nhận thông báo nhắc nhở rời khỏi ứng dụng sau 60 phút sử dụng mỗi ngày.

Chế độ ngủ: Từ 22h00 đến 07h00, Facebook sẽ tự động tắt thông báo để bảo đảm trẻ không bị làm phiền vào ban đêm.

Phụ huynh có thể sử dụng quyền giám sát với tài khoản Teen Account trên Facebook và Messenger

Theo Meta, quyền giám sát là công cụ hỗ trợ phụ huynh hoặc người giám hộ đồng hành cùng con em (từ 13–17 tuổi, hoặc 14–17 tuổi tại một số khu vực) khi sử dụng Facebook và Messenger. 

Với tài khoản Thanh thiếu niên, quyền giám sát cho phép phụ huynh và người giám hộ theo dõi các cài đặt an toàn, phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu giảm mức độ bảo vệ từ phía trẻ, đồng thời đặt thêm giới hạn thời gian và tăng cường các lớp bảo vệ khác.

Khi thiết lập quyền giám sát, phụ huynh có thể: Quản lý thời gian trẻ dùng Facebook bằng đặt giới hạn hàng ngày và kích hoạt chế độ ngủ; Phê duyệt hoặc từ chối khi trẻ muốn giảm mức độ bảo vệ của một số cài đặt an toàn; Theo dõi chi tiết hoạt động, bao gồm danh sách bạn bè trên Facebook, danh bạ trên Messenger và những tài khoản mà trẻ đã chặn.

Meta cho biết, đầu năm nay, gần 135.000 tài khoản Instagram đã bị gỡ bỏ do những hành vi mang tính quấy rối nhắm đến các tài khoản do người lớn quản lý có sự xuất hiện của trẻ em dưới 13 tuổi. Ngoài ra, khoảng 500.000 tài khoản Facebook và Instagram có liên quan đến các tài khoản vi phạm này cũng đã bị đình chỉ hoạt động.

Theo Thuỳ Minh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hơn 2,5 triệu tài xế ô tô khắp cả nước

Tin vui cho hơn 2,5 triệu tài xế ô tô khắp cả nước Nổi bật

Công an phát thông báo mới trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

Công an phát thông báo mới trên ứng dụng VNeID, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi Nổi bật

CEO Jensen Huang: Bán chip dưới vỏ bọc 'AI có chủ quyền', marketing sản phẩm bằng nỗi sợ FOMO

CEO Jensen Huang: Bán chip dưới vỏ bọc 'AI có chủ quyền', marketing sản phẩm bằng nỗi sợ FOMO

08:05 , 01/10/2025
Những tính năng thú vị trên iOS 26, người dùng có nên cập nhật thời điểm này?

Những tính năng thú vị trên iOS 26, người dùng có nên cập nhật thời điểm này?

07:24 , 01/10/2025
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh với vi phạm thu thập dữ liệu cá nhân

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nghiêm minh với vi phạm thu thập dữ liệu cá nhân

17:30 , 30/09/2025
Thêm camera AI ở Hà Nội, hàng loạt ô tô, xe máy vào danh sách phạt

Thêm camera AI ở Hà Nội, hàng loạt ô tô, xe máy vào danh sách phạt

17:30 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên