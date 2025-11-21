Các sản phẩm xanh đến từ Tập đoàn HAGL chính thức lên kệ hệ thống LOTTE MART

Đặc biệt dòng sản phẩm mới "365 FRESH", được HAGL sản xuất riêng cho LOTTE MART, bao gồm: Chuối cao nguyên Daily, Chuối cao nguyên nhánh, Thịt heo ăn chuối cao nguyên. Và các mặt hàng số lượng giới hạn như: sầu riêng trái đông lạnh, sầu riêng khay đông lạnh. Đồng thời tiếp tục cung cấp các sản phẩm đã quen thuộc với người tiêu dùng tại LOTTE MART như chuối Bolaven và chuối HAHA.

Chuối và sầu riêng của HAGL được trồng ở cao nguyên Bolaven (Lào) và cao nguyên Pleiku với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng bazan cho ra thành quả ngon hơn, đạt tiêu chuẩn GlobalG.A.P.

Chuối ngọt hơn, thơm hơn, dẻo hơn; sầu riêng thì béo ngậy và có hương vị khác biệt.

Riêng heo ăn chuối nuôi theo tiêu chuẩn 3 Không: Không kháng sinh – Không chất tăng trọng – Không đạm động vật, nguồn thức ăn chủ yếu là chuối, bổ sung thảo mộc giúp thịt heo thơm, mọng nước và an toàn cho sức khỏe.

Việc mở bán thêm các dòng sản phẩm mới tại LOTTE MART đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng danh mục phân phối, đưa sản phẩm xanh – bền vững tiếp cận hàng chục triệu hộ gia đình Việt Nam. Đây cũng là một minh chứng cho mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín của HAGL: từ trồng chuối – nuôi heo ăn chuối – xử lý phụ phẩm để tái nuôi trồng, đảm bảo chất lượng cao, an toàn và thân thiện với môi trường.

Quà tặng khuyến mãi dành cho khách hàng

Ưu đãi đặc biệt trong tuần đầu mở bán:

Người tiêu dùng mua sắm tại LOTTE MART Nam Sài Gòn, LOTTE MART Gò Vấp, LOTTE MART Tân Bình và LOTTE MART Phú Thọ trong tuần đầu ra mắt sẽ được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn bao gồm:

Từ 21/11 đến 30/11/2025: giảm giá lên đến 50% cho các sản phẩm Chuối & Sầu riêng đông lạnh

Từ 21/11 đến 27/11/2025: giảm giá lên đến 20% cho các mặt hàng Thịt heo ăn chuối

Bên cạnh đó là loạt ưu đãi quà tặng số lượng có hạn bao gồm:

Từ 21/11 đến 27/11/2025, duy nhất tại LOTTE MART Nam Sài Gòn, khách hàng khi mua hóa đơn từ 199.000đ các sản phẩm HAGL sẽ được tặng 1 áo đội tuyển HAGL trị giá 200.000đ/áo.

Từ 21/11 đến 23/11/2025 tại LOTTE MART Gò Vấp và từ 21/11 đến 27/11/2025 tại LOTTE MART Nam Sài Gòn, khách hàng có hóa đơn từ 99.000đ các sản phẩm HAGL sẽ được tham gia vòng quay may mắn trúng thưởng 100% quà tặng từ HAGL như áo CLB HAGL, trái bóng của CLB, túi tote, móc khóa và trái chuối cao nguyên.