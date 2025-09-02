Các xe hybrid phổ thông mới này có thể sớm về Việt Nam: Xforce, Xpander nhiều cơ hội, City, Vios đủ tiêu chuẩn dưới 4,83L/100km

Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia mới đang hướng tới mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Đây là ngưỡng rất khắt khe, khiến xe xăng truyền thống khó đáp ứng, trong khi hạ tầng xe điện vẫn chưa sẵn sàng. Trong bối cảnh đó, hybrid trở thành giải pháp trung gian phù hợp.

Dưới đây là 4 mẫu xe hybrid phổ thông có nhiều tiềm năng về Việt Nam.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce tại Thái Lan đổi sang động cơ hybrid cho tất cả phiên bản. Ảnh: BIMS

Mitsubishi Xforce HEV đang bán tại Thái Lan đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng khi toàn bộ dải sản phẩm Xforce tại thị trường này được thay thế bằng phiên bản hybrid, không còn lựa chọn máy xăng. Đây là một động thái cho thấy Mitsubishi đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa ở phân khúc SUV đô thị tại thị trường này. Không loại trừ khả năng Xforce tại Việt Nam cũng sẽ sử dụng động cơ hybrid trong thời gian tới.

Điểm nhấn nổi bật của Xforce HEV nằm ở hệ truyền động hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 1.6L công suất 95 mã lực, mô-men xoắn 134 Nm với mô-tơ điện mạnh 116 mã lực, 255 Nm, đi kèm bộ pin 1,1 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, bản hybrid tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 4,1 lít/100 km. Con số này hoàn toàn đáp ứng được mức 4,83 lít/100 km theo dự thảo.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander nếu có động cơ hybrid sẽ càng khiến các đối thủ khó cạnh tranh lại. Ảnh: Kompas

Tương tự Xforce, Mitsubishi Xpander tại Thái Lan cũng chỉ còn động cơ hybrid. Mặc dù Xpander tại Thái Lan chưa phải bản facelift mới nhất như vừa xuất hiện ở Việt Nam, nhưng không loại trừ khả năng mẫu MPV này sẽ có thêm lựa chọn, hoặc chuyển đổi hoàn toàn sang hybrid tại thị trường trong nước.

Xpander HEV sử dụng động cơ xăng 1.6L công suất 95 mã lực, mô-men xoắn 134 Nm kết hợp với mô-tơ điện 116 mã lực, 255 Nm, đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Pin đặt dưới hàng ghế trước, giúp xe duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,2 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất.

Toyota Vios

Toyota Vios thế hệ mới có thể sẽ có động cơ hybrid cho thị trường Việt Nam, khi danh mục sản phẩm của hãng ngày càng nhiều xe hybrid. Ảnh: Headlightmag

Trong phân khúc sedan cỡ B, Toyota Vios là mẫu xe chậm nâng cấp nhất. Do đó, Vios thế hệ mới hoàn toàn có khả năng được đưa về nước trong thời gian tới. Mẫu xe này vừa có một bản nâng cấp tại Thái Lan, nhưng dưới tên gọi Yaris Ativ. Trong đó, điểm nhấn là động cơ hybrid.

Yaris Ativ HEV dùng chung hệ truyền động với Yaris Cross HEV. Xe kết hợp động cơ xăng 1.5L 90 mã lực với mô-tơ điện 79 mã lực, cho tổng công suất 110 mã lực, hộp số E-CVT và pin lithium-ion 0,7 kWh. Nhờ cấu hình này, Vios hybrid đạt mức tiêu thụ chỉ 3,4 lít/100 km, hiện là mẫu sedan cỡ B tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Thái Lan.

Honda City

City có thể giúp Honda hoàn thiện danh mục sản phẩm hybrid tại Việt Nam. Ảnh: Motortrivia

Honda đang có xu hướng "hybrid hóa" xe tại Việt Nam. CR-V, HR-V và Civic đã có tùy chọn hybrid. City có thể cũng sẽ không đi ngược xu hướng này. Một phiên bản hybrid của Honda City có khả năng sẽ xuất hiện tại Việt Nam.

Tại Ấn Độ, Honda City e:HEV sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp với hai mô-tơ điện và hộp số e-CVT, cho tổng công suất 126 mã lực. Theo công bố của nhà sản xuất, City hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 3,8 lít/100 km.



