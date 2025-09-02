Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các xe hybrid phổ thông mới này có thể sớm về Việt Nam: Xforce, Xpander nhiều cơ hội, City, Vios đủ tiêu chuẩn dưới 4,83L/100km

02-09-2025 - 07:47 AM | Thị trường

Trước dự thảo quy định giảm mức tiêu hao nhiên liệu, xe hybrid được xem là bước đệm hợp lý trước khi sang xe điện. Những mẫu như Mitsubishi Xforce, Xpander, Honda City và Toyota Vios hybrid hứa hẹn sớm về Việt Nam với giá dễ tiếp cận.

Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia mới đang hướng tới mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Đây là ngưỡng rất khắt khe, khiến xe xăng truyền thống khó đáp ứng, trong khi hạ tầng xe điện vẫn chưa sẵn sàng. Trong bối cảnh đó, hybrid trở thành giải pháp trung gian phù hợp.

Dưới đây là 4 mẫu xe hybrid phổ thông có nhiều tiềm năng về Việt Nam.

Mitsubishi Xforce

Các xe hybrid phổ thông mới này có thể sớm về Việt Nam: Xforce, Xpander nhiều cơ hội, City, Vios đủ tiêu chuẩn dưới 4,83L/100km- Ảnh 1.

Mitsubishi Xforce tại Thái Lan đổi sang động cơ hybrid cho tất cả phiên bản. Ảnh: BIMS

Mitsubishi Xforce HEV đang bán tại Thái Lan đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng khi toàn bộ dải sản phẩm Xforce tại thị trường này được thay thế bằng phiên bản hybrid, không còn lựa chọn máy xăng. Đây là một động thái cho thấy Mitsubishi đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa ở phân khúc SUV đô thị tại thị trường này. Không loại trừ khả năng Xforce tại Việt Nam cũng sẽ sử dụng động cơ hybrid trong thời gian tới.

Điểm nhấn nổi bật của Xforce HEV nằm ở hệ truyền động hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 1.6L công suất 95 mã lực, mô-men xoắn 134 Nm với mô-tơ điện mạnh 116 mã lực, 255 Nm, đi kèm bộ pin 1,1 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, bản hybrid tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 4,1 lít/100 km. Con số này hoàn toàn đáp ứng được mức 4,83 lít/100 km theo dự thảo.

Mitsubishi Xpander

Các xe hybrid phổ thông mới này có thể sớm về Việt Nam: Xforce, Xpander nhiều cơ hội, City, Vios đủ tiêu chuẩn dưới 4,83L/100km- Ảnh 2.

Mitsubishi Xpander nếu có động cơ hybrid sẽ càng khiến các đối thủ khó cạnh tranh lại. Ảnh: Kompas

Tương tự Xforce, Mitsubishi Xpander tại Thái Lan cũng chỉ còn động cơ hybrid. Mặc dù Xpander tại Thái Lan chưa phải bản facelift mới nhất như vừa xuất hiện ở Việt Nam, nhưng không loại trừ khả năng mẫu MPV này sẽ có thêm lựa chọn, hoặc chuyển đổi hoàn toàn sang hybrid tại thị trường trong nước.

Xpander HEV sử dụng động cơ xăng 1.6L công suất 95 mã lực, mô-men xoắn 134 Nm kết hợp với mô-tơ điện 116 mã lực, 255 Nm, đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Pin đặt dưới hàng ghế trước, giúp xe duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,2 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất.

Toyota Vios

Các xe hybrid phổ thông mới này có thể sớm về Việt Nam: Xforce, Xpander nhiều cơ hội, City, Vios đủ tiêu chuẩn dưới 4,83L/100km- Ảnh 3.

Toyota Vios thế hệ mới có thể sẽ có động cơ hybrid cho thị trường Việt Nam, khi danh mục sản phẩm của hãng ngày càng nhiều xe hybrid. Ảnh: Headlightmag

Trong phân khúc sedan cỡ B, Toyota Vios là mẫu xe chậm nâng cấp nhất. Do đó, Vios thế hệ mới hoàn toàn có khả năng được đưa về nước trong thời gian tới. Mẫu xe này vừa có một bản nâng cấp tại Thái Lan, nhưng dưới tên gọi Yaris Ativ. Trong đó, điểm nhấn là động cơ hybrid.

Yaris Ativ HEV dùng chung hệ truyền động với Yaris Cross HEV. Xe kết hợp động cơ xăng 1.5L 90 mã lực với mô-tơ điện 79 mã lực, cho tổng công suất 110 mã lực, hộp số E-CVT và pin lithium-ion 0,7 kWh. Nhờ cấu hình này, Vios hybrid đạt mức tiêu thụ chỉ 3,4 lít/100 km, hiện là mẫu sedan cỡ B tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Thái Lan.

Honda City

Các xe hybrid phổ thông mới này có thể sớm về Việt Nam: Xforce, Xpander nhiều cơ hội, City, Vios đủ tiêu chuẩn dưới 4,83L/100km- Ảnh 4.

City có thể giúp Honda hoàn thiện danh mục sản phẩm hybrid tại Việt Nam. Ảnh: Motortrivia

Honda đang có xu hướng "hybrid hóa" xe tại Việt Nam. CR-V, HR-V và Civic đã có tùy chọn hybrid. City có thể cũng sẽ không đi ngược xu hướng này. Một phiên bản hybrid của Honda City có khả năng sẽ xuất hiện tại Việt Nam.

Tại Ấn Độ, Honda City e:HEV sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp với hai mô-tơ điện và hộp số e-CVT, cho tổng công suất 126 mã lực. Theo công bố của nhà sản xuất, City hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 3,8 lít/100 km.

Cận cảnh trạm đổi 2 phút/viên pin xe điện, có thể chạy tới 150 km


Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vàng vượt 130 triệu đồng/lượng nhưng đây mới là kênh đầu tư bùng nổ: Giá liên tục lập đỉnh, dân đầu tư bỏ túi hơn 40% từ đầu năm

Vàng vượt 130 triệu đồng/lượng nhưng đây mới là kênh đầu tư bùng nổ: Giá liên tục lập đỉnh, dân đầu tư bỏ túi hơn 40% từ đầu năm Nổi bật

Trung Quốc vừa có bước đột phá mới trong nhập khẩu sầu riêng: Vận chuyển từ Đông Nam Á chỉ trong 1 tuần, xử lý 10.000 container mỗi năm

Trung Quốc vừa có bước đột phá mới trong nhập khẩu sầu riêng: Vận chuyển từ Đông Nam Á chỉ trong 1 tuần, xử lý 10.000 container mỗi năm Nổi bật

Hàng nghìn tấn hàng của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia với giá đắt đỏ: xuất khẩu tăng hơn 400%, thu về 6 tỷ USD vượt xa kế hoạch đầu năm

Hàng nghìn tấn hàng của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia với giá đắt đỏ: xuất khẩu tăng hơn 400%, thu về 6 tỷ USD vượt xa kế hoạch đầu năm

07:41 , 02/09/2025
Sau 1 tháng mở bán, lượng xăng E10 tiêu thụ thế nào?

Sau 1 tháng mở bán, lượng xăng E10 tiêu thụ thế nào?

21:02 , 01/09/2025
Người Việt chi hàng tỷ đồng mua khăn, áo, cờ đỏ sao vàng dịp đại lễ 2/9

Người Việt chi hàng tỷ đồng mua khăn, áo, cờ đỏ sao vàng dịp đại lễ 2/9

20:30 , 01/09/2025
Từ Giao thừa Tết 2026, một ngôi chợ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn

Từ Giao thừa Tết 2026, một ngôi chợ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn

19:54 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên