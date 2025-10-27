Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!

27-10-2025 - 12:35 PM | Lifestyle

Càng ngày, tôi càng nhận ra: Vấn đề của nhà cửa không phải là thiếu chỗ để đồ, mà là chưa biết cất đồ cho đúng chỗ.

Nhiều người trẻ (trong đó có tôi) cứ nghĩ chỉ cần mua thêm tủ, thêm kệ là nhà sẽ gọn. Nhưng sau khi xem cách các cô dì trung niên sắp xếp tủ quần áo, tôi thật sự "mở mang đầu óc". Họ không mua thêm, chỉ thay đổi cách nghĩ và tận dụng từng centimet trong tủ - kết quả gọn gàng đến mức đáng kinh ngạc.

1. Cách gấp “bộ bốn món” gọn đến khó tin

Ga, vỏ chăn, vỏ gối – những thứ tưởng đơn giản lại chiếm rất nhiều chỗ. Các cô dì không xếp chồng lên nhau như chúng ta, mà gấp gọn rồi nhét tất cả vào trong… một chiếc vỏ gối.

Cách làm cực đơn giản:

- Gấp chăn và ga trải giường gọn lại, cho vào vỏ gối.

- Gấp đôi lại, cất lên kệ.

- Khi lấy ra, mọi thứ vẫn phẳng phiu, sạch sẽ, không lẫn lộn.

Mẹo nhỏ: Nếu có nhiều bộ đồ khác nhau, dán nhãn nhỏ lên từng vỏ gối để dễ tìm – nhanh gọn y như trong khách sạn.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 1.
Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 2.

2. Lưu trữ gối – nhẹ ví, tiết kiệm diện tích

Gối là thứ chiếm diện tích khủng khiếp trong tủ. Thay vì nhồi nhét, các cô dì chọn túi hút chân không để nén gối bông lại.

- Chỉ vài phút hút là giảm đến 70% thể tích.

- Nếu gối quá dày, họ cất tạm trong hộp chưa dùng đến – vừa kín bụi, vừa gọn gàng.

Tư duy ở đây rất đáng học: Không phải tìm chỗ mới, mà tận dụng chỗ cũ chưa ai dùng đến.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 3.
Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 4.
Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 5.
Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 6.

3. Cất chăn – ba cách “nhỏ mà đỉnh”

Chăn là “đại diện” của đồ cồng kềnh. Nhưng nhìn cách các cô dì xử lý, tôi phải thừa nhận: đúng là có tuổi, có kinh nghiệm.

• Dùng áo thun cũ bọc chăn: Thay vì túi nylon, họ tận dụng áo thun không mặc nữa để bọc chăn, vừa chống bụi, vừa sạch. Chỉ cần cắt cổ áo vừa phải để dễ nhét vào.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 7.

• Dùng màng bọc thực phẩm: Nghe lạ mà hiệu quả! Cuộn chăn lại, bọc quanh bằng màng thực phẩm khổ lớn – vừa cố định, vừa giữ chăn sạch, chống ẩm.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 8.

• Cuộn chăn bằng dây vải hoặc túi cuộn: Chi phí chỉ vài nghìn, nhưng gọn và dễ lấy hơn hẳn kiểu gấp truyền thống.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 9.

4. Tất – đừng nhét, hãy “treo”

Thói quen nhét tất vào ngăn kéo khiến mỗi sáng phải lục tung tủ. Các cô dì có cách hay hơn: dùng túi lưới treo sau cánh cửa tủ.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 10.

- Mỗi ô để một đôi tất, nhìn phát thấy ngay.

- Khi giặt xong, chỉ cần cuộn lại bỏ vào.

- Nếu vẫn thích ngăn kéo, có thể dán miếng chia ô rẻ tiền để phân loại theo màu hoặc chất liệu. Nhỏ mà tinh tế – đúng phong cách của “thế hệ sắp xếp vàng”.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 11.

5. Bộ “trợ thủ lưu trữ” giá rẻ mà cực kỳ hiệu quả

- Thanh kéo dài: Một chiếc thanh ống lồng vài chục nghìn có thể biến khu tủ trống thành chỗ treo đồ mùa vụ. Các cô dì còn gắn hai thanh so le để tận dụng tối đa chiều cao tủ.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 12.

- Bảng lưới: Tấm lưới thép buộc bằng dây cáp giúp chia tủ thành nhiều tầng nhỏ – cực hữu ích với tủ sâu hoặc không có vách ngăn.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 13.

Chỉ cần vài móc + tấm lưới là đã có thêm “một tầng tủ” miễn phí!

Giỏ lưới: Thay vì làm ngăn kéo đặt riêng (tốn cả triệu), các cô dì mua giỏ lưới chỉ 60–70k rồi đặt vừa khít bên trong. Gọn nhẹ, dễ tháo rửa, mà chi phí tiết kiệm 70%.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 14.

Túi treo trang sức: Mặt sau cửa tủ thường bị bỏ quên. Họ tận dụng chỗ đó bằng túi treo nhỏ để đựng kẹp tóc, phụ kiện, móc khóa — mỗi thứ một ngăn, nhìn là biết ngay.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 15.

Móc nối: Một chiếc móc nối (hoặc… vòng giật lon nước ngọt) giúp treo hai móc quần áo chồng lên nhau – tiết kiệm gấp đôi không gian.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 16.
Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!- Ảnh 17.

Tóm lại:

Những mẹo nhỏ này có điểm chung là không tốn tiền – chỉ đổi tư duy. Các cô dì trung niên không tìm cách “mua thêm”, mà tìm cách dùng tốt hơn.

“Nhà không nhỏ, chỉ là mình chưa biết cách sắp xếp”, – một cô 50 tuổi chia sẻ, và tôi hoàn toàn đồng ý.

Sau khi học theo, tôi nhận ra:

- Tủ quần áo trông rộng hơn 30%,

- Việc tìm đồ buổi sáng nhanh hơn hẳn,

- Và cảm giác ngăn nắp khiến tâm trạng cả ngày nhẹ nhàng hơn.

Mẹ 2 con chia sẻ lỗi sai "chí mạng" khi cất đồ trong tủ lạnh khiến đồ ăn không còn tươi ngon

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nhân U65 chi 185 tỷ đồng mua mảnh đất 22.000m2 xây biệt phủ nghỉ hưu, dưỡng già: "Vừa nhìn đã muốn gắn bó cả đời"

Doanh nhân U65 chi 185 tỷ đồng mua mảnh đất 22.000m2 xây biệt phủ nghỉ hưu, dưỡng già: "Vừa nhìn đã muốn gắn bó cả đời" Nổi bật

Lần đầu tiên, kiểu nhà gỗ này xuất hiện tại Việt Nam: Hơn 10.000 người ghé qua xem chỉ trong 1 ngày

Lần đầu tiên, kiểu nhà gỗ này xuất hiện tại Việt Nam: Hơn 10.000 người ghé qua xem chỉ trong 1 ngày Nổi bật

Những cây phong thủy hợp với người tuổi Tuất

Những cây phong thủy hợp với người tuổi Tuất

12:16 , 27/10/2025
Không biết mỹ nhân này sống ở hành tinh nào mà trẻ lâu thế: Mẹ 3 con mà như gái 18, nghe tuổi thật không ai tin nổi

Không biết mỹ nhân này sống ở hành tinh nào mà trẻ lâu thế: Mẹ 3 con mà như gái 18, nghe tuổi thật không ai tin nổi

11:55 , 27/10/2025
Nhìn vào bên trong 1 khu biệt thự dưỡng già cao cấp, nhiều người chỉ muốn nghỉ hưu luôn

Nhìn vào bên trong 1 khu biệt thự dưỡng già cao cấp, nhiều người chỉ muốn nghỉ hưu luôn

11:05 , 27/10/2025
Hiếm lắm mới có sự kiện quy tụ được đầy đủ những gương mặt này tại Việt Nam

Hiếm lắm mới có sự kiện quy tụ được đầy đủ những gương mặt này tại Việt Nam

10:53 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên