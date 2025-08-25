Cách chi tiêu “không ai làm lại” của cô gái 24 tuổi ở Hà Nội: Kiếm 70 triệu/tháng, chỉ tiêu 8 triệu!

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái sinh năm 2001 đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Có mức thu nhập 70 triệu/tháng ở độ tuổi 24 đã là điều không phải ai cũng làm được, nhưng đáng nể hơn cả vẫn là cách co chi tiêu, tiết kiệm và tích sản.

Mỗi tháng tiết kiệm 62 triệu, phân bổ đâu ra đấy!

Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết bản thân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hiện cô đang làm nhân viên kinh doanh cho 1 công ty nước ngoài. Vì thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, lại chăm chỉ nỗ lực hoàn thành đúng các công việc nên ngoài lương cứng, tháng nào cô cũng được thưởng. Thu nhập trung bình khoảng 70 triệu/tháng, tổng chi tiêu thường chỉ dừng lại ở mức 8 triệu.

"- Tiền thuê nhà, điện nước, internet: 2 triệu. Em thuê nhà xa trung tâm, ở chung với bạn và ở chung với chủ nhà cho rẻ.

- Xăng xe, đăng ký 5G: 700k

- Mua sắm hoặc hiếu hỷ: 500k

- Biếu bố mẹ: 2,5 triệu

- Tiền ăn: 2 triệu. Em chủ yếu tự nấu cơm thôi chứ không ăn ngoài.

Mỗi tháng em tiết kiệm được khoảng 62 triệu thì mua 2 chỉ vàng (khoảng 24 triệu), gửi tiết kiệm 35 triệu. Phần còn lại khoảng 3 triệu thì em để đó coi như tiền tiết kiệm đi du lịch hoặc có việc gì thì dùng" - Cô chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, có khá nhiều quan điểm trái chiều quanh cách chi tiêu của cô gái này. Có người cho rằng thu nhập cao mà chi tiêu tối thiểu thế này là rất đáng khen, nhưng cũng có người cho rằng còn trẻ mà không tận hưởng cuộc sống, không trải nghiệm thì chưa hẳn đã là tốt.

"Ôi con gái mà không có tiền mỹ phẩm, skincare hả em rồi tiền chăm sóc sức khỏe kiểu đi tập gym, yoga nữa ấy. Tiết kiệm là tốt nhưng mà thế này thì hơi khắt khe, hơi bỏ bê bản thân quá, nên chăm chút cho mình hơn, với cũng đừng tiếc tiền ăn uống, gặp gỡ giao lưu xây dựng mối quan hệ không là sau này sẽ hối hận đấy" - Một người bày tỏ.

"Mới 24 tuổi đi làm văn phòng mà kiếm được 70 triệu/tháng đã là rất giỏi rồi, mà còn biết tiết kiệm như thế này nữa thì không còn gì để chê nhưng mình nghĩ bạn nên tăng tiền mua vàng lên, mỗi tháng mua 3 chỉ, còn lại gửi tiết kiệm thì sẽ ổn hơn" - Một người khuyên.



"Làm sao mà lương cao nhưng chi tiêu ít được hay vậy, sao nể quá chứ mình lương chưa bằng 1 nửa bạn mà chi tiêu thì toàn gấp đôi gấp 3" - Một người cảm thán.

Nên làm sao để cân bằng giữa việc tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống?

Nghe câu hỏi này, có thể nhiều người sẽ rơi vào trạng nghi ngờ, vì cho rằng "tiết kiệm" và "tận hưởng cuộc sống" là 2 thái cực đối nghịch nhau. Tuy nhiên, nghĩ vậy là sai! Tiết kiệm không có nghĩa là sống khổ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu và không thể rong chơi hay trải nghiệm.

Trên thực tế, vừa tiết kiệm, vừa tận hưởng cuộc sống mới là lối tư duy đúng đắn, để tránh kiệt sức vì ngân sách co hẹp, rồi lại thành ra vung tay quá trán. Vậy phải làm sao để tìm được điểm cân bằng này?

Đầu tiên, hãy phân bổ thu nhập một cách hợp lý để không phải nhịn ăn, nhịn mặc và cũng không phải lo lắng hôm nay tiêu quá lố, mai không còn đồng nào. Cách hiệu quả nhất là dành một phần cố định trong thu nhập để tiết kiệm, một phần cố định để đầu tư/tích sản và một phần để phục vụ các nhu cầu trong cuộc sống.

Tiếp theo, hãy chi tiêu có chọn lọc cho trải nghiệm thật sự thay vì chạy theo những thú vui nhất thời . Tận hưởng cuộc sống không có nghĩa là phải mua túi hiệu, dùng điện thoại đời mới nhất hay ăn ở những nhà hàng sang trọng. Đôi khi, đó chỉ là một chuyến đi ngắn ngày, một buổi tụ tập cùng bạn bè hay đơn giản hơn là mua một món đồ mình thích từ lâu. Khi biết đặt tiền vào những thứ mang lại giá trị cảm xúc lâu dài, bạn sẽ thấy mình vừa tận hưởng được cuộc sống, vừa không phá vỡ kế hoạch tài chính.

Cuối cùng, đừng quên tái đầu tư cho bản thân. Nhiều người chỉ nghĩ đến tiết kiệm như việc cất tiền trong ngân hàng, hoặc mua vàng mà quên mất việc đầu tư vào chính mình hay cụ thể hơn là đầu tư để cải thiện kỹ năng, nghiệp vụ làm việc. Lợi ích có thể không thấy ngay trong ngày 1 ngày 2, nhưng về lâu dài sẽ giúp bạn tăng thu nhập cao, tăng cả sự tự tin và những cơ hội mà nếu không đầu tư vào bản thân, để mình chì trệ thì sẽ không bao giờ có được.