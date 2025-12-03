Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

03-12-2025 - 07:51 AM | Bất động sản

Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên được định hướng phát triển thành hệ sinh thái năng động, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các ngành dịch vụ, công nghiệp phụ trợ.

Cách Hà Nội 20km, sắp có khu công nghệ cao gần 500 ha, dự kiến thu hút 200 doanh nghiệp cùng 1.000 công ty khởi nghiệp- Ảnh 1.

Theo Báo Hưng Yên, ngày 2/12, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên đã tổ chức hội nghị triển khai, xây dựng Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Theo đề xuất, Khu công nghệ cao Hưng Yên (Hung Yen – HTIZ) dự kiến có quy mô khoảng 220 ha trong giai đoạn 1, mở rộng lên hơn 496 ha ở giai đoạn 2, trên địa bàn xã Hoàn Long và xã Việt Yên.

Khu vực quy hoạch nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, gần trục phát triển đô thị và các trung tâm nghiên cứu, đào tạo.

Hệ sinh thái của khu công nghệ cao được định hướng gồm các hoạt động nghiên cứu, đào tạo; các nhóm ngành dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, hiện đại, đổi mới sáng tạo và các ngành phụ trợ nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2025, tỉnh Hưng Yên sẽ báo cáo Chính phủ xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo thủ tục cấp bách, đồng thời hoàn thành dự thảo Đề án lần 1.

Trong quý I/2026, tỉnh dự kiến phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo thủ tục rút gọn, hoàn thiện hồ sơ Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giai đoạn 2026–2028, Hưng Yên sẽ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Đến 2029–2030, khu công nghệ cao được kỳ vọng thu hút 150–200 doanh nghiệp công nghệ cao, 1.000 công ty khởi nghiệp, cùng văn phòng vệ tinh của nhiều tập đoàn quốc tế. Tổng kinh phí đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao ước tính khoảng 11.500 tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và chuyên gia quốc tế tập trung thảo luận các phương án hoàn thiện cơ chế, mô hình quản trị, phương thức thu hút nhà đầu tư, nhằm bảo đảm Đề án được triển khai hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

