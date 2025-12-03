Chưa đầy 2 tháng nữa, cây cầu 11.000 tỷ đồng nối KĐT lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM sẽ được khởi công

Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A, trong đó có cầu Cần Giờ.

Về dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 2 phương án đầu tư, gửi báo cáo cho Sở Tài chính.

Theo đó, phương án 1: đầu tư công, bảo đảm điều kiện, thủ tục trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2025; xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

Phương án 2: đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15/1/2026.

Theo kế hoạch, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng mức đầu tư khoảng 11.087 tỷ đồng, dài khoảng 7km, trong đó phần cầu dài khoảng 3km, còn lại là đường dẫn. Cầu sẽ đi dọc đường 15B, cắt qua đường Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam.

Đây là công trình quan trọng, giúp kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ cũ và các khu vực lân cận, thay thế phà Bình Khánh hiện hữu. Việc xây dựng cầu Cần Giờ được kỳ vọng sẽ tháo nút thắt hạ tầng, giúp Cần Giờ phát triển vượt bậc hơn.

Cầu Cầu Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh hiện hữu.

Liên quan đến dự án cầu Cần Giờ, ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Masterise chia sẻ với báo chí, Masterise Group đang cùng Vingroup xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ kết nối trung tâm TPHCM và siêu đô thị Vinhomes Cần Giờ, thông qua việc Masterise Group đang đề nghị UBND TPHCM để trở thành chủ đầu tư dự án cầu Cần Giờ. Nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ triển khai khởi công ngay trong tháng 1/2026 và cam kết hoàn thành vào đầu năm 2028.

Ông Đỗ Tuấn Anh chia sẻ thêm, Cần Giờ đang ở thời điểm lịch sử "trăm năm có một" khi TPHCM định hướng mạnh mẽ chiến lược "vươn ra biển". Trong nhiều thập kỷ, khu vực này bị kìm hãm bởi hạn chế về kết nối. Nếu có cầu Cần Giờ, tình trạng "qua sông lụy phà" sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Đây còn là "điểm kích hoạt" của một chuỗi phát triển quy mô lớn, bởi cây cầu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố từ hơn 2 giờ xuống còn 40-50 phút, đồng thời kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút giao Rừng Sác, khai mở không gian phát triển kinh tế, xã hội cho cả vùng.

Đặc biệt, dự án này còn tạo cú hích mạnh cho siêu đô thị biển Vinhomes Cần Giờ. Đây được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của TPHCM trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa "Hòn ngọc Viễn Đông" trở lại vị thế trung tâm kinh tế - du lịch hàng đầu khu vực.

Khi hoàn thiện, cầu Cần Giờ cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu đường vượt biển… sẽ tạo các trục hạ tầng giao thông liên hoàn từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội - du lịch.

Với quy mô khoảng 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise (dự án khu đô thị du lịch lấn biển tại Cần Giờ) do Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD.



