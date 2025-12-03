Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa đầy 2 tháng nữa, cây cầu 11.000 tỷ đồng nối KĐT lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM sẽ được khởi công

03-12-2025 - 07:42 AM | Bất động sản

Khi hoàn thiện, cầu Cần Giờ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến dự án Vinhomes Green Paradise từ hơn 2 giờ xuống còn 40-50 phút.

Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A, trong đó có cầu Cần Giờ.

Về dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 2 phương án đầu tư, gửi báo cáo cho Sở Tài chính.

Chưa đầy 2 tháng nữa, cây cầu 11.000 tỷ đồng nối KĐT lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM sẽ được khởi công- Ảnh 1.

Theo đó, phương án 1: đầu tư công, bảo đảm điều kiện, thủ tục trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2025; xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

Phương án 2: đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15/1/2026.

Theo kế hoạch, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng mức đầu tư khoảng 11.087 tỷ đồng, dài khoảng 7km, trong đó phần cầu dài khoảng 3km, còn lại là đường dẫn. Cầu sẽ đi dọc đường 15B, cắt qua đường Nguyễn Bình, vượt sông và nối vào đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam.

Đây là công trình quan trọng, giúp kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ cũ và các khu vực lân cận, thay thế phà Bình Khánh hiện hữu. Việc xây dựng cầu Cần Giờ được kỳ vọng sẽ tháo nút thắt hạ tầng, giúp Cần Giờ phát triển vượt bậc hơn.

Chưa đầy 2 tháng nữa, cây cầu 11.000 tỷ đồng nối KĐT lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với trung tâm TP.HCM sẽ được khởi công- Ảnh 2.

Cầu Cầu Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh hiện hữu.

Liên quan đến dự án cầu Cần Giờ, ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Masterise chia sẻ với báo chí, Masterise Group đang cùng Vingroup xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ kết nối trung tâm TPHCM và siêu đô thị Vinhomes Cần Giờ, thông qua việc Masterise Group đang đề nghị UBND TPHCM để trở thành chủ đầu tư dự án cầu Cần Giờ. Nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ triển khai khởi công ngay trong tháng 1/2026 và cam kết hoàn thành vào đầu năm 2028.

Ông Đỗ Tuấn Anh chia sẻ thêm, Cần Giờ đang ở thời điểm lịch sử "trăm năm có một" khi TPHCM định hướng mạnh mẽ chiến lược "vươn ra biển". Trong nhiều thập kỷ, khu vực này bị kìm hãm bởi hạn chế về kết nối. Nếu có cầu Cần Giờ, tình trạng "qua sông lụy phà" sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Đây còn là "điểm kích hoạt" của một chuỗi phát triển quy mô lớn, bởi cây cầu sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố từ hơn 2 giờ xuống còn 40-50 phút, đồng thời kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút giao Rừng Sác, khai mở không gian phát triển kinh tế, xã hội cho cả vùng.

Đặc biệt, dự án này còn tạo cú hích mạnh cho siêu đô thị biển Vinhomes Cần Giờ. Đây được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của TPHCM trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa "Hòn ngọc Viễn Đông" trở lại vị thế trung tâm kinh tế - du lịch hàng đầu khu vực.

Khi hoàn thiện, cầu Cần Giờ cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu đường vượt biển… sẽ tạo các trục hạ tầng giao thông liên hoàn từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội - du lịch.

Với quy mô khoảng 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise (dự án khu đô thị du lịch lấn biển tại Cần Giờ) do Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD.


Dương Dương

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá đất bị đội lên gấp 6 lần vì một công thức, doanh nghiệp buộc phải đẩy giá căn hộ để không lỗ vốn

Giá đất bị đội lên gấp 6 lần vì một công thức, doanh nghiệp buộc phải đẩy giá căn hộ để không lỗ vốn Nổi bật

2026 sẽ là giai đoạn bùng nổ của các doanh nghiệp bất động sản

2026 sẽ là giai đoạn bùng nổ của các doanh nghiệp bất động sản Nổi bật

Đề xuất mới về sân bay Long Thành

Đề xuất mới về sân bay Long Thành

07:32 , 03/12/2025
Còn 10 phường, xã tại Hà Nội chưa xong mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4

Còn 10 phường, xã tại Hà Nội chưa xong mặt bằng cho dự án đường Vành đai 4

07:26 , 03/12/2025
Đà Nẵng: Dự án Quốc lộ 14B chậm tiến độ, chủ đầu tư nói năng lực nhà thầu còn hạn chế

Đà Nẵng: Dự án Quốc lộ 14B chậm tiến độ, chủ đầu tư nói năng lực nhà thầu còn hạn chế

07:25 , 03/12/2025
Hà Nội sắp đấu giá khu đất tại phường Phú Diễn, khởi điểm 110 triệu đồng/m2

Hà Nội sắp đấu giá khu đất tại phường Phú Diễn, khởi điểm 110 triệu đồng/m2

07:24 , 03/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên