Cách sử dụng màu đen trong nội thất nhà phố

Ngay từ đầu, bài toán đặt ra không hề đơn giản. Ngôi nhà cũ nằm ở hướng Tây, nơi hứng trọn ánh nắng gắt vào ban ngày nhưng bên trong lại tối và bí. Các phòng hướng mặt tiền nóng bức còn những không gian phía sau lại thiếu sáng, thiếu không khí.

Trong hoàn cảnh đó, kiến trúc sư không chỉ phải "vá" lại những khiếm khuyết kỹ thuật, mà còn cần tìm một lối đi thể hiện đúng cá tính của gia chủ - một người yêu thích nghệ thuật, có gu thẩm mỹ theo lối mạnh mẽ, cá tính và đề cao cảm xúc cá nhân trong không gian sống.

Màu đen chủ đạo khiến ngôi nhà trở nên sang trọng và có phần bí ẩn.

Cầu thang áp sát tường được xem là sự lựa chọn tối ưu hoá, giúp mở rộng các phần không gian khác của ngôi nhà.

Cách mà nhóm kiến trúc sư giải bài toán nắng hướng Tây là sử dụng tổ hợp các lớp che chắn thông minh. Mặt tiền hai lớp được thiết kế linh hoạt cho từng tầng. Tầng một là nơi đặt phòng ngủ chính, được bảo vệ bởi hệ cửa kính Low-E cách âm, cách nhiệt, kết hợp với lam gỗ và cây xanh tạo thành lớp đệm không khí, cản nắng trực tiếp và đem lại sự yên tĩnh. Tầng hai lại chọn giải pháp đối thoại với ánh sáng bằng một hệ cửa sắt đục lỗ điều khiển tự động, kết hợp với cửa kính trượt phía trong. Khi ánh nắng đi qua lớp vỏ dày sẽ không còn gay gắt mà trở thành những dải sáng chuyển động, thay đổi theo từng giờ trong ngày.

"Bức tường xanh" giúp tránh ánh nắng trực tiếp, tạo cảm giác thông thoáng cho ngôi nhà.

Ngôi nhà lấy màu đen làm chủ đạo. Đây được đánh giá là một lựa chọn táo bạo nhưng không hề nặng nề. Các gam đen với độ đậm nhạt khác nhau được thể hiện qua vật liệu: gỗ, thép, sơn, đá,... tạo nên sự chuyển biến nhịp nhàng và chiều sâu không gian. Ngôi nhà không gây cảm giác "u tối" mà ngược lại, mang đến một cảm giác hiện đại, tĩnh lặng và nghệ thuật, đúng như cá tính của chủ nhân.

Phòng thay đồ và phòng vệ sinh riêng biệt.

Về mặt tổ chức mặt bằng, kiến trúc sư đã thay đổi thang bộ từ dạng chiếm diện tích giữa nhà sang dạng cầu thang áp sát tường, giải phóng trung tâm cho các không gian sinh hoạt. Đồng thời, việc tạo ra hai giếng trời trên cùng một trục đã thay đổi hoàn toàn không khí bên trong ngôi nhà.

Giếng trời đưa ánh sáng, gió tự nhiên vào sâu trong nhà, kết hợp với đường thông gió dài chạy dọc các phòng sinh hoạt chính và phòng ngủ giúp không gian luôn được thoáng mát mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào điều hoà. Các khối phòng được kéo lệch khỏi bức tường biên, tạo ra các khoảng đệm và khe thoáng, đồng thời gia tăng góc nhìn ra bên ngoài và kết nối các tầng bằng ánh sáng - gió - cây xanh.

Khu vực giải trí nhiều màu sắc, đề cao sự thoải mái

Chân cầu thang được thiết kế với một kệ sách nhỏ.

Không gian chung của KR House như một khối mở mạch lạc, nơi phòng khách, bếp và phòng ăn kết nối trực tiếp với nhau, mở ra cảm giác rộng rãi và thân mật. Từng chi tiết nhỏ trong thiết kế đều phục vụ mục tiêu duy trì sự gần gũi giữa các thành viên trong gia đình. Hai phòng ngủ lớn được đặt tại các tầng thấp, đều có cửa kính nhìn ra khu vườn riêng - vừa để đón ánh sáng, vừa để kết nối thiên nhiên với sinh hoạt hằng ngày. Mỗi phòng lại mang màu sắc riêng biệt, dựa trên tính cách và độ tuổi người sử dụng.

Khoảng sân trên ngập tràn ánh sáng tự nhiên và cây xanh

Tầng hai là nơi dành cho công việc và sở thích cá nhân với thiết kế là một không gian sáng hơn, nhẹ nhàng với sắc trắng xám làm nền cho các vật dụng nội thất và điểm nhấn màu sắc. Còn trên cùng là một khoảng sân vườn mát - nơi nghỉ chân lý tưởng sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc đơn giản chỉ để ngắm thiên nhiên, tận hưởng ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành len qua từng tán lá.

Ngôi nhà không tìm cách phô diễn sự cầu kỳ mà chọn lối kiến trúc tối giản, tập trung vào công năng, cảm xúc và chất lượng sống. Vật liệu mộc, đường nét chỉn chu, tổ chức không gian chặt chẽ và ngôn ngữ thiết kế đồng nhất đã tạo nên một ngôi nhà đầy cá tính, nhưng vẫn mềm mại và dễ chịu - đúng với tinh thần "kết nối tĩnh lặng" mà nhóm kiến trúc sư muốn gửi gắm.

Hai giếng trời được bố trí trên cùng một trục giúp mọi ngóc ngách trong nhà đều được lấp đầy ánh sáng tự nhiên và gió mát, tạo cảm giác thông thoáng, dễ chịu.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng bức bối, những công trình như KR House không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là biểu hiện rõ ràng cho xu hướng sống mới - nơi con người cần một không gian để lắng laị, để điều hoà cảm xúc và để tái tạo kết nối với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình.