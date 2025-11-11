Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cách tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNeID nhanh chóng, đơn giản

11-11-2025 - 14:00 PM | Kinh tế số

Từ nay, người dân có thể nộp sổ đỏ trên VNeID cho cơ quan Nhà nước

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới hữu ích vào ứng dụng VNeID.

Ngày 8/11, VNeID đã có bản cập nhật 2.2.4 với nhiều điểm mới. Trong đó, có cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cơ quan nhà nước.

﻿Để tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên ứng dụng VNeID, người dân có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, bạn cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm VNeID mức 2.

﻿Bước 2: Sau đó truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước". Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Cách tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNeID nhanh chóng, đơn giản- Ảnh 1.

﻿Bước 3: ﻿Tiếp đến, người dân ấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Cách tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNeID nhanh chóng, đơn giản- Ảnh 2.

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Cách tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNeID nhanh chóng, đơn giản- Ảnh 3.

Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.﻿

Đừng nghĩ hacker chỉ nhắm tới người giàu, đây mới là những thứ chúng cần nhất

Nhật Hạ

