'Cha đẻ của AI’ dự báo 2 công việc có thể bị AI thay thế trong 2 năm tới

Nhiều người vẫn tin rằng công việc của mình “an toàn” trước làn sóng AI, nhất là những nghề từng được xem là thiết yếu trong đại dịch hoặc đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu. Tuy nhiên, theo ông Geoffrey Hinton người được mệnh danh là “cha đẻ của AI” suy nghĩ này có thể sớm thay đổi.

Ông Geoffrey Hinton là người đoạt giải Nobel và dành 50 năm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, ông cho biết tác động của AI lên thị trường lao động đang đến rất gần. Trong cuộc trò chuyện trên podcast “The Diary of a CEO” (Nhật ký của một CEO) của doanh nhân Steven Bartlett, ông dự báo một số nghề có thể “biến mất khỏi cuộc chơi” chỉ trong hai năm tới.

Theo ông Hinton, khác với các cuộc cách mạng công nghệ trước đây thường tạo ra nhiều nghề mới, AI lại có xu hướng trực tiếp thay thế lực lượng lao động trí óc.

“Tôi cho rằng với các công việc trí tuệ mang tính lặp lại, AI sẽ thay thế gần như tất cả”, ông cho biết. AI không làm biến mất hoàn toàn một nghề, tuy nhiên việc hỗ trợ con người làm việc hiệu quả hơn sẽ khiến doanh nghiệp không còn cần nhiều nhân sự như trước

Nhìn vào từng nhóm nghề, ông Hinton cho rằng thợ sửa ống nước là nghề ít gặp rủi ro. Ngược lại, những công việc như trợ lý pháp lý hay trợ lý luật sẽ không còn cần thiết trong thời gian tới” .

Một số ý kiến cho rằng ông Hinton quá bi quan, song nhiều chuyên gia và tổ chức lại đồng tình với những cảnh báo của ông. Trong bài viết trên Fortune, phóng viên Preston Fore cho biết Microsoft gần đây đã công bố báo cáo chấm “điểm số mức độ ứng dụng AI” đối với từng nhóm nghề.

Theo đó, các công việc dễ bị tác động nhất đều thuộc nhóm lao động trí óc, đúng như nhận định trước đó của ông Hinton. Dữ liệu từ nhóm nghiên cứu của Microsoft cho thấy năm nghề có nguy cơ bị ảnh hưởng mạnh nhất gồm: phiên dịch – biên dịch, sử gia, tiếp viên hành khách, nhân viên kinh doanh dịch vụ và nhà văn, tác giả.

Trong một tập khác của podcast “The Diary of a CEO”, Steven Bartlett trò chuyện với tiến sĩ Roman Yampolskiy – giáo sư khoa học máy tính và kỹ thuật, được xem là chuyên gia hàng đầu về an toàn AI. Ông cho rằng thế giới có thể hướng tới mức thất nghiệp lên đến 99%.

“Không phải câu hỏi là chuyện đó có xảy ra hay không, mà là bao lâu nữa bạn bị sa thải”, tiến sĩ Roman Yampolskiy nhấn mạnh.

Dù vậy, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi. Một người dùng Threads đã chia sẻ danh sách nghề dễ bị AI thay thế của Microsoft. Một bình luận đặt câu hỏi: “Nhà nghiên cứu lịch sử ư? Biết sự kiện và phân tích chúng là hai chuyện khác nhau. Chúng ta vẫn cần chuyên gia nghiên cứu lịch sử".

Theo tiến sĩ Yampolskiy, tâm lý chung của mọi người là tin rằng công việc của mình “đặc biệt” và sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng các chuyên gia khẳng định điều ngược lại: không có nghề nào thực sự miễn nhiễm.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum – WEF), 92 triệu việc làm sẽ bị AI thay thế vào năm 2030. Danh sách của Microsoft cũng cho thấy sự dịch chuyển này sẽ diễn ra ở nhiều ngành, không tập trung vào một lĩnh vực cụ thể.

﻿Trong bối cảnh đó, điều quan trọng nhất với người lao động là chủ động thích ứng, học cách sử dụng và hợp tác với công nghệ mới để không bị bỏ lại phía sau khi AI tăng tốc.

﻿Theo: Yourtango