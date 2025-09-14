Cách tiêu tiền của hoa hậu Phan Hoàng Thu

Gần đây, Phan Hoàng Thu – Hoa hậu Đông Nam Á 2014 – khiến nhiều người bất ngờ trước cuộc sống sung túc, ổn định ở tuổi 35. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, cô đã chuyển từ biệt thự vùng ven Hà Đông về căn hộ cao cấp gần hồ Tây rộng 145 m², đầu tư thêm khoảng 3 tỷ đồng để cải tạo theo phong cách "phòng trưng bày nghệ thuật".

Nàng hậu ngày càng khẳng định hình ảnh phụ nữ tự chủ, khiến nhiều người trầm trồ, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trong cuộc trò chuyện mới đây, Phan Hoàng Thu đã chia sẻ về việc làm chủ kiến thức trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính và công nghệ như bí quyết giúp cô có "trái ngọt" cả về tinh thần lẫn vật chất như hiện tại.

Hoa hậu Phan Hoàng Thu.

Phụ nữ phải chủ động tài chính

Nhìn nhận về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh mới, Phan Hoàng Thu cho rằng định kiến "phụ nữ đẹp thường vô dụng" đã trở nên lạc hậu. Ngày nay, phụ nữ không chỉ chăm chút cho vẻ ngoài mà còn chủ động học hỏi, nâng cao kiến thức và làm chủ tài chính.

Theo Phan Hoàng Thu, đằng sau dáng vẻ dịu dàng là một tinh thần thép, dám nghĩ, dám làm đó mới là sức hấp dẫn thực sự của phụ nữ hiện đại – sự kết hợp hài hòa giữa tri thức, tài chính và sự tự tin.

Khi được hỏi vì sao phụ nữ cần quản lý tài chính cá nhân thay vì dựa dẫm vào gia đình hoặc người khác, hoa hậu thẳng thắn nêu quan điểm: "Trong thời đại biến động, khái niệm "ổn định" trở nên xa xỉ. Ngay cả những công việc vốn được xem là an toàn như trong khu vực nhà nước cũng có thể thay đổi bởi sáp nhập hay tinh giản.

Theo hoa hậu Phan Hoàng Thu phụ nữ phải độc lập tài chính.

Vì vậy, phụ nữ càng phải chuẩn bị cho mình một "đường lui" an toàn. Dựa vào gia đình hay người bạn đời cũng được nhưng hãy giữ cho mình sự độc lập nhất định. Nếu chẳng may chồng sa cơ, đôi vai người phụ nữ có thể sẽ phải gánh vác thay. Ít nhất, chúng ta không để bản thân trở thành gánh nặng", cô chia sẻ.

Theo Phan Hoàng Thu, ngay cả những phụ nữ sinh ra trong gia đình khá giả hay có chồng thành đạt cũng nên chủ động tài chính, để luôn tự tin và vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Nói về kỹ năng tài chính cơ bản, cô nhấn mạnh việc biết phân chia hợp lý và tuyệt đối không "đặt tất cả trứng vào một giỏ".

Bản thân cô duy trì bốn "giỏ tài chính": Chi tiêu thiết yếu, tái đầu tư, mua sắm – làm đẹp và quỹ khẩn cấp không bao giờ động tới. Chính sự phân chia này giúp cô chủ động kiểm soát chi tiêu, có khoản dự phòng khi gặp khó khăn, đồng thời vẫn nuôi dưỡng đam mê cá nhân và tái đầu tư để sinh lợi. Đây cũng là nguyên tắc mà cô cho rằng bất kỳ ai, không riêng phụ nữ, đều cần nắm vững trong thời đại số.

Nhan sắc cũng cần đầu tư

Trước ý kiến cho rằng phụ nữ đẹp không cần quan tâm đến tài chính, Phan Hoàng Thu nói: "Bạn nghĩ chúng tôi chỉ cần hít khí trời là có thể đẹp sao?". Theo cô, giữ được nhan sắc cũng cần đầu tư không ít, từ mỹ phẩm, trang phục, đến việc rèn luyện thể chất; chưa kể các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp hay thuê huấn luyện viên cá nhân. Với Phan Hoàng Thu, việc chủ động quản lý tài chính chính là nền tảng để phụ nữ duy trì nhan sắc một cách lâu dài, bên cạnh sự tự tin và phong thái trong cuộc sống.

Không chỉ nhấn mạnh lý thuyết, hoa hậu cũng chia sẻ cách bản thân áp dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Cô cho biết, bản thân hạn chế sử dụng tiền mặt, thay vào đó chi tiêu qua chuyển khoản hoặc thẻ, nhờ đó có sao kê rõ ràng mỗi tháng. Trong lĩnh vực đầu tư, cô lựa chọn chứng khoán bởi sự minh bạch, số liệu rõ ràng và tính thanh khoản cao. Với Hoàng Thu, những kênh đầu tư này không chỉ phù hợp với thời đại số mà còn giúp người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, rèn luyện tư duy phân tích và tính kỷ luật.

Từ trải nghiệm cá nhân, hoa hậu Hoàng Thu thừa nhận cô cũng từng bối rối trong việc cân bằng giữa chi tiêu cho bản thân và quản lý tài chính bền vững. Cô cho rằng điều quan trọng nhất là kỷ luật: "Khi có tài chính vững vàng, mình mới thoải mái trải nghiệm, làm điều mình thích mà không cần lo nghĩ quá nhiều".

Hoa hậu Phan Hoàng Thu đang có cuộc sống ổn định vê vật chất.

Với phụ nữ trẻ, cô nhắn nhủ: "Hãy kiên nhẫn, không ngừng học hỏi và khiêm nhường. Kiên nhẫn trong đầu tư và tài chính chính là nắm được 50% cơ hội thành công. Song, đừng bao giờ ngừng việc học, cũng như không quên chăm sóc bản thân".

Nhìn về tương lai, Phan Hoàng Thu mong muốn phụ nữ Việt Nam sẽ mạnh mẽ khẳng định giá trị của mình bằng tri thức, bản lĩnh và tài chính thông minh. Bản thân cô luôn nỗ lực học tập, làm việc, kiếm tiền và làm đẹp – để vừa hoàn thiện chính mình, vừa lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.

"Không cần nói quá nhiều, chỉ cần làm thật tốt, nguồn năng lượng ấy sẽ tự lan tỏa. Những cô gái đang dõi theo tôi sẽ cảm nhận và được truyền cảm hứng. Không một thông điệp nào mạnh mẽ bằng hành động", cô khẳng định.