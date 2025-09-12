Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ 1 ‘chân lý’ để giữ gìn nhan sắc bền bỉ vượt thời gian: "Vẻ đẹp bắt nguồn từ bên trong"

12-09-2025 - 10:18 AM | Lifestyle

Người đẹp chia sẻ hành trình tìm lại vóc dáng sau ba lần sinh nở và triết lý “vẻ đẹp bền vững” nhờ kết hợp sức khỏe – nhan sắc.

Trong buổi trò chuyện Beauty Inside Out tại TP.HCM, Hoa hậu Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý không chỉ bởi vẻ ngoài trẻ trung, mà còn nhờ những chia sẻ sâu sắc về hành trình giữ gìn sức khỏe và nhan sắc của mình.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ 1 ‘chân lý’ để giữ gìn nhan sắc bền bỉ vượt thời gian: "Vẻ đẹp bắt nguồn từ bên trong"- Ảnh 1.

Với quan điểm tôn trọng nét tự nhiên, Hà Kiều Anh sàng lọc những phương pháp vừa đủ, nhấn mạnh phụ nữ cần biết “điểm dừng” trong làm đẹp để không đánh mất vẻ đẹp độc bản.

Đảm đương các vai trò như người phụ nữ, người mẹ, doanh nhân, Hoa hậu Doanh nhân Hà Kiều Anh từng gặp không ít áp lực trong việc duy trì sắc vóc. Cô cho biết việc mang thai và sinh ba con đã khiến vóc dáng thay đổi đáng kể, từng có lúc tăng cân đến mức “khổng lồ” so với chính mình. Những trải nghiệm này đã thôi thúc cô tìm đến Y học Chức năng (Functional Medicine) của IMPERIAL Private Dr và liệu trình Trẻ hóa Cá nhân hóa (Personalized Rejuvenation) của IMPERIAL Beauty Clinic như một cách tiếp cận bền vững để lấy lại sức khỏe, diện mạo. Khác với các cách chữa triệu chứng ngắn hạn, Y học Chức năng hướng đến xử lý nguyên nhân gốc rễ của những rối loạn trong cơ thể, giúp phụ nữ cân bằng dinh dưỡng, nội tiết và năng lượng, đồng thời phòng ngừa lão hóa.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ 1 ‘chân lý’ để giữ gìn nhan sắc bền bỉ vượt thời gian: "Vẻ đẹp bắt nguồn từ bên trong"- Ảnh 2.

MSc. Trần Lan Hương – Chuyên gia Dinh dưỡng Ứng dụng (USA) khuyên mọi người nên dần chuyển từ tinh bột xấu (gạo trắng, bánh mì) sang tinh bột tốt (như gạo lứt hoặc khoai lang)

Bên cạnh sức khỏe, nhan sắc và thần thái cũng là “tài sản” cần được quản lý. Vì lẽ đó, Hà Kiều Anh luôn chú trọng đến các liệu pháp chăm sóc và trẻ hóa da phù hợp cơ địa, dưới sự tư vấn từ bác sĩ thân thiết. Hoa hậu Việt Nam 1992 tiết lộ, “nhân vật” đứng sau vẻ ngoài trẻ trung của cô chính là bác sĩ Kim Moo Hyun , Giám đốc Y khoa IMPERIAL Beauty Clinic, người trực tiếp lên phác đồ trẻ hoá cá nhân hoá cho Hoa hậu. Đây cũng là một giải pháp thẩm mỹ dựa trên y khoa cá nhân hoá và triết lý “mỗi gương mặt có một công thức riêng”.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ 1 ‘chân lý’ để giữ gìn nhan sắc bền bỉ vượt thời gian: "Vẻ đẹp bắt nguồn từ bên trong"- Ảnh 3.

Dr. Kim Moo Hyun, Giám đốc Y khoa IMPERIAL Beauty Clinic chia sẻ: “Trẻ hoá không có công thức chung. Mỗi người cần một phác đồ riêng, vừa giải quyết dấu hiệu lão hoá, vừa giữ lại thần thái đặc trưng. Đó mới là vẻ đẹp bền vững”.

Với quan niệm “vẻ đẹp bắt đầu từ sức sống bên trong”, Hà Kiều Anh duy trì chế độ tập luyện đều đặn, kết hợp dinh dưỡng khoa học không chỉ cho bản thân mà còn cho cả các con. Nhờ vậy, dù phải cân bằng nhiều vai trò khác nhau – từ người mẹ, người phụ nữ bận rộn cho đến một doanh nhân – cô vẫn giữ được năng lượng dồi dào và sự tự tin cần thiết. Ở độ tuổi trung niên, hiếm có người đẹp nào vẫn duy trì được phong độ ổn định như vậy, và theo cô, đó chính là kết quả của việc đầu tư nghiêm túc vào sức khỏe và nhan sắc ngay từ sớm.

Thông điệp mà Hoa hậu Hà Kiều Anh muốn gửi gắm đến phụ nữ hiện đại là hãy chăm sóc bản thân ngay từ khi còn trẻ, bởi đó chính là “thời điểm vàng” để xây dựng nền tảng cho một hành trình dài lâu. Cô cho rằng cơ thể và nhan sắc đều là tài sản, và nếu biết quản lý từ sớm, người phụ nữ sẽ luôn giữ được phong độ, sự tự tin và sức ảnh hưởng trong cuộc sống. Vẻ đẹp của Hà Kiều Anh hôm nay không chỉ là kết quả của những bí quyết làm đẹp tinh tế, mà còn là minh chứng cho một triết lý sống sang trọng, bền vững và đầy cảm hứng.

Theo Trang Đào

Đời sống pháp luật

