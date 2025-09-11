CEO Sen Vàng Phạm Kim Dung và Hoa hậu Thanh Thủy rạng rỡ với áo dài, cổ phục Việt Nam tại sự kiện ở Nhật Bản: Phong cách được đánh giá cao

Sáng 9/9, trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam tại Osaka Expo 2025, CEO Phạm Kim Dung xuất hiện nổi bật trong trang phục truyền thống, cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, trong đó có phần diễu hành cổ phục.

Hình ảnh nữ doanh nhân khoác trên mình áo dài và cổ phục Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, vừa sang trọng, vừa khẳng định niềm tự hào dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, CEO Phạm Kim Dung cho biết: “Được có mặt tại Osaka Expo 2025 là niềm vinh dự lớn lao, bởi đây không chỉ là cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam, mà còn là dịp để chúng ta khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ quốc tế. Với tôi, mỗi bộ trang phục truyền thống đều mang trong mình một câu chuyện, một phần hồn dân tộc. Khi khoác lên mình áo dài hay cổ phục Việt, tôi cảm thấy như đang đại diện cho lịch sử, bản sắc và niềm kiêu hãnh của người Việt để lan tỏa đến bạn bè năm châu”, bà Dung nói.

CEO Phạm Kim Dung cũng nhấn mạnh tầm vóc của sự kiện. Osaka Expo không chỉ là nơi phô diễn công nghệ và sáng tạo, mà còn là không gian kết nối văn hóa và con người.

“Đây là cơ hội để Việt Nam cất tiếng nói mạnh mẽ hơn, thể hiện tinh thần hội nhập và khát vọng phát triển bền vững”, nữ CEO khẳng định.

Trong chuyến đi lần này, CEO Phạm Kim Dung đồng hành cùng Hoa hậu Thanh Thủy - đương kim Miss International. Người đẹp góp phần làm phong phú các hoạt động quảng bá văn hóa, đặc biệt trong phần diễu hành cổ phục khi tái hiện hình tượng Công chúa Ngọc Hoa, công nữ Đại Việt thế kỷ XVII, biểu tượng cho mối giao lưu văn hóa Việt - Nhật từ hàng trăm năm trước.

Sự hiện diện của CEO Phạm Kim Dung cùng các đại diện nhan sắc Việt Nam tại Osaka Expo 2025 đang khẳng định nỗ lực bền bỉ trong việc đưa hình ảnh đất nước vươn ra thế giới, tôn vinh giá trị truyền thống đồng thời mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

World Expo là triển lãm thế giới tổ chức 5 năm một lần, quy tụ hàng trăm quốc gia tham dự. Năm 2025, Osaka Expo diễn ra từ ngày 13/4 đến 13/10 tại đảo Yumeshima (Osaka, Nhật Bản), với sự góp mặt của 161 quốc gia và 9 tổ chức quốc tế. Chủ đề của kỳ triển lãm năm nay là “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”, hướng đến các giá trị nhân văn, đổi mới và phát triển bền vững.

Việt Nam tham dự với chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, khẳng định tinh thần hòa nhập, khát vọng phát triển và sự gắn kết văn hóa. Nhà Triển lãm Việt Nam với diện tích 300m² được thiết kế nhằm tái hiện không gian văn hóa đậm bản sắc dân tộc, đồng thời thể hiện tiềm năng và tinh thần hội nhập của đất nước.