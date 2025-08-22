Cách tối ưu tài chính cá nhân với thẻ tín dụng

Chọn dòng thẻ tín dụng phù hợp

Theo chuyên gia, để tối đa lợi ích, điều đầu tiên là người dùng phải chọn đúng dòng thẻ tín dụng phù hợp nhu cầu và lối sống. Theo đó, dựa vào nhu cầu chi tiêu thường xuyên nhất cho mục đích gì, từ đó tìm dòng thẻ có đặc quyền tương ứng.

Chẳng hạn, nếu hay mua sắm, người dùng nên ưu tiên mở thẻ có tỷ lệ hoàn tiền cao, ưu đãi trả góp tốt, liên kết nhiều cửa hàng hoặc sàn thương mại điện tử...

Nếu đam mê du lịch hay thường xuyên đi công tác, dòng thẻ tín dụng phù hợp là hạn mức cao, phí giao dịch ngoại tệ thấp, đi kèm chương trình miễn phí phòng chờ thương gia...

Chi tiêu kỷ luật và có tính toán khả năng chi trả

Dù thẻ tín dụng có hạn mức cao nhưng đừng quên lập hạn mức chi tiêu theo khả năng của bản thân. Hãy duy trì kỷ luật trong chi tiêu, đừng tiêu chỉ để gây ấn tượng với người khác.

Khi sử dụng, chú ý cân đối trong thời gian miễn lãi tránh phát sinh chi phí lãi vay. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trả góp lãi suất 0% cho các giao dịch với kỳ hạn linh hoạt để tránh áp lực khi đến kỳ thanh toán.

Trả dư nợ đúng hạn

Việc thanh toán dư nợ đúng hạn giúp người dùng tránh phát sinh lãi và phí chậm thanh toán, duy trì lịch sử điểm tín dụng tốt để thuận lợi vay vốn ngân hàng (mua nhà, xe...). Ảnh minh họa.

Dư nợ thẻ tín dụng là khoản tiền đã chi tiêu trong mỗi kỳ sao kê, được ngân hàng thông báo chi tiết qua email, ứng dụng ngân hàng số hoặc tin nhắn điện thoại...

Việc thanh toán dư nợ đúng hạn giúp người dùng tránh phát sinh lãi và phí chậm thanh toán, duy trì lịch sử điểm tín dụng tốt để thuận lợi vay vốn ngân hàng (mua nhà, xe...).

Khách hàng nên thanh toán trước hạn vài ngày, để tránh gặp lỗi hệ thống hoặc cuối tuần sẽ bị dời sang ngày thanh toán tiếp theo.

Tận dụng ưu đãi và hoàn tiền

Nhiều chuyên gia cho rằng, khách hàng có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn nhờ tận dụng mức hoàn tiền, ưu đãi thẻ và phiếu quà tặng. Các ngân hàng thường có nhiều ưu đãi để thu hút người dùng như phí thường niên, hoàn tiền, điểm thưởng...

Theo dõi lịch sử tín dụng thường xuyên

Cách quản lý chi tiêu tốt nhất là theo dõi từng giao dịch và điều chỉnh đúng lúc. Hàng tháng, ngân hàng sẽ gửi bảng sao kê qua email cá nhân. Việc nắm rõ số tiền đã sử dụng giúp khách hàng hạn chế chi quá tay, vượt kiểm soát.

Những lợi ích khi mở và sử dụng thẻ tín dụng

- Chi tiêu trước trả tiền sau

- Chức năng mua trả góp lãi suất từ 0%

- Chi tiêu tiện lợi với đa dạng hình thức thanh toán

- Nhiều chương trình ưu đãi khi mua sắm

- Thuận tiện mua sắm online nội địa và quốc tế

- Quản lý chi tiêu dễ dàng

- An toàn và bảo mật tốt

- Giải pháp tài chính khi cần tiền gấp