Nam thanh niên sinh năm 2008 thực hiện chuyển khoản 300 lần nhưng không ai nhận được tiền: Công an lập tức vào cuộc

Công an xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh làm rõ đối tượng T.T.T, sinh năm 2008 trú tại thôn La Hà Tây, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị về hành vi làm giả, sử dụng hóa đơn chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, T sử dụng các tài khoản mạng xã hội vào các trang livestream bán hàng trên mạng xã hội và lựa chọn sản phẩm có ý định chiếm đoạt, sau đó liên hệ với bị hại để giao dịch mua hàng.

Sau khi thỏa thuận giá cả, T làm giả hóa đơn chuyển tiền của ngân hàng để gửi cho bị hại để bị hại nhầm tưởng tiền hàng đã được thanh toán, từ đó chuyển hàng theo yêu cầu của T.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, T đã làm giả hơn 300 hóa đơn chuyển tiền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài sản do T lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có, ước tính tài sản thu hồi khoảng 100 triệu đồng. Ngày 20/8/2025, Công an xã đã tiến hành bàn giao vụ việc và các tang vật có liên quan cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Trị để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng phát đi cảnh báo thủ đoạn làm giả bill chuyển tiền, căn cước công dân. Theo đó, các đối tượng đã mua mã nguồn, thuê tên miền và hosting để vận hành trang web fa...com.

Trang này cung cấp dịch vụ làm giả hình ảnh căn cước công dân với giá chỉ 10.000 đồng/lần, cùng với các loại hình ảnh như làm giả bill chuyển tiền, biến động số dư tài khoản, với giá từ 5.000 đến 6.000 đồng/lần. Sau khi truy cập, người dùng sẽ được cung cấp mã QR để chuyển tiền, sau đó nhận hình ảnh giả theo yêu cầu.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, công an đã ghi nhận gần 100 giao dịch chuyển khoản đến cho đối tượng. Đáng chú ý, nhiều sinh viên đã lừa cha mẹ bằng cách làm giả bill chuyển tiền để xin tiền học phí, nhưng thực chất dùng tiền vào mục đích cá nhân như ăn chơi, tiêu xài.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, đặc biệt trong việc sử dụng tiền và giao dịch trực tuyến. Những người đã sử dụng dịch vụ làm giả nên chủ động tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, tránh hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Ngãi