Cảnh báo thủ đoạn làm giả bill chuyển tiền, căn cước công dân

22-08-2025 - 17:16 PM | Smart Money

Làm giả bill chuyển tiền với giá 5.000-6.000 đồng/lần, căn cước công dân chỉ 10.000 đồng/lần.

Ngày 22-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp điều tra vụ án hình sự liên quan hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức thông qua một trang web giả mạo.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, bằng thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, các đối tượng đã mua mã nguồn, thuê tên miền và hosting để vận hành trang web fa...com.

Cảnh báo thủ đoạn làm giả bill chuyển tiền, căn cước công dân- Ảnh 1.

Một bill chuyển tiền giả. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Làm giả bill chuyển tiền chỉ 5.000-6.000 đồng/lần

Trang này cung cấp dịch vụ làm giả hình ảnh căn cước công dân với giá chỉ 10.000 đồng/lần, cùng với các loại hình ảnh như làm giả bill chuyển tiền, biến động số dư tài khoản, với giá từ 5.000 đến 6.000 đồng/lần. Sau khi truy cập, người dùng sẽ được cung cấp mã QR để chuyển tiền, sau đó nhận hình ảnh giả theo yêu cầu. 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, công an đã ghi nhận gần 100 giao dịch chuyển khoản đến cho đối tượng. Đáng chú ý, nhiều sinh viên đã lừa cha mẹ bằng cách làm giả bill chuyển tiền để xin tiền học phí, nhưng thực chất dùng tiền vào mục đích cá nhân như ăn chơi, tiêu xài.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, đặc biệt trong việc sử dụng tiền và giao dịch trực tuyến.

Những người đã sử dụng dịch vụ làm giả nên chủ động tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật, tránh hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Dịch vụ tạo bill chuyển tiền giả tràn lan trên mạng, ngân hàng nói gì?

Theo T.Trực

Người lao động

