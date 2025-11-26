Cách xác định số ngày làm việc trong tháng để tính đóng BHXH

Bà Vy hỏi, công ty đóng BHXH cho người lao động nêu trên vào tháng 1 thì có đúng không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Tại khoản 4, 5, 6 Điều 42 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/08/2023 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Về trường hợp cụ thể của công ty bà Hoàng Vy, người lao động đi làm 7 ngày (3-5/1, 9-11, 14/1), nghỉ chế độ ốm đau 4 ngày (6-7/1, 12-13/1), từ ngày 15/1/2023 nghỉ thai sản, đề nghị bà đối chiếu với các quy định trên với hồ sơ (bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương…) tại đơn vị để xác định số ngày không làm việc của người lao động thuộc trường hợp nào, thực hiện báo điều chỉnh lên cơ quan BHXH để giải quyết chế độ bảo đảm quyền lợi cho người lao động.