Cái giá quá đắt vì bê bối chấn động của nàng Hậu học vấn cao: Đánh mất hào quang !

Nhắc đến những hoa hậu tai tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc, cái tên Han Sung Joo luôn khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi trước khi vướng vào bê bối đời tư chấn động, cô từng là hình mẫu phụ nữ hoàn hảo mà nhiều người ngưỡng mộ: xinh đẹp, học giỏi, thành đạt và sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước.

Han Sung Joo đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994 khi mới ngoài 20 tuổi. Một năm sau, cô đại diện Hàn Quốc tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Với nhan sắc nổi bật cùng phong thái tự tin, Han Sung Joo nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình.

Tuy nhiên, điều khiến cô khác biệt so với nhiều người đẹp cùng thời không chỉ là vương miện hoa hậu mà còn là nền tảng học vấn đáng nể.

Han Sung Joo đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994 khi mới ngoài 20 tuổi.

Theo học trường đại học đình đám

Han Sung Joo là sinh viên hoa Khoa học Chính trị và Ngoại giao, Đại học Korea (Korea University) – một trong ba trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, thường được xếp cùng Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei trong nhóm SKY nổi tiếng. Việc vừa sở hữu ngoại hình nổi bật vừa bước ra từ ngôi trường hàng đầu giúp cô trở thành hình mẫu sắc tài vẹn toàn trong mắt công chúng.

Dù vậy, chuyện học vấn của nàng Hậu này cũng từng gây ra tranh cãi.

Theo đó, Han Sung Joo nhập học Đại học Korea vào năm 1993 theo diện đặc cách dành cho vận động viên môn cưỡi ngựa. Vào thời điểm đó, trường Đại học Korea cho phép sinh viên trúng tuyển theo diện thể thao năng khiếu được lựa chọn học các ngành ngoài lĩnh vực thể dục thể thao. Nhờ chính sách này, Han Sung Joo đã theo học ngành Chính trị và Ngoại giao.

Trong khi đó, khi đang học năm thứ hai đại học, Han Sung Joo tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994 và giành ngôi vị cao nhất (Jin – tương đương Hoa hậu). Cô trở thành sinh viên đầu tiên trong lịch sử Đại học Korea đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc, khiến dư luận trong trường khi đó tranh cãi gay gắt với nhiều ý kiến ủng hộ lẫn phản đối.

Sau khi đăng quang, Han Sung Joo phát triển mạnh ở lĩnh vực dẫn chương trình. Cô trở thành MC được yêu thích của đài SBS, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí, sự kiện lớn và lễ trao giải. Thời điểm đó, nhiều đàn em trong nghề xem cô như một hình mẫu lý tưởng để noi theo.

Năm 1999, Han Sung Joo kết hôn với thiếu gia của tập đoàn Aekyung. Cuộc hôn nhân giữa hoa hậu nổi tiếng và người thừa kế gia tộc giàu có từng được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi như chuyện cổ tích ngoài đời thực.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 tháng trước khi cả hai đường ai nấy đi.

Sau ly hôn, Han Sung Joo tiếp tục tập trung cho sự nghiệp và vẫn duy trì được hình ảnh người phụ nữ thành đạt, độc lập. Thế nhưng bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cô lại đến vào cuối năm 2011. Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, Han Sung Joo bất ngờ vướng vào vụ bê bối đời tư gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Bạn trai cũ của cô công khai nhiều thông tin cá nhân, đồng thời phát tán những nội dung riêng tư khiến hình ảnh mà cô dày công xây dựng suốt nhiều năm gần như sụp đổ chỉ sau một thời gian ngắn.

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Những tranh cãi, kiện tụng và hàng loạt tin đồn liên tiếp xuất hiện khiến Han Sung Joo rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Từ một MC hàng đầu được yêu mến, cô đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ công chúng. Các chương trình truyền hình dần vắng bóng tên tuổi của người đẹp. Sự nghiệp mà cô gây dựng trong gần hai thập kỷ gần như chấm dứt.

Sau biến cố, Han Sung Joo rút khỏi làng giải trí và gần như biến mất khỏi mắt công chúng trong nhiều năm.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì tiếp tục tìm cách quay lại showbiz, cựu hoa hậu chọn con đường học tập.

Trong thời gian sống kín tiếng, Han Sung Joo tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật. Năm 2019, cô nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành liệu pháp làm vườn tại Khoa Y tế Công cộng, Đại học Dankook. Các nghiên cứu của cô được cho là tập trung vào việc ứng dụng liệu pháp làm vườn trong hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân sa sút trí tuệ và các vấn đề sức khỏe tinh thần.

Nhiều người cho rằng chính nền tảng học vấn đã giúp Han Sung Joo có cơ hội làm lại cuộc đời sau cú ngã quá lớn. Bởi nhan sắc có thể giúp một người nổi tiếng, danh vọng có thể giúp một người đứng trên sân khấu, nhưng tri thức mới là thứ còn lại khi ánh đèn sân khấu tắt đi.

Câu chuyện của Han Sung Joo khiến nhiều người suy ngẫm. Cô từng có tất cả: sắc đẹp, học vấn, danh tiếng và một tương lai rộng mở. Nhưng chỉ một bê bối cũng đủ cuốn phăng gần như toàn bộ những gì đã gây dựng.

Dẫu vậy, sau tất cả, điều giúp cô không hoàn toàn gục ngã có lẽ chính là khả năng học hỏi và tiếp tục phát triển bản thân.



