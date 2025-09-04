Cái kết không ngờ khi Khánh Vy đi diễu hành A80 gặp đúng thầy giáo của mình

Khánh Vy - gương mặt MC trẻ tuổi, tài năng và giàu năng lượng, từ lâu đã trở thành một cái tên quen thuộc với khán giả. Không chỉ ghi dấu ấn nhờ lối dẫn duyên dáng, khả năng nói tiếng Anh lưu loát và lối giao tiếp tự nhiên, Khánh Vy còn là hình mẫu của rất nhiều bạn trẻ. Ngoài công việc dẫn chương trình, cô tích cực tham gia các sự kiện văn hóa, các hoạt động cộng đồng, và luôn để lại ấn tượng tốt với mọi người. Sự nỗ lực và chăm chỉ của Khánh Vy khiến cô trở thành một trong những MC trẻ được yêu thích nhất hiện nay.

Mới đây, Khánh Vy có vinh dự đặc biệt khi tham gia vào khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao trong khuôn khổ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) diễn ra sáng 2/9 vừa qua trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Khánh Vy có vinh dự đặc biệt khi tham gia vào khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao tại A80. (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia)

Trong clip được đăng tải trên TikTok cá nhân mới đây, Khánh Vy xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống, tươi cười rạng rỡ giữa không khí lễ hội trang nghiêm. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bật cười là khoảnh khắc Khánh Vy gặp lại thầy giáo cũ của mình là PGS.TS Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hai thầy trò vui vẻ chào hỏi và chụp ảnh cùng nhau. Nếu chỉ dừng lại ở đó, đây sẽ là một bức hình lưu giữ kỷ niệm đẹp như bao lần gặp gỡ khác. Thế nhưng,ngay khi Khánh Vy chuẩn bị rời đi, thầy nhắc nhở: "Nhưng mà chưa nộp bài nhé. Trò này vẫn chưa nộp bài".

MC Khánh Vy gặp lại thầy giáo của mình. (Nguồn TikTok: khanhvyccf)

Lời nhắc bất ngờ của thầy khiến Khánh Vy chỉ biết cười trong ngại ngùng. Khoảnh khắc ấy vừa dễ thương vừa chân thực, cho thấy mối quan hệ gần gũi, thân tình giữa thầy và trò. Sau một chút giây lát, thầy chia sẻ nhẹ nhàng hơn: "Thôi vì công việc".

Ngay sau lời "nhắc nhở" của thầy, Khánh Vy cũng thầm hứa: "Thầy cho em xin diễu hành về em làm ạ".

Khoảnh khắc giữa 2 thầy trò khiến ai cũng mỉm cười vì quá đáng yêu.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, netizen không khỏi thích thú trước khoảnh khắc đáng yêu giữa Khánh Vy và thầy Lê Hải Bình. Nhiều người bày tỏ sự ấm lòng và vui vẻ trước sự gần gũi, thân thiện của hai thầy trò. Một số bình luận của dân tình:

- Hai thầy trò nhìn thật gần gũi và đáng yêu, vừa nghiêm trang vừa có chút hồn nhiên, đúng là khoảnh khắc đẹp.

- Hóa ra MC Khánh Vy cũng bị dí như bao người.

- Về nhà chắc Khánh Vy phải bứt tốc làm bài tập về nhà thôi!

Bạn nghĩ sao về khoảnh khắc đáng yêu này?