Lần đầu gặp con gái của Ngô Thanh Vân, Jun Phạm để lộ 1 thông tin đặc biệt của bé

Từ khi Ngô Thanh Vân công bố tin tức đang mang thai con đầu lòng đã khiến cả showbiz Việt rần rần thích thú. Nhiều người vỡ oà khi cuối cùng "đả nữ" cũng được lên chức mẹ bỉm. Trong suốt thời gian bầu bí đến khi sinh con, Ngô Thanh Vân thoải mái chia sẻ hành trình của mình. Vào hôm 9/8, Huy Trần có bài đăng thông báo đã đón con đầu lòng, thế nhưng mới đây Jun Phạm đã để lộ thông tin khác liên quan đến khoảnh khắc chào đời của tiểu thư hào môn.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Jun Phạm đã đăng ảnh sang tận nhà và bế gọn bé Gạo trong vòng tay. Nhìn ánh mắt và nụ cười của Jun Phạm dành cho nhóc tỳ là biết cưng chiều em bé đến cỡ nào. Nam ca sĩ còn mang theo sách do chính mình viết và đồ chơi để làm qua thăm nhóc tỳ trong lần đầu gặp mặt. Dù chưa lộ mặt nhưng qua ảnh mới nhất này, nhiều người khen Ngô Thanh Vân và Huy Trần nuôi con khéo, nhóc tỳ lấp ló có má bánh bao.

Jun Phạm chia sẻ: "Bé Gạo 1 tháng tuổi rồi cậu Jun mới được gặp nè!". Qua bài đăng của Jun Phạm, nhiều người mới phát hiện ngày Ngô Thanh Vân vượt cạn là 3/8, hôm nay chính là lễ đầy tháng của em bé. Như nhiều sao Việt, Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng không vội vàng mà lại chọn cách thông báo tin vui sau khi sức khoẻ mẹ và bé đã ổn định.

Jun Phạm dự đầy tháng của bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân vào hôm nay

Jun Phạm là người em thân thiết, luôn có mặt trong những cột mốc quan trọng của gia đình Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Trước đó, Ngô Thanh Vân cho biết cuộc sống đã có rất nhiều thay đổi từ lúc ái nữ chào đời, dù đã tìm hiểu kỹ nhưng vẫn bị bỡ ngỡ, khó khăn khi bước sang thiên chức mới. Ngô Thanh Vân chia sẻ: "2 tuần qua là 2 tuần ba mẹ học hỏi từ con. Cảm thấy bao nhiêu sách vở kiến thức mà ba mẹ chuẩn bị trước đó cũng giúp ba mẹ được chỉ 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc, bú. Có nhiều thôi mà ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc đã cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, mong là ba mẹ vẫn theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết. Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì".

Cuộc sống của Ngô Thanh Vân có nhiều thay đổi sau khi con gái đầu lòng chào đời

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đặt ra hẳn 8 quy tắc "căng cực" đối với bất kỳ ai muốn tiếp xúc với con gái cưng. Trong phòng bé Gạo, thông báo được dán rõ ràng: hạn chế người ra vào, tuyệt đối không sử dụng điện thoại, không nói chuyện ồn ào, không dỗ bé bằng cách đung đưa, không di chuyển đột ngột… Bên cạnh đó, bất kỳ ai bế bé cũng phải chắc tay, đặt phần mông xuống trước, thông báo với bé trước khi làm một hành động nào và đặc biệt là phải sát khuẩn tay thường xuyên.

Về tranh cãi đặt ra những quy tắc nghiêm khắc khi chăm con, Ngô Thanh Vân lên tiếng: "Quy trình chỉ là lịch ghi chép lại để ba mẹ canh giờ em sinh hoạt mà bớt bất ngờ. Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký á. Tụi mình cũng biết mỗi người có cách dạy con riêng, và cũng biết có bạn đẻ xong tự biết nuôi. Nhưng hai đứa chọn cách chủ động, để biết mà hướng con đi dần dần mà không sợ làm sai. Nói vậy chứ vẫn chưa hiểu được em đâu, trộm vía những lúc em hợp tác. Chứ em dậy là ba mẹ chỉ có cuốn thôi".

Từ hình ảnh "đả nữ màn ảnh Việt", cô nay trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, bên cạnh người chồng trẻ Huy Trần. Trong suốt thời gian bầu bí, Huy Trần luôn đồng hành chăm sóc vợ và hiện tại tiếp tục trở thành ông bố mẫu mực, sát cánh cùng vợ trong từng chi tiết nhỏ nhất khi nuôi con. Cả hai không chỉ sắp xếp không gian sống gọn gàng, khoa học mà còn xây dựng lịch sinh hoạt rõ ràng, chỉn chu cho bé Gạo.