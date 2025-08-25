Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Huy Trần kỳ công làm cơm cữ, Ngô Thanh Vân chỉ dám ăn đúng 10 phút vì lý do này

25-08-2025 - 16:50 PM | Lifestyle

Để bồi bổ cho vợ đang ở cữ, Huy Trần đã tự tay làm món cá lóc hấp bầu.

Đầu tháng 8, Ngô Thanh Vân chính thức hạ sinh con gái đầu lòng tên yêu là Gạo sau thời gian 2 năm tìm con. Tin vui của cặp vợ chồng nhận được đông đảo lời chúc mừng từ bạn bè, người thân và người hâm mộ. Khi vợ mang bầu, Huy Trần dành nhiều thời gian, công sức để làm series "cơm mẹ bầu" gồm những món ăn bổ dưỡng, phù hợp với tình trạng sức khỏe của vợ.

Mới đây, nam doanh nhân tiếp tục làm series "cơm mẹ bỉm" để bồi bổ cho vợ mới sinh. Trong clip mới nhất, Huy Trần tự tay làm món cá lóc hấp bầu rất kỳ công. Sau khi món ăn hoàn thành, anh khe khẽ gọi vợ đến thưởng thức.

Huy Trần kỳ công làm cơm cữ, Ngô Thanh Vân chỉ dám ăn đúng 10 phút vì lý do này- Ảnh 1.

Huy Trần tự tay làm món cá lóc hấp bầu để bồi bổ cho vợ.

Ngô Thanh Vân cho biết kể từ khi có con, cô chỉ ăn uống trong 10 phút vì phải trông em bé. " Từ ngày làm mẹ bỉm là mình phải ăn cấp tốc luôn. Bố bỉm mẹ bỉm chỉ dám ăn trong 10 phút thôi hoặc đến khi em bé dậy là thôi bỏ hết" , Ngô Thanh Vân tâm sự.

Huy Trần kỳ công làm cơm cữ, Ngô Thanh Vân chỉ dám ăn đúng 10 phút vì lý do này- Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân ăn uống rất nhanh vì bận chăm con nhỏ.

Trong khi đó, Huy Trần tỏ ra am hiểu khẩu vị của vợ. Anh cho biết sau khi sinh con, bà xã ưu tiên ăn các thực phẩm như rau, cá... để cung cấp các dưỡng chất cho con gái. Sau vài phút ngắn ngủi thưởng thức món cá lóc hấp bầu, Ngô Thanh Vân vội vàng chạy vào phòng chăm em bé. Nhiều mẹ bỉm đồng cảm với tình trạng "ăn nhanh ngủ vội" khi chăm con mọn của đả nữ U50.

Sau tuần đầu chăm con vất vả, cả Ngô Thanh Vân và Huy Trần đều quay cuồng, "đầu bù tóc rối". Người đẹp cũng không ngại công khai hình ảnh "xấu xí" của bản thân với đôi mắt thâm quầng, bọng mắt to... lên trang cá nhân.

Huy Trần kỳ công làm cơm cữ, Ngô Thanh Vân chỉ dám ăn đúng 10 phút vì lý do này- Ảnh 3.

Ngô Thanh Vân bận rộn chăm con mọn.

Nữ diễn viên viết: "Ngày xưa, trước khi đi ngủ mình còn bôi hết kem dưỡng này đến kem dưỡng nọ. Còn bây giờ nhiều khi cái mặt cả ngày chưa rửa, răng chưa kịp đánh. Ngày xưa đi ngủ là phải đầm lụa các kiểu, còn giờ áo ướt mèm sữa nhiều khi ngủ luôn. Xưa hai đứa ôm nhau ngủ, giờ có cục 3 kg chính giữa. Nửa đêm mà tiếng khóc vang lên, đứa lo bình sữa, đứa mắt nhắm mắt mở lia lịa cái tay với miếng tã” .

Ông xã Huy Trần cũng "than thở": " Sống sót qua tuần đầu mất ngủ. Có hơi mệt, hơi xấu tí, nhưng tim thì đầy ắp yêu thương, lại còn sụt được mấy kí nữa chứ."

Huy Trần kỳ công làm cơm cữ, Ngô Thanh Vân chỉ dám ăn đúng 10 phút vì lý do này- Ảnh 4.

Huy Trần sụt kí vì chăm con nhỏ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn vào tháng 5/2022 sau hơn một năm hẹn hò. Nhờ có sự đồng hành của Huy Trần, Ngô Thanh Vân thêm vững vàng trên hành trình tìm con. Từ khi kết hôn, cô đã luôn ấp ủ ước mơ được làm mẹ, nhưng sau nhiều lần IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) không thành công, niềm tin trong cô dần hao hụt.

Huy Trần kỳ công làm cơm cữ, Ngô Thanh Vân chỉ dám ăn đúng 10 phút vì lý do này- Ảnh 5.

Ngô Thanh Vân vui mừng báo tin mang thai 2 năm sau khi kết hôn.

Suốt hai năm kiên trì với khát khao làm mẹ, nữ diễn viên không chỉ chịu sức ép từ định kiến xã hội mà còn phải đối diện nỗi lo lắng vì tuổi tác ngày một lớn. Đôi lúc, cô cảm thấy bất lực, mất kiểm soát chính mình.

Trong những khoảng thời gian khó khăn ấy, Huy Trần luôn ở bên, động viên, cùng cô đến bệnh viện và đôi khi còn đưa vợ đi du lịch để giúp tinh thần thoải mái hơn. Sau 3 năm bền bỉ trên hành trình tìm con, “đả nữ” Ngô Thanh Vân cuối cùng cũng vỡ òa hạnh phúc khi thông báo tin vui đang mang thai ở tuổi 46.

Theo Vân Chi

Thanh niên Việt

