Huy Trần lần đầu hé lộ hình ảnh của con gái, clip 15 giây cũng đủ để biết yêu con cỡ nào

Đầu tháng 8, Ngô Thanh Vân và ông xã hạnh phúc chào đón con đầu lòng - bé Gạo. Nữ diễn viên cho biết con gái ra đời an toàn, khỏe mạnh. Cô xúc động chia sẻ: " Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ đã ban cho chúng tôi món quà tuyệt vời nhất. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Ngô Thanh Vân và ông xã hạnh phúc chào đón con đầu lòng - bé Gạo.

Đến nay, vợ chồng nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hành trình làm bố bỉm - mẹ bỉm với người hâm mộ. Mới đây, Huy Trần khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ đoạn clip tự tay tắm gội cho con gái. Dù con gái chưa đầy tháng, còn rất nhỏ nhưng anh không ngại tắm cho con. Đây là điều không phải ông bố nào có con nhỏ cũng dám làm.

Huy Trần tự tay tắm gội cho con gái.

Nhiều người khen ngợi khả năng chăm sóc con của nam doanh nhân. Một số người khác mừng cho Ngô thanh Vân vì có người chồng yêu vợ, thương con, sẵn sàng giành phần chăm sóc con gái để vợ có thể nghỉ ngơi, sớm hồi phục sau sinh nở.

Ngô Thanh Vân cho biết vợ chồng cô đã sắp xếp lịch trình chăm sóc con gái mỗi ngày một cách chi tiết, từ giờ thay tã, uống sữa cho đến giấc ngủ của bé.

Đặc biệt, nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ loạt quy tắc nghiêm ngặt trong phòng của bé Gạo. Cụ thể, chỉ có bố mẹ và bảo mẫu mới được phép vào phòng, hạn chế người lạ ra vào. Điện thoại và việc trò chuyện trong phòng đều bị cấm, ngoại trừ bố mẹ được nói chuyện với bé.

Ngoài ra, vợ chồng cô cũng đặt ra nguyên tắc không dỗ bé bằng cách lắc hay đung đưa, không di chuyển đột ngột mà luôn bế chắc tay, đặt phần mông xuống trước. Trước khi làm bất kỳ việc gì như thay tã, bố mẹ đều phải nói cho bé nghe để tạo sự an tâm. Việc rửa tay, diệt khuẩn cũng là yêu cầu bắt buộc.

Ngô Thanh Vân tất bật chăm con, tiết lộ bị thiếu ngủ trong những ngày đầu làm mẹ.

Trước những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký. Tụi mình cũng biết mỗi người có cách dạy con riêng và cũng biết có bạn đẻ xong tự biết nuôi. Nhưng hai đứa chọn cách chủ động, để biết hướng con đi dần dần và không sợ làm sai. Nói vậy chứ vẫn chưa hiểu được em đâu, trộm vía những lúc em hợp tác, chứ em dãy nảy lên là ba mẹ chỉ có cuống thôi”.

Nữ diễn viên cho biết, trong 2 tuần đầu làm cha mẹ, cô và ông xã đã học được rất nhiều điều từ bé Gạo. “ Cảm thấy bao nhiêu sách vở, kiến thức chuẩn bị trước đó cũng chỉ giúp ba mẹ được 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc bú… có nhiêu đó thôi, ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, không là ba mẹ theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết: Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì”, nữ diễn viên tâm sự.