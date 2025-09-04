Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê

04-09-2025 - 10:28 AM | Bất động sản

Trong khu phố nhỏ hẹp ở Hà Nội, công trình cải tạo có diện tích 46,7m2 với mặt tiền chưa đầy 3m đã được “nới rộng” bằng giải pháp kiến trúc thông minh, biến không gian hẹp thành một tổ hợp vừa để ở, vừa cho thuê, sáng thoáng và đầy cá tính.

Ngõ nhỏ Hà Nội vốn chật chội nhưng chính từ những giới hạn đó, kiến trúc đôi khi lại tìm thấy cơ hội để bứt phá. Công trình được cải tạo là một ví dụ điển hình, thay vì chấp nhận sự gò bó, công trình đã “vươn mình” theo chiều cao, mở rộng cửa sổ, tái tổ chức mặt bằng để tối ưu hoá ánh sáng và thông gió.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 1.

Thiết kế bên ngoài vuông vức, gọn gàng

Từ bên ngoài, mặt tiền mới của ngôi nhà tạo ấn tượng mạnh bởi hình khối vuông vức, nhịp cửa kính lớn vừa nhấn mạnh tính hiện đại, vừa khéo léo giữ sự riêng tư cho gia chủ. Trong con ngõ đông đúc, công trình đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 2.

Nội thất tối giản

Đi sâu vào bên trong, sự phân tầng chức năng được sắp xếp rõ ràng: tầng 1 đến tầng 4 là các căn hộ cho thuê, tầng trên cùng là không gian riêng của con trai chủ nhà.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 3.

Phòng khách phòng bếp nối liền nhau. Không gian bếp kết hợp bàn ăn, thiết kế tối giản với gỗ sáng màu và ánh sáng tự nhiên, tạo nên sự ấm áp và tiện nghi trong diện tích nhỏ.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 4.

Các không gian cho thuê được thiết kế tối giản, lấy tông màu trung tính làm chủ đạo, vật liệu gỗ sáng, đá mài, kính lớn,... vừa hiện đại, vừa thân thiện. Mỗi căn đều có bếp, vệ sinh, khu sinh hoạt độc lập, gọn gàng mà đầy đủ tiện nghi. Nội thất tiết chế để nhường chỗ cho ánh sáng và thông gió tự nhiên, tạo nên không gian thoáng đạt, phù hợp với những người trẻ sống và làm việc tại đô thị.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 5.

Không gian riêng tư trên tầng thượng trái ngược với sự giản dị bên dưới, tầng trên cùng như một “tuyên ngôn cá nhân” của gia chủ trẻ. Gam màu đen chủ đạo, nội thất mang dáng dấp công nghiệp, phòng ngủ có máy chiếu biến thành rạp phim mini, góc làm việc đậm chất nghệ sĩ. Khoảng sân nhỏ và phòng sinh hoạt chung gắn liền với âm nhạc, hội tụ bạn bè - một không gian riêng tư nhưng cởi mở, đúng nhịp sống của thế hệ trẻ Hà Nội.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 6.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 7.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 8.

Điểm đặc biệt ở ngôi nhà không chỉ là sự “nới rộng” từ nền đất hẹp mà còn ở cách dung hòa giữa hai thế giới” một bên là không gian thương mại mang tính tối giản, linh hoạt, một bên là không gian cá nhân đậm dấu ấn sáng tạo.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 9.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 10.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 11.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 12.

Cải tạo không gian 47m2 thành 'tổ hợp' vừa để ở vừa cho thuê- Ảnh 13.

Trong bối cảnh đô thị Việt Nam ngày càng khan hiếm quỹ đất, những dự án như công trình được cải tạo mở ra một hướng tiếp cận mới, khai thác chiều cao, tổ chức không gian đa chức năng, tối ưu từng mét vuông mà vẫn giữ được bản sắc địa phương.

Hà Nội: Hoàn thành cải tạo Không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm vào Quốc khánh 2/9

Theo Lâm Thuỳ Dương

Tiền Phong

