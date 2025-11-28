California Fitness & Yoga khai trương CLB Ba Tháng Hai: thắp sáng cột mốc mới

Sự kiện này là một tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định cam kết không ngừng nghỉ của California trong việc kiến tạo một tương lai nơi mọi người Việt Nam đều được nâng cao chất lượng sống, sống lâu hơn và trọn vẹn hơn.

Câu lạc bộ Ba Tháng Hai không chỉ là không gian tập luyện mới, mà là một bước đi chiến lược giúp California đến gần hơn với sứ mệnh trọng yếu: nâng tầm sức khỏe và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh (healthspan) cho 100 triệu người Việt thông qua vận động khoa học và chăm sóc cơ thể toàn diện.

Lễ khai trương bùng nổ cảm hứng

Buổi khai trương diễn ra trong không khí sôi động, thể hiện tinh thần vươn lên không giới hạn của cộng đồng Sống Khỏe:

Sự kiện trải nghiệm chuyên sâu: Khách mời được hòa mình vào cuộc đua thể chất toàn cầu HYROX, cũng như các lớp học Yoga và GroupX đầy năng lượng.

Màn trình diễn nghệ thuật: Các màn biểu diễn đỉnh cao từ đội ngũ huấn luyện viên PT, GroupX và Pilates trong không gian ánh sáng Neon Lighting hiện đại, tạo nguồn cảm hứng thị giác mãnh liệt.

Tầm nhìn từ ban lãnh đạo: Bài phát biểu truyền cảm hứng từ CEO, chia sẻ về chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy một Việt Nam khỏe mạnh hơn, nơi mọi người đều có cơ hội nâng cao chất lượng sống.

Kiến tạo nền tảng cho tuổi thọ bền vững

California Fitness & Yoga Ba Tháng Hai được phát triển dựa trên triết lý "Vận Động – Phục Hồi – Tái Tạo," tạo nên một bản giao hưởng sống khỏe mới mẻ và trọn vẹn:

Khu tập chức năng với máy móc tối tân hỗ trợ cải thiện sức mạnh và hiệu suất cơ thể.

Yoga Studio là không gian tĩnh tại, ngập tràn ánh sáng và cây xanh, lý tưởng để cân bằng Thân - Tâm - Trí sau nhịp sống bận rộn.

Cycling Studio: Hệ thống xe đạp hiện đại cho các bài tập tăng nhịp tim đầy cảm hứng.

RXPilates: Các thiết bị Reformer và Cadillac hỗ trợ rèn luyện cơ lõi, nâng cao sự linh hoạt và duy trì vận động bền vững.

RecovRX: Ứng dụng công nghệ phục hồi tiên tiến, giúp tái tạo năng lượng và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với cường độ tập luyện.

Centuryon: Không gian dịch vụ cao cấp, riêng tư, nơi mỗi trải nghiệm được cá nhân hóa nhằm đáp ứng những nhu cầu sức khỏe chuyên sâu nhất.

Lời tuyên bố về sứ mệnh dài hạn

Từ những ngày đầu thành lập năm 2007, California Fitness & Yoga đã đặt mục tiêu giúp người Việt yêu vận động, giảm thiểu rủi ro bệnh tật và, quan trọng nhất, kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh một cách bền vững.

Đại diện California, ông Dane Fort chia sẻ: "Chúng tôi nhìn thấy sức khỏe là một hành trình dài hơi, không phải một đích đến tạm thời. Việc khai trương CLB Ba Tháng Hai là bằng chứng cho sự tận tâm của chúng tôi: Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng, tiếp tục đổi mới để mọi người Việt Nam đều có công cụ, không gian, và cộng đồng cần thiết để sống trọn vẹn, sống khỏe và sống lâu hơn."

California Ba Tháng Hai không chỉ là một địa điểm tập luyện mới, mà là một điểm hẹn của những người tiên phong, những cá nhân đắt sức khoẻ lên hàng đầu và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính họ và cho cộng đồng.

Xem thêm thông tin về California Fitness & Yoga tại cali.vn