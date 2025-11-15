Cầm 1 tỷ đồng mua SUV gầm cao: Santa Fe ưu đãi ‘khủng’ đối đầu chất thực dụng của Fortuner, mu-X và CX-8

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe thế hệ mới sở hữu phong cách vuông vức, đèn định vị hình chữ H và lưới tản nhiệt thẳng đứng. Kích thước 4.830 × 1.900 × 2.815 mm mang lại không gian cabin rộng, kết hợp màn hình trung tâm 12,3 inch, HUD kính lái, đọc biển báo tốc độ và kết nối không dây.

Hàng ghế trước chỉnh điện có làm mát, tuỳ chọn 6 chỗ có ghế Captain trượt linh hoạt, dễ tiếp cận hàng ghế ba. Các hàng ghế có thể gập phẳng, tối ưu khoang hành lý 725 lít. Nội thất mới bổ sung tuỳ chọn màu Nâu Pecan.

Xe dùng động cơ Smartstream thế hệ mới, hướng tới vận hành êm, đi kèm gói an toàn SmartSense với phanh tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ và kiểm soát hành trình thích ứng. Hiện Santa Fe được ưu đãi tới 180 triệu đồng và gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km.

Mazda CX‑8

CX‑8 có ba phiên bản: Luxury, Premium và Signature AWD, giá từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng. Kích thước 4.900 × 1.840 × 1.730 mm, trục cơ sở 2.930 mm, tạo không gian rộng rãi. Xe dùng động cơ xăng Skyactiv‑G 2.5L, hộp số tự động 6 cấp, công suất 188 mã lực.

Nội thất 7 chỗ, hàng hai trượt/ngả linh hoạt, hàng ba gập 50:50, khoang hành lý 742 lít khi gập ghế. Phiên bản mới tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và bổ sung an toàn, đồng thời loại bỏ tuỳ chọn 6 chỗ.

Toyota Fortuner

Fortuner vẫn là lựa chọn quen thuộc trong phân khúc SUV 7 chỗ, giá niêm yết từ khoảng 1,055 tỷ cho bản 2.4 AT 4×2 đến 1,350 tỷ cho bản Legender. Xe có động cơ xăng 2.7L hoặc diesel 2.4L/2.8L, hàng ghế sau có cửa gió điều hòa, ghế gập linh hoạt.

Fortuner trang bị các hệ thống cơ bản như ABS, EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, bản cao có Toyota Safety Sense. Khung gầm rời giúp xe chịu tải tốt, nhưng so với crossover unibody như Santa Fe hay CX‑8, cảm giác lái và tiện nghi nội thất có phần hạn chế hơn.

Isuzu mu‑X

Isuzu mu‑X là SUV 7 chỗ thực dụng, giá từ 928 triệu – 1,269 tỷ đồng. Động cơ chủ đạo là diesel 1.9L tăng áp, công suất 150 PS, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Nội thất 7 chỗ, phù hợp gia đình hoặc đa mục đích. Ngoại thất mạnh mẽ với lưới tản nhiệt góc cạnh, mâm lớn ở một số bản. mu‑X nổi bật về độ bền, chi phí vận hành thấp, nhưng trang bị tiện nghi không cao cấp như các crossover unibody cùng phân khúc.

Honda CR‑V

CR‑V thế hệ thứ 6 có 4 phiên bản: G, L, L AWD và e:HEV RS (hybrid), giá từ 1,029 tỷ đến 1,259 tỷ đồng. Khung kiểu crossover, kích thước 4.691 × 1.866 mm, trục cơ sở 2.701 mm, đủ không gian cho gia đình.

Động cơ xăng 1.5L tăng áp hoặc hybrid e:HEV, công suất bản xăng 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, hộp số CVT. Bản hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, tiết kiệm nhiên liệu.

Trang bị an toàn gồm Honda Sensing với phanh tự động, giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ, cảnh báo lùi, túi khí và cảm biến áp suất lốp. Tiện nghi gồm màn hình trung tâm, HUD và điều hòa hai vùng.