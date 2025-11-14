Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều mẫu ô tô ế ẩm, doanh số rớt mạnh

14-11-2025 - 21:03 PM | Thị trường

Dù hãng ô tô cũng như các nhà phân phối đã tung ra nhiều ưu đãi nhưng chưa thể giúp các mẫu xe này tiêu thụ khá hơn

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo doanh số tháng 10-2025 với  37.910 xe được bán ra, tăng 24% so với tháng 9 nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều mẫu xe rơi vào tình trạng ế ẩm, chỉ bán được vài chiếc mỗi tháng.

Trong đó, mẫu Corolla Hybrid của Toyota chỉ bán được 4 chiếc, cao hơn 3 chiếc so với tháng trước, nhờ được hãng ưu đãi giảm gần 50 triệu đồng, xuống còn dưới 850 triệu đồng. Mẫu MPV Alphard của Toyota cũng chỉ bán được13 xe, giảm 5 chiếc so với tháng 9.

Corolla Hybrid của Toyota đang rớt doanh số

Ở phân khúc xe điện, mẫu thuần điện Ford Mustang Mach-E có doanh số rất thấp, chỉ 8 chiếc trong tháng 10 (giảm 5 chiếc). Ford Mustang Mach-E là mẫu xe có doanh số thấp nhất của Ford tại Việt Nam, trong khi các mẫu khác của hãng thường đạt khoảng 1.000 chiếc/tháng.

Đáng chú ý, khi ra mắt hồi tháng 8, Ford Mustang Mach-E được kỳ vọng tạo dấu ấn tại Việt Nam nhưng giá bán gần 2,5 tỉ đồng khiến khách hàng không mặn mà. Ford buộc phải giảm giá gần 250 triệu đồng nhưng doanh số xe này vẫn rất thấp. 

Mẫu xe Ford Mustang Mach-E thuần điện

Kia cũng góp mặt trong nhóm bán chậm với mẫu New Sorento Hybrid 7 chỗ chỉ tiêu thụ 10 chiếc (giảm 3 chiếc). Mẫu xe cỡ nhỏ Kia Morning bán được 29 chiếc, giảm 3 xe. 

Hai mẫu sedan là K5 và Soluto lần lượt bán được 23 chiếc và 22 chiếc, nhích nhẹ so với tháng 9.

Sorento Hybrid chỉ bán được 10 chiếc trong tháng 10

Với Honda, mẫu sedan hạng D Accord tiếp tục ế ẩm, chỉ giao được 3 chiếc, giảm 2 chiếc so với tháng trước. Mẫu xe này đang đại lý giảm tới 200 triệu đồng/chiếc, còn khoảng 1,1 tỉ đồng để đẩy hàng dịp cuối năm. 

Suzuki Jimny bán được 17 xe trong tháng 10, dù giảm giá mạnh cả trăm triệu đồng

Đáng chú ý, mẫu hiệu suất cao Honda Civic Type R cũng của Honda không bán được chiếc nào trong tháng 10, sau khi chỉ bán được vỏn vẹn 1 chiếc trong tháng 9. Mẫu Civic thường bán được 36 chiếc (giảm 9 chiếc), trong khi phiên bản Civic Hybrid đạt 33 chiếc.

Isuzu mu-X ra mắt mẫu mới từ cuối năm ngoái

Ở nhóm xe nhập khẩu nhỏ gọn, Suzuki Jimny bán được 17 chiếc, dù đã giảm giá tới hàng trăm triệu đồng. Giới kinh doanh nhận xét việc neo giá trên 800 triệu đồng khiến mẫu xe kích thước nhỏ này rất kén khách.

Một mẫu xe khác của Suzuki là Swift cũng chỉ bán được 57 chiếc, giảm 13 chiếc so với tháng trước.

Quản lý một showroom ô tô tại phường Bình Trưng, TP HCM cho biết dù các hãng đã tung ra hàng loạt ưu đãi, doanh số nhiều mẫu xe vẫn khó cải thiện. "Nếu không có ưu đãi mạnh, doanh số còn thấp hơn nữa. Nguyên nhân chính là giá bán các mẫu xe này cao hơn mặt bằng chung trong phân khúc" - ông nhận xét.

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

