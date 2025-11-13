Tháng 10, doanh số ô tô tại Việt Nam tăng mạnh

Thị trường ô tô Việt Nam càng về cuối năm càng tăng trưởng mạnh.

Trong tổng số 37.910 xe bán ra, có 27.246 xe du lịch, 10.162 xe thương mại và 502 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe du lịch tăng 33%, xe thương mại tăng 6,6% và xe chuyên dụng giảm 15%.

Doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 17.129 xe, tăng 19% so với tháng trước, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 20.781 xe, tăng 28% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt mức tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, xe ô tô du lịch tăng 2%, xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dụng tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng SUV tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với 8.901 xe bán ra. Trong khi đó, sedan chỉ bán được 4.132 xe, tiếp tục thu hẹp về thị phần. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu chuyển đổi từ xe gầm thấp sang ưa chuộng những mẫu xe gầm cao (SUV).

Dòng MPV ghi nhận 6.216 xe bán ra, các mẫu Innova Cross và Avanza Premio đóng góp đáng kể vào doanh số chung nhờ mức giá cạnh tranh và nguồn cung nhập khẩu ổn định.

Nhiều chương trình ưu đãi sẽ tiếp tục được các hãng xe tung ra nhằm thu hút khách hàng

Xe hybrid tiếp tục đà tăng trưởng khi xét lũy kế 10 tháng, mức tăng lên đến 58%. Tuy nhiên, nếu so với tháng trước, con số 1.397 chiếc xe bán ra không tăng đáng kể. Nhìn chung, đây vẫn đang là phân khúc được hưởng lợi rõ nhất từ xu hướng dịch chuyển sang các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu của thị trường.

Nếu xét riêng từng hãng, Toyota tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ở nhiều phân khúc chủ lực. Các mẫu SUV như Fortuner và Corolla Cross ghi nhận sức tiêu thụ ổn định, trong khi Vios dù từng là mẫu sedan bán chạy nhất thị trường.

Kia cũng có kết quả kinh doanh khả quan nhờ loạt mẫu SUV và MPV như Sorento, Sportage và Carnival. Mazda tiếp tục duy trì vị thế “ông lớn” ở phân khúc crossover nhờ sức hút từ dòng CX-5 và CX-3.

Càng về cuối năm, các hãng xe sẽ càng tung ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu và nguồn cung xe nhập khẩu trở nên dồi dào hơn. Do vậy, thị trường xe hơi cuối năm có thể sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số.



