Thị trường ô tô Việt đang dần đổi luật chơi: “Ưu đãi kép” bị soán ngôi bởi “ưu đãi ba”

“Ưu đãi kép” dần lỗi thời, thị trường ô tô Việt xuất hiện xu hướng “ưu đãi ba”

Trên thị trường ô tô Việt Nam, khuyến mại tài chính không còn là chi tiết bên lề mà đã trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi mua hàng. Từ vài năm nay, hầu hết các hãng đều chọn cách hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc lãi suất vay ưu đãi, được gọi ngắn gọn là “ưu đãi kép”. Cách làm này giúp giảm chi phí ban đầu, tạo cú hích cho doanh số, đặc biệt trong giai đoạn sức mua yếu.

Tuy nhiên, khi người tiêu dùng ngày càng tính toán đến tổng chi phí sở hữu (TCO) thay vì chỉ nhìn giá niêm yết, “ưu đãi kép” dường như không còn đủ sức thuyết phục. Bên cạnh khoản tiền trả trước và lãi vay, yếu tố chi phí bảo dưỡng vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong 3–5 năm sử dụng đang trở thành mối quan tâm lớn. Đó cũng là lý do khiến một số thương hiệu bắt đầu mở rộng chính sách sang hướng “ưu đãi ba”, tức là gói hỗ trợ đồng thời về lệ phí trước bạ, lãi suất, và bảo dưỡng dài hạn.

Trong số đó, Omoda & Jaecoo là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam áp dụng đồng thời ba nhóm hỗ trợ này trong cùng một chương trình. Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm một năm ra mắt thị trường, hãng triển khai chính sách “3-0” – 0% lãi suất, 0 đồng lệ phí trước bạ và 0 đồng chi phí bảo dưỡng trong 5 năm hoặc 50.000 km (áp dụng có điều kiện).

Omoda & Jaecoo mang ưu đãi “3-0” đến khách hàng Việt thay vì ưu đãi kép như thường lệ. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Cụ thể, ba mẫu xe của Omoda & Jaecoo cùng áp dụng chương trình ưu đãi “3-0”. Trong đó, Omoda C5 được miễn 100% lệ phí trước bạ, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, vay tối đa 96 tháng và miễn phí bảo dưỡng 5 năm. Jaecoo J7 Flagship hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ (khoảng 70 triệu đồng), lãi suất 0% năm đầu, thời hạn vay tương tự. Jaecoo J7 PHEV (SHS) bản hybrid được hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ (tương đương 90 triệu đồng), tặng quà trị giá 25 triệu đồng và áp dụng chính sách mua lại nguyên giá trong 30 ngày.

Ở góc độ thị trường, điều đáng chú ý không nằm ở quy mô khuyến mại mà ở cấu trúc của gói ưu đãi. Thay vì chỉ giảm chi phí mua, chính sách này mở rộng sang giai đoạn sử dụng – phản ánh rõ chuyển dịch trong cách các hãng tiếp cận người dùng Việt: từ “bán được xe” sang “duy trì giá trị xe”.

Cạnh tranh bằng giá trị sử dụng – bước chuyển của thị trường xe phổ thông

Cạnh tranh bằng giá vốn không còn là chiến lược hiệu quả khi mặt bằng giá ô tô tại Việt Nam đang chững lại, trong khi chi phí vận hành và lãi suất vay vẫn cao. Người dùng vì thế ưu tiên những thương hiệu có chi phí bảo dưỡng rõ ràng, quy trình dịch vụ minh bạch và hệ thống hậu mãi ổn định.

Omoda C5 được miễn 100% lệ phí trước bạ, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, vay tối đa 96 tháng và miễn phí bảo dưỡng 5 năm. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Theo các chuyên gia trong ngành, chính sách ưu đãi bảo dưỡng dài hạn không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, mà còn là cam kết ngầm về chất lượng và độ tin cậy của xe. Hãng chỉ có thể duy trì chính sách miễn phí bảo dưỡng nhiều năm nếu có năng lực dịch vụ, phụ tùng và nguồn cung ổn định. Vì vậy, “ưu đãi ba” không chỉ là chiêu khuyến mại, mà là dấu hiệu của chiến lược đầu tư dài hạn.

Trường hợp của Omoda & Jaecoo cho thấy rõ điều đó. Sau một năm hiện diện, thương hiệu này đã xây dựng được 35/39 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc và vừa khởi công nhà máy sản xuất tại Hưng Yên – liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery. Việc nội địa hóa sản xuất không chỉ giúp chủ động chi phí linh kiện, mà còn mở đường cho các chính sách bảo hành bảo dưỡng dài hạn, nền tảng quan trọng cho mô hình “ưu đãi ba” mà hãng đang theo đuổi.

Chương trình ưu đãi “3-0” bao gồm 0% lãi suất, 0 đồng lệ phí trước bạ và 0 đồng chi phí bảo dưỡng trong 5 năm hoặc 50.000 km (áp dụng có điều kiện). Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Ở tầm rộng hơn, xu hướng này có thể tạo sức ép buộc các thương hiệu khác phải điều chỉnh cách thức khuyến mại. Khi người tiêu dùng ngày càng nhạy với giá trị sử dụng thực tế, ưu đãi kiểu “3-0” có thể trở thành chuẩn cạnh tranh mới, tương tự cách “ưu đãi kép” từng định hình thị trường vài năm trước.

Từ góc nhìn thị trường, “ưu đãi ba” không chỉ là một chương trình ngắn hạn, mà là dấu hiệu của sự trưởng thành trong hành vi tiêu dùng, khi người mua bắt đầu cân nhắc toàn bộ vòng đời sản phẩm, còn các hãng buộc phải đáp ứng bằng những chính sách có chiều sâu hơn là giảm giá tạm thời.