Camera ghi lại cảnh tài xế Mercedes xông vào nhà đánh người sau khi bị nhắc chuyện đỗ xe

19-08-2025 - 15:30 PM | Xã hội

Khi phát hiện thấy chiếc xe Mercedes đỗ trước cửa quán gây cản trở giao thông, ông Hùng đã ra nhắc nhở và bị nhóm đối tượng chửi bới.

Vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hành hung trước quán cafe đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm, bình luận của dân mạng. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h17' sáng ngày 27/7 trước quán cafe trên phố Thanh Nhàn (Bạch Mai, Hà Nội).

Thông tin trên báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, trú tại phố Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội) cho biết thời điểm đó một chiếc ôtô nhãn hiệu Mercedes S450 màu trắng, đỗ ngay trước cửa, gây ùn tắc. Thấy vậy, ông Hùng nhắc nhở thì bị một người đàn ông to tiếng chửi bởi, thậm chí còn "đụng tay đụng chân". Ông Hùng bỏ chạy vào nhà, nhưng hai đối tượng vẫn tiếp tục đuổi theo.

Con trai của ông Hùng là Nguyễn Văn L. có chạy ra can ngăn thì bị đánh vào người và đầu. L. bị choáng váng và buôn nôn, phải nhập viện cấp cứu. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.


Sau khi sự việc xảy ra, ông Hùng đã liên hệ 113 và trình báo Công an phường Bạch Mai. Trả lời trên báo Lao Động, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận sự việc và đang tập trung xác minh, xử lý theo đúng quy trình của pháp luật.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

