Campuchia bác bỏ cáo buộc “hàng trăm UAV xâm nhập không phận” Thái Lan

Bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, đã bác bỏ cáo buộc này trong một thông cáo báo chí được công bố vào tối 29-12, theo báo Khmer Times.

Bà Maly Socheata nhấn mạnh: "Chính phủ Hoàng gia và Quân đội Hoàng gia Campuchia tái khẳng định cam kết kiên định và chân thành trong việc thực hiện nghiêm túc Tuyên bố chung của Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia - Thái Lan ngày 27-12; Tuyên bố chung về Thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia - Thái Lan ký ngày 26-10 cùng các thỏa thuận liên quan khác".

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, những nỗ lực này "nhằm bảo đảm sự phục hồi nhanh chóng và đưa cuộc sống của người dân dọc khu vực biên giới hai nước trở lại trạng thái bình thường, hòa bình, ổn định và an ninh".

Bà Maly Socheata cho biết Bộ Quốc phòng Campuchia và chính quyền các tỉnh, đặc biệt là những khu vực biên giới, đã ban hành các chỉ thị nghiêm ngặt, cấm việc phóng tất cả các loại máy bay không người lái.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định: "Chúng tôi xác nhận rằng không có vụ phóng máy bay không người lái (UAV) nào như vậy xảy ra".

Từ trái sang phải: Các Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn (Campuchia), Vương Nghị (Trung Quốc) và Sihasak Phuangketkeow (Thái Lan) trong cuộc gặp tại Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: KT/Khem Sovannara

Cũng theo báo Khmer Times ngày 30-12, cuộc họp 3 bên diễn ra tại Trung Quốc đã thảo luận 5 bước quan trọng nhằm khôi phục và tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Thái Lan, sau những căng thẳng biên giới gần đây.

Trước tiên, 2 bên nhất trí biện pháp cấp bách nhất cần thực hiện là củng cố thỏa thuận ngừng bắn và đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 của GBC hôm 27-12.

Bắc Kinh cũng sẵn sàng hỗ trợ 2 nước đẩy mạnh rà phá bom mìn nhân đạo thông qua lực lượng đặc nhiệm phối hợp và các thỏa thuận song phương. Ngoài ra, Trung Quốc cam kết hỗ trợ để Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) hoạt động hiệu quả.

Nội dung thứ hai là tập trung vào việc khôi phục các hoạt động giao lưu bình thường. Trung Quốc hoan nghênh nỗ lực của Campuchia và Thái Lan trong việc kết nối lại mọi cấp độ nhằm tái thiết hợp tác, ổn định cuộc sống cho người dân vùng biên giới theo Tuyên bố chung ngày 27-12. Đồng thời, Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Nội dung thứ ba và tư nhấn mạnh việc xây dựng lại lòng tin chính trị thông qua ngoại giao và thúc đẩy hội nghị Lancang - Mê Kông tại Thái Lan.

Nội dung thứ năm nhấn mạnh trách nhiệm chung trong việc bảo vệ ổn định khu vực.

Ba nước cũng thống nhất thắt chặt các biện pháp chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là lừa đảo viễn thông và trực tuyến, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.