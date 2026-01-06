Campuchia 'bán thô vẫn giàu', doanh thu 1,5 tỷ USD: Việt Nam là điểm đến số 1

Tờ Phnom Penh Post ngày 6/1 đưa tin, số liệu không chính thức từ Hiệp hội Điều Campuchia (CAC) cho thấy Campuchia đã thu hoạch khoảng 1.020.757 tấn hạt điều thô trong năm 2025. Điều này phản ánh khả năng phục hồi của ngành điều Campuchia trong bối cảnh những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra.

CAC cũng báo cáo thêm rằng, trong năm vừa qua, Campuchia đã xuất khẩu khoảng 1.000.757 tấn hạt điều thô sang các nước láng giềng, thu về khoảng 1,5 tỷ USD, tăng hơn 27% so với năm 2024.

Quả điều tại một đồn điền ở tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Ảnh: CAC

Chủ tịch Hiệp hội Điều Campuchia Uon Silot nói với Phnom Penh Post rằng, mặc dù gặp phải những gián đoạn đáng kể do điều kiện thời tiết vào đầu năm 2025, sản lượng điều của Campuchia vẫn duy trì ở mức cao đáng kể.

Ông Silot nhớ lại rằng, vào tháng 3/2025, điều kiện thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng tiêu cực đến vụ thu hoạch điều tại Campuchia, khiến các chuyên gia và đại diện ngành cảnh báo về khả năng sụt giảm sản lượng điều. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu được cải thiện từ tháng 4 sau khi Hiệp hội Điều Campuchia đưa ra các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu.

Ông Silot cho biết thêm, kết quả tích cực tiếp tục kéo dài trong tháng 5 và tháng 6, khi điều kiện thời tiết ổn định giúp cho sản lượng điều phục hồi và thậm chí vượt quá kỳ vọng ban đầu.

“Kết quả cuối cùng dường như trái ngược với những lo ngại ban đầu mà CAC nêu ra, mặc dù trong 3 năm qua, CAC đã nỗ lực thúc đẩy các phương pháp canh tác hữu cơ và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu nhằm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu”, ông Silot nói.

Theo CAC, do năng lực chế biến hạt điều của Campuchia còn hạn chế, gần như toàn bộ sản lượng hạt điều thô đều được xuất khẩu, chủ yếu là sang Việt Nam.

Năm 2024, Campuchia ghi nhận tổng sản lượng hạt điều thô đạt 850.000 tấn, trong đó 815.000 tấn được xuất khẩu, tăng 21%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,15 tỷ USD, tăng 26,15% so với năm 2023. Trong tổng lượng xuất khẩu, 795.000 tấn được vận chuyển đến Việt Nam.

Nông dân tại huyện Keo Seima, tỉnh Mondulkiri, Campuchia, đang thu hoạch hạt điều. Ảnh: USAID

CAC cũng lưu ý rằng Campuchia hiện có khoảng 700.000 ha diện tích trồng điều, trong đó có 580.000 ha đang thu hoạch và khoảng 120.000 ha mới trồng. Trung bình, Campuchia sản xuất từ 800.000 đến 1.000.000 tấn hạt điều thô mỗi năm.

Theo ông Silot, tính đến đầu năm 2025, Campuchia có 52 doanh nghiệp chế biến hạt điều, trong đó có 6 nhà máy quy mô vừa với năng lực sản xuất từ 7.000 đến 140.000 tấn/năm; 48 doanh nghiệp còn lại là các cơ sở nhỏ, thuộc sở hữu gia đình và không hoạt động quanh năm.

Hoạt động chế biến tại các nhà máy và xưởng sản xuất địa phương tại Campuchia đã giảm nhẹ vào năm 2025 do giá hạt điều thô quốc tế tăng cao, điều này đã khuyến khích nông dân và thương lái bán trực tiếp hạt điều thô cho các nhà xuất khẩu.