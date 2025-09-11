Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới nhất về “Thái tử Samsung” kín tiếng: Người thừa kế 25 tuổi có quyết định vô cùng bất ngờ

11-09-2025 - 11:40 AM | Tài chính quốc tế

Con trai cả 25 tuổi của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-yong hiếm khi xuất hiện trên truyền thông.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, giới tài chính Hàn Quốc vừa tiết lộ rằng Lee Ji-ho, con trai cả 25 tuổi của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Lee Jae-yong, dự kiến sẽ nhập học Học viện Hải quân tại thành phố Jinhae, tỉnh Gyeongsang Nam vào ngày 15 tháng 9 sắp tới với tư cách là Ứng viên Hạ sĩ quan Hải quân khóa 139. Sau 11 tuần "huấn luyện xếp hàng" (huấn luyện tiêu chuẩn), kỹ thuật chiến đấu, đọc viết cơ bản và các khóa đào tạo cơ bản khác, anh dự kiến sẽ phục vụ với tư cách là Trung úy Hải quân từ ngày 1 tháng 12.

Dự kiến Lee Ji-ho sẽ trải qua gần ba tháng huấn luyện cơ bản. Sau khi phục vụ với cấp bậc Thiếu úy Hải quân, anh sẽ phải phục vụ trong quân đội 36 tháng, tổng cộng là 39 tháng. Về đơn vị phục vụ tương lai của Lee Ji-ho, sẽ được xác định dựa trên nhu cầu nhân lực của từng đơn vị.

Thông tin mới nhất về “Thái tử Samsung” kín tiếng: Người thừa kế 25 tuổi có quyết định vô cùng bất ngờ- Ảnh 1.

Lee Ji-ho là con trai cả của Lee Jae-yong và Lim Se-ryung. Anh được cho sẽ là thế hệ thừa kế tiếp theo của Samsung.

Báo cáo cho biết Lee Ji-ho, sinh năm 2000, là con trai cả của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Phó Chủ tịch Tập đoàn Daesang Lim Se-ryung. Sinh ra tại Hoa Kỳ, anh mang quốc tịch Mỹ, là công dân mang hai quốc tịch bẩm sinh. Thông thường, những công dân mang hai quốc tịch phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc thường chọn từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc để tránh nghĩa vụ quân sự, hoặc chọn thời gian phục vụ ngắn hơn so với sĩ quan, nhờ đó vẫn duy trì được đặc quyền mang hai quốc tịch. Ngoài ra còn có những người mang hai quốc tịch muốn chọn ở lại nước ngoài trong thời gian dài để tránh nghĩa vụ quân sự, điều này đã gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội.

Thông tin mới nhất về “Thái tử Samsung” kín tiếng: Người thừa kế 25 tuổi có quyết định vô cùng bất ngờ- Ảnh 2.

Lee Ji-ho (đeo kính) sống kín tiếng, rất ít xuất hiện trên truyền thông.

Tuy nhiên, để hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo hiến pháp, Lee Ji-ho đã tự nguyện từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ và thậm chí còn chọn phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc, với thời gian phục vụ dài gấp đôi, tới hơn 3 năm và trách nhiệm lớn hơn. Theo báo cáo, chỉ có khoảng 100 trường hợp thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ tự nguyện từ bỏ quốc tịch nước ngoài và nhập ngũ với tư cách là công dân Hàn Quốc mỗi năm.

Những người trong ngành tài chính cho biết: "Ngay cả những công dân bình thường cũng sẽ chọn nghĩa vụ quân sự ngắn hạn của những người lính bình thường, nhưng Lee Ji-ho đã tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ để gia nhập quân đội, trở thành hình mẫu cho cộng đồng xã hội".

Nhà máy ‘đắp chiếu’ 25 tỷ USD của Samsung được cứu ngoạn mục nhờ ký hợp đồng với… 2 khách hàng

Theo Thanh Huyền

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chịu hơn 5.000 lệnh trừng phạt, quốc gia châu Á đáp trả thẳng thừng phương Tây với siêu dự án có trữ lượng 67 tỷ thùng dầu, được 2 'ông lớn' BRICS âm thầm hậu thuẫn

Chịu hơn 5.000 lệnh trừng phạt, quốc gia châu Á đáp trả thẳng thừng phương Tây với siêu dự án có trữ lượng 67 tỷ thùng dầu, được 2 'ông lớn' BRICS âm thầm hậu thuẫn Nổi bật

Hé lộ về chiếc tàu sân bay duy nhất ở Đông Nam Á: Từ hung thần chiến tranh bất đắc dĩ chuyển mình thành sứ giả hoà bình

Hé lộ về chiếc tàu sân bay duy nhất ở Đông Nam Á: Từ hung thần chiến tranh bất đắc dĩ chuyển mình thành sứ giả hoà bình Nổi bật

Sau 16 ngày khoan liên tục, Mỹ chạm vào "kho báu" khổng lồ ở độ sâu 4.765m: Thiết lập hàng loạt kỷ lục

Sau 16 ngày khoan liên tục, Mỹ chạm vào "kho báu" khổng lồ ở độ sâu 4.765m: Thiết lập hàng loạt kỷ lục

11:10 , 11/09/2025
Campuchia bất ngờ trao món quà khủng cho hãng máy bay Trung Quốc với đơn hàng xuất khẩu lớn nhất từ trước tới nay

Campuchia bất ngờ trao món quà khủng cho hãng máy bay Trung Quốc với đơn hàng xuất khẩu lớn nhất từ trước tới nay

10:54 , 11/09/2025
Nga - Trung Quốc bắt tay làm dự án đường ống khí đốt công suất 50 tỷ m3/năm, chuyên gia phương Tây vội vã "nói lời cay đắng"

Nga - Trung Quốc bắt tay làm dự án đường ống khí đốt công suất 50 tỷ m3/năm, chuyên gia phương Tây vội vã "nói lời cay đắng"

10:36 , 11/09/2025
Làn sóng biểu tình ở Nepal: Khách sạn 5 sao Hilton sừng sững một thời bị thiêu rụi

Làn sóng biểu tình ở Nepal: Khách sạn 5 sao Hilton sừng sững một thời bị thiêu rụi

09:58 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên