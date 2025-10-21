Cận cảnh 2 ô đất xây nhà ở xã hội vừa được Hà Nội giao cho Hacinco
Hà Nội vừa giao 2 ô đất cạnh đường Vành đai 3 cho Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Hacinco để thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Đại Kim (phường Định Công) trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung nhà giá rẻ.
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 3 cho Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) để thực hiện Khu đô thị mới Đại Kim. Khu đất có tổng diện tích hơn 25.551 m2 thuộc phường Định Công. Trong đó, hơn 20.200 m2 (gồm hai ô đất CT4 và CT5 - khoanh đỏ) được dành xây nhà xã hội cao tầng cho cán bộ chiến sĩ công an; gần 219 m2 đất để xây nhà ở thấp tầng; đối với hơn 5.076 m2 đất còn lại sẽ làm đường giao thông, đường khu vực.
UBND TP Hà Nội giao Hacinco (đại diện liên danh nhà đầu tư) liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để xác định giá đất cụ thể đối với gần 219 m2 đất để xây nhà ở thấp tầng. Đồng thời, liên hệ với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện thủ tục theo quy định...
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ô đất CT4 có mặt tiền ở vị trí đắc địa, nằm cạnh đường Vành đai 3, giáp Đại học Thăng Long. Tại ô đất này chủ đầu tư đang dọn dẹp mặt bằng, tập kết máy móc.
Trong khi đó, ô đất CT5 đối diện dự án Capital One của Vinaconex. Tại ô đất CT5, chủ đầu tư cũng đang tiến hành dọn dẹp mặt bằng và thông báo dự án chuẩn bị triển khai "không nhận xe".
Khu nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an tại ô đất CT4, CT5 được giới thiệu là thuộc Khu đô thị mới Đại Kim có quy mô gần 1.000 căn hộ.
Được biết, từ đầu năm đến nay, nhiều dự án nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an tại Thủ đô được khởi công như: dự án F3 Thanh Liệt, dự án Valenta Nguyễn Xiển; dự án tại 275 Nguyễn Trãi...
Theo Đình Phong
Tiền phong
Theo
Tiền phong
