Cận cảnh 2 ô đất xây nhà ở xã hội vừa được Hà Nội giao cho Hacinco

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao đất đợt 3 cho Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) để thực hiện Khu đô thị mới Đại Kim. Khu đất có tổng diện tích hơn 25.551 m2 thuộc phường Định Công. Trong đó, hơn 20.200 m2 (gồm hai ô đất CT4 và CT5 - khoanh đỏ) được dành xây nhà xã hội cao tầng cho cán bộ chiến sĩ công an; gần 219 m2 đất để xây nhà ở thấp tầng; đối với hơn 5.076 m2 đất còn lại sẽ làm đường giao thông, đường khu vực.