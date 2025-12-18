Cận cảnh 48km cuối tuyến cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột trước giờ thông xe kỹ thuật

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau hơn 2 năm thi công, Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dự án thành phần 3 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối, sẵn sàng cho ngày thông tuyến.

Ông Nguyễn Cường - Giám đốc điều hành dự án, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, cho biết, trên công trường, nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” xuyên ngày đêm để bám tiến độ.

Đến thời điểm này, toàn bộ khối lượng xây lắp do nhà thầu đảm nhận đã hoàn thành; hệ thống biển báo, an toàn giao thông được lắp đặt đồng bộ. Hiện, chỉ còn khoảng 3km dải phân cách giữa đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng thông xe kỹ thuật và bàn giao đưa tuyến cao tốc vào khai thác theo kế hoạch.

Một đoạn thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Ông Đặng Thọ Dần - Giám đốc điều hành Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, tập trung đẩy nhanh hoàn thiện toàn bộ các hạng mục chính của tuyến cao tốc, từ mặt đường đến hệ thống an toàn giao thông, nhằm bảo đảm thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19/12 theo kế hoạch".

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu gần 22.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 116,577km. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 có tổng chiều dài tuyến khoảng 48,093km, tổng mức đầu tư hơn 6000 tỷ đồng do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Một số hình ảnh phóng viên báo Tiền Phong ghi nhân:

Công nhân cùng máy móc khẩn trương lắp đặt dải phân cách bê tông trên cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước ngày thông tuyến.

Hiện, các công nhân đang hoàn thiện khoảng 3km dải phân cách cuối cùng để kịp ngày thông tuyến.

Công nhân tiến hành gắn các biển chỉ dẫn trên cao tốc.

Dù trời bắt đầu mưa nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc đảm bảo đúng tiến độ ngày thông tuyến.

Mặt đường được các công nhân làm sạch để chuẩn bị kịp tiến độ thông tuyến.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dự án thành phần 3 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối.

Công nhân cùng máy móc thi công hệ thống cọc, hoàn thiện hạ tầng phụ trợ dọc tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống biển báo tốc độ, biển cảnh báo và các hạng mục bảo đảm an toàn khai thác.

Hồ Nam

Tiền Phong

