Cận cảnh bên trong căn hộ 50m² giá 21 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn: Không gian nhỏ nhưng xa hoa “triệu đô”

Một căn hộ chung cư chỉ rộng khoảng 50m2 nhưng trị giá tới 21 tỷ đồng đang khiến khắp cõi mạng xôn xao suốt những ngày qua. Nhiều người đặt câu hỏi: Điều gì khiến một không gian sinh hoạt khiêm tốn lại được định giá ngang tầm biệt thự?

(Nguồn: @thuynguyenrealtor)

Căn hộ này nằm trong một trong những tòa chung cư xa xỉ bậc nhất Sài Gòn, nơi vốn được mệnh danh là "chuẩn khách sạn 5 sao" dành cho cư dân. Ngay từ khu sảnh chính, tòa nhà đã tạo ấn tượng bởi thiết kế sang trọng, dịch vụ lễ tân, an ninh chuyên nghiệp không khác gì một resort cao cấp.

Căn hộ 50m2 này có 1 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, bếp và ban công với tầm nhìn hướng ra toàn cảnh thành phố. Ngoài ra còn có sẵn tủ quần áo, vách ngăn chia phòng cùng với đó là hệ thống điều hòa âm trần cao cấp.

(Nguồn: @thuynguyenrealtor)

Căn hộ 50m2 nói trên dù diện tích nhỏ nhưng được bố trí tối ưu, chỉ riêng phần cửa ra vào đã được làm bằng gỗ tự nhiên, ban công hướng ra công viên với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Tuy nội thất bàn giao đều cơ bản với hệ thống tủ bếp, khu vệ sinh... nhưng tất cả đều được trang bị cao cấp đến từng milimet. Đặc biệt là nhà vệ sinh, tuy nhỏ nhưng đầy đủ từ phòng tắm đứng đến bồn tắm phục vụ những giây phút nghỉ ngơi thư giãn của gia chủ.

(Nguồn: @thuynguyenrealtor)

Một căn hộ khác rộng 54m2 cũng được bài chí vô cùng hợp lý và sang trọng. Đoạn clip chia sẻ hình ảnh căn nhà mẫu đầy đủ thiết kế để mọi người có thể mường tượng ra căn hộ cao cấp chuẩn 5* sẽ thế nào.

(Nguồn: @huyle.bds)

Vì diện tích nhỏ, nên phòng khách và bếp sẽ liền nhau, kế đó là một phòng ngủ cũng có view "triệu đô" và nhà vệ sinh đầy đủ tiện nghi từ phòng tắm đứng đến bồn tắm. Được biết 100% căn hộ tại tòa chung cư này đều có bồn tắm

(Nguồn: @huyle.bds)

(Nguồn: @huyle.bds)

Bước vào sảnh chung cư, mọi chi chi tiết, từ quầy lễ tân, bộ sofa tiếp khách cho đến cách bày trí hoa tươi đều mang hơi hướng của một khách sạn 5*. Lối hành lang dẫn vào các căn hộ cũng được chăm chút tỉ mỉ, trải thảm cao cấp, hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế, tạo nên cảm giác bước đi trong không gian xa xỉ, riêng tư và đẳng cấp.

(Nguồn: @huyle.bds)

Được biết các căn hộ 50m2 này nằm trong tòa tháp Sea - là một trong 8 tháp là Lagoon, Cove, Sea, Ocean, Lake, Bay, Spring, Strait của dự án Grand Marina Sài Gòn với tổng số lượng 4000 căn hộ, tọa lạc ngay Quận 1 với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn.

Sea Tower do khách sạn 5* JW Marriott quản lý, cao 47 tầng, có 630 căn hộ và 398 căn làm văn phòng (có sảnh, lễ tân và thang máy riêng biệt). Trong đó, tầng 46 là hồ bơi vô cực 35m, 2 phòng tập gym, tầng 2 có 2 rạp chiếu phim, 2 khu vui chơi, 2 phòng họp.

(Nguồn: @infocanho.com)