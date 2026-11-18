Một chiếc Lada 2107 màu đỏ vừa xuất hiện tại sự kiện V Creator All Star Summit 2026 ở Nha Trang, gắn với câu chuyện khởi nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng trước khi có VinFast.

Chiếc xe và hành trình 800km

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và một số trang tin quốc tế, vào năm 1993, ông Phạm Nhật Vượng được cho là đã mua chiếc Lada 2107 này và tự lái xe rời Mát-xcơ-va đến Kharkov (Ukraine), cùng một vài cộng sự người Việt để thành lập nên Technocom, gây dựng thương hiệu mì gói Mivina vang tiếng một thời. Hành trình được cho là dài khoảng 800 km.

Lada 2107 khi đó không phải xe sang hay hiếm, mà là mẫu xe phổ thông phần lớn người dân khu vực này sử dụng vào thời điểm đó.

Lada là thương hiệu xe hơi do hãng AvtoVAZ sản xuất, từng là mẫu xe phổ biến bậc nhất tại Liên Xô và các nước Đông Âu suốt thập niên 1980 và đầu 1990, giai đoạn hãng đạt doanh số cao nhất. Dòng Lada 2107 là bản nâng cấp của Lada 2105, dùng khung gầm dựa trên Fiat 124 được Liên Xô mua bản quyền sản xuất từ cuối thập niên 1960, động cơ 1.5L hoặc 1.6L, giá rẻ và dễ sửa chữa, phù hợp với đa số người dân thời hậu Xô Viết.

Chiếc Lada 2107 ở thời nay

Hiện chưa rõ chiếc Lada 2107 được trưng bày có chính xác là xe từng được sử dụng bởi ông Phạm Nhật Vượng hay không. Tuy nhiên, ảnh chụp cho thấy tình trạng xe ở mức khá mới so với tuổi đời. Không loại trừ khả năng xe đã được "làm mới" lại các chi tiết sau ngần ấy năm.

Ở giai đoạn đầu thập niên 1990, Lada 2107 thường có 3 tùy chọn động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1.3L, 1.5L và 1.6L, dùng chế hòa khí chứ chưa phun xăng điện tử. Bản động cơ 1.5L phổ biến nhất cho công suất khoảng 71-75 mã lực. Xe dùng hộp số sàn 4 hoặc 5 cấp, dẫn động cầu sau, tăng tốc 0-100 km/h khoảng 16-19 giây tùy bản động cơ, tốc độ tối đa khoảng 140-150 km/h. Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép độc lập, treo sau cầu cứng với lò xo trụ, kế thừa từ kiến trúc gốc của Fiat 124 mà Liên Xô mua bản quyền sản xuất.

Xe dài khoảng 4.166 mm, rộng 1.611 mm, chiều dài cơ sở 2.424 mm. Ở thời đó, xe chỉ dùng phanh đĩa trước và tang trống sau, không có trợ lực điện tử hay ABS. Đây là các thông số chung của dòng Lada 2107 thời điểm đó, chưa rõ chiếc xe cụ thể của ông Phạm Nhật Vượng dùng phiên bản động cơ nào trong số loại được nêu phía trên.

Một số hình ảnh chiếc Lada 2107 được trưng bày tại sự kiện ở Nha Trang: