Một đơn vị chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại TP HCM giới thiệu Honda SH 150i HRC, phiên bản này được sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Xe được đưa về theo đường nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý.

Mẫu xe có giá bán khởi điểm 220 triệu đồng, chưa gồm chi phí lăn bánh. Đại diện Cub Shop, đơn vị mang mẫu xe này về Việt Nam, chia sẻ: "Giá bán sẽ có sự khác nhau tùy theo số thứ tự của xe".

Honda SH 150i HRC được mang về Việt Nam với số lượng hơn 100 xe. Ảnh: Vĩnh Phúc

Để so sánh, SH 160i lắp ráp trong nước có giá khoảng 95,3-104,5 triệu đồng, tức bản HRC nhập khẩu đắt hơn gấp đôi. Với mức giá này, sản phẩm không dành cho số đông mà nhắm tới giới sưu tầm và nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh.

Honda SH phối màu đội đua HRC

Về tổng thể, SH 150i HRC giữ nguyên thiết kế của bản tiêu chuẩn. Điểm khác biệt nằm ở cách phối màu, các chi tiết nhận diện riêng và số lượng giới hạn. Thân xe khoác ba tông đỏ, trắng và xanh, bộ màu gắn liền với HRC (Honda Racing Corporation), bộ phận đua xe của hãng xe Nhật.

Huy hiệu phiên bản đặc biệt cùng số thứ tự sản xuất được đặt ở yếm trước. Dãy số này tiếp tục xuất hiện trên vành của cả hai bánh, giúp mỗi chiếc xe mang dấu ấn riêng và tăng thêm giá trị sưu tầm.

Số thứ tự được đánh dấu ở nhiều vị trên xe. Ảnh: Vĩnh Phúc

Theo đơn vị nhập khẩu, những chiếc về Việt Nam được chọn số thứ tự đẹp hoặc hợp phong thủy như 111, 333, 444, 345, 369 và 500. Đây là chi tiết đánh đúng tâm lý của nhiều khách hàng trong nước vốn ưa chuộng những con số mang ý nghĩa may mắn.

Đi kèm xe là một chiếc mũ bảo hiểm sơn cùng tông màu với thân xe, đồng thời in số thứ tự sản xuất tương ứng, tạo thành bộ đôi đồng bộ cho người sở hữu.

Honda SH 150i HRC trang bị màn hình tốc độ TFT. Ảnh: Vĩnh PhúcHonda SH 150i HRC trang bị màn hình tốc độ TFT. Ảnh: Vĩnh PhúcHonda SH 150i HRC trang bị màn hình tốc độ TFT. Ảnh: Vĩnh Phúc

Trang bị và vận hành giữ nguyên bản tiêu chuẩn

Các tiện ích được giữ nguyên như bản thường, gồm chìa khóa thông minh và màn hình TFT cho phép người dùng tùy chỉnh thông số hiển thị theo nhu cầu. Yên xe cao 799 mm, bề mặt rộng, thiết kế phân tầng giúp cả người lái lẫn người ngồi sau đều thoải mái. Cốp dưới yên có dung tích khoảng 28 lít, đủ để cất một mũ bảo hiểm full-face.

Xe sử dụng bộ vành đúc 5 chấu kép kích thước 16 inch. Cả hai bánh đều trang bị phanh đĩa đơn, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS là trang bị tiêu chuẩn.

Khối động cơ tương tự Honda SH 150i tiêu chuẩn. Ảnh: Vĩnh Phúc

Sức mạnh đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 16,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm. Sức kéo được truyền tới bánh sau qua hộp số vô cấp CVT.

Với số lượng chỉ 500 chiếc toàn cầu, bộ áo đội đua cùng dấu ấn cá nhân hóa qua từng con số, SH 150i HRC là lựa chọn dành cho người chơi muốn sở hữu một chiếc SH khác biệt, hơn là một phương tiện đi lại thuần túy.

Ảnh chi tiết Honda SH 150i HRC tại Việt Nam: