Cận cảnh công trường cầu gần 4.900 tỷ nối TP.HCM với Đồng Nai

Khởi công từ tháng 6/2023, cầu Phước An có tổng vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PV - tên gọi trước đây là Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải) làm chủ đầu tư. Công trình dài hơn 4,7km, gồm 5 gói thầu xây lắp, trong đó phần cầu chính dài 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường kết nối xuống cảng Phước An khoảng 617m và hoàn chỉnh nút giao với tuyến đường vào cảng.