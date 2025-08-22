Cận cảnh đường ven biển kết nối TP.HCM - Lâm Đồng

Tuyến đường ven biển nối TP.HCM với hướng biển Sơn Mỹ - Lâm Đồng được xây dựng cách đây gần 20 năm. Tháng 6/2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) khởi công nâng cấp tuyến này lên 6-8 làn xe, với vận tốc thiết kế 80 km/h.
Dự án gồm 11 đoạn thành phần, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, dài gần 77 km, được mở rộng 6-8 làn xe. Đây là công trình giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông TP.HCM.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày này, trên công trường dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 994 hướng ra vùng biển phía Đông TP.HCM, không khí thi công diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến tối muộn. Tiếng máy ủi, máy lu, máy khoan cọc nhồi... tạo nên bức tranh lao động sôi động, nhộn nhịp.
Ghi nhận tại nút giao với Quốc lộ 51, mặt đường đã hoàn thành mở rộng lên 8-10 làn xe. Các hạng mục phụ trợ như biển báo, vỉa hè, cây xanh, thảm cỏ đang được khẩn trương thi công, tạo diện mạo đồng bộ cho toàn tuyến.
Sau gần 2 năm thi công, hạng mục cầu Cây Khế 2 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt cầu và nền đường, với sự hỗ trợ của các loại xe cẩu, xe lu hoạt động liên tục trên công trường.
Kéo dài theo tuyến về phía cầu Cửa Lấp 2, nhiều đoạn đã được thảm nhựa, trong khi một số đoạn khác, công nhân vẫn miệt mài gia cố nền đường, chuẩn bị cho công tác thảm xi măng.
Tại nút giao lớn giữa ĐT994 và đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục máy móc cùng nhiều mũi thi công đồng loạt khoan cọc, xây cầu vượt, đào đắp nền đường.
Đặc biệt, tại đoạn qua đèo Nước Ngọt và mũi Kỳ Vân, địa hình dọc biển nhiều đá khiến việc thi công gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã chủ động đưa ra phương án thi công phù hợp, huy động máy móc chuyên dụng để vừa bảo đảm tiến độ, vừa giữ an toàn.
Đoạn qua đèo Nước Ngọt được mở rộng bằng phương pháp xây dựng cầu cạn.
Đoạn tuyến qua xã Phước Hải (thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất cũ) đã hoàn thành mở rộng lên 6 làn xe, đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo và vỉa hè.
Cũng tại khu vực xã Long Hải, nhiều đoạn tuyến đang được nhà thầu huy động máy móc san gạt, mở rộng mặt đường, đồng thời tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Theo Ban QLDA, các hạng mục trên tuyến ĐT994 cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Những vướng mắc phát sinh được xử lý kịp thời, phương án thi công được tối ưu. Phần lớn gói thầu chính đã hoàn thành, số còn lại cũng đạt khoảng 2/3 khối lượng công việc.
Dự án ĐT994 bắt đầu từ khu vực Nhà Lớn Long Sơn, kéo dài đến xã Bình Châu (TP.HCM), giáp ranh xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng). BQL dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng làm chủ đầu tư nhiều đoạn chính, còn các đoạn đi qua khu du lịch lớn được giao cho doanh nghiệp trực tiếp thực hiện.
Khi hoàn thành, tuyến ĐT994 cùng các cây cầu mới sẽ mở rộng không gian phát triển vùng biển phía Đông TP.HCM, kết nối thông suốt đến Sơn Mỹ (Lâm Đồng), các khu du lịch ven biển và hệ thống cảng biển.
Công trình được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho kinh tế - xã hội khu vực, đặc biệt giúp các địa bàn như Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu (TP.HCM) và Sơn Mỹ (Lâm Đồng) đón nhận nhiều dự án tỷ đô.