Phó Bí thư Thành ủy TP HCM: Giải quyết dứt điểm dự án Tứ giác Bến Thành

22-08-2025 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, phường Bến Thành cần kiến nghị giải quyết dứt điểm các công trình dở dang, nhất là các công trình ở Tứ giác Bến Thành

Sáng 22-8, Đảng bộ phường Bến Thành, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông. 

Bến Thành - phường "trái tim" của thành phố

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt với 31 thành viên. Bà Hoàng Thị Tố Nga giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Kim Đức giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Mai Thị Hồng Hoa giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Bà Hoàng Thị Tố Nga sinh năm 1971, quê ở tỉnh Quảng Trị; trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Triết học, Cao cấp lý luận chính trị. Bà có thời gian dài công tác ở quận 1 cũ, trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bà làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 cũ.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM: Giải quyết dứt điểm dự án Tứ giác Bến Thành- Ảnh 1.

Đại hội nhận hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM: Giải quyết dứt điểm dự án Tứ giác Bến Thành- Ảnh 2.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân phường Bến Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Phường Bến Thành - với vai trò phường trung tâm, "trái tim" của thành phố, nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế đặc sắc, có trách nhiệm đặc biệt trong việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của thành phố" - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM: Giải quyết dứt điểm dự án Tứ giác Bến Thành- Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị phường Bến Thành cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. "Đây là nền tảng quyết định mọi thắng lợi" - ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phường cần phát huy tối đa lợi thế trung tâm để phát triển kinh tế, kinh tế đêm, thương mại - dịch vụ cao cấp - du lịch văn hóa gắn với phát triển kinh tế số.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, phường phải sớm định hình không gian phát triển mới, khai thác đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm năng thương mại - dịch vụ, du lịch; khơi dậy sức mạnh nội lực là cơ bản lâu dài, đồng thời thu hút mạnh mẽ nguồn lực bên ngoài để tạo đột phá.

"Mục tiêu là xây dựng Bến Thành thành thương hiệu lan tỏa trong và ngoài nước, ai cũng muốn đến" – ông Đặng Minh Thông gợi mở.

Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết phường Bến Thành cần phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững, chú trọng chỉnh trang hạ tầng, phấn đấu không còn những khu nhà chung cư xuống cấp; kiến nghị để giải quyết dứt điểm các công trình xây dựng dở dang, đặc biệt là công trình tại Tứ giác Bến Thành, để sớm đưa vào khai thác, phát triển thương mại - dịch vụ, tránh lãng phí...

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM: Giải quyết dứt điểm dự án Tứ giác Bến Thành- Ảnh 4.

Đại biểu tham dự đại hội

Với đặc thù trung tâm của trung tâm, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não, công trình trọng điểm, khu vực có đông khách quốc tế, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang phường phải xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xuyên suốt.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ phường Bến Thành phải thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, là điểm tựa vững chắc của cả hệ thống chính trị địa phương trong hành trình đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trên tinh thần 5 "Rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả"...

Phải biết cách phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong mọi việc, lắng nghe ý kiến nhân dân; luôn nghĩ tới dân, đặt lợi ích của dân lên trên, lên trước trong mọi công việc.

Phường Bến Thành được thành lập vào ngày 1-7-2025, trên cơ sở sáp nhập phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão, một phần phường Cầu Ông Lãnh, một phần phường Nguyễn Thái Bình thuộc quận 1 trước đây. Phường có diện tích 1,8 km2, gồm 27 khu phố, dân số 72.000 người. Đảng bộ phường trực thuộc Thành ủy TP HCM, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của 71 tổ chức cơ sở đảng, với 2.223 đảng viên.

Theo Phan Anh

Người Lao Động

