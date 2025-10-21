Cận cảnh hai nút giao với Vành đai 3 sẽ xây hầm chui đầu năm 2026

Khi dự án hầm chui tại nút giao được hoàn thành, các phương tiện từ Tây Hồ đi về hướng Bắc Từ Liêm (cũ) sẽ không phải vòng ra đường Vành đai 3 như hiện nay, mà có thể đi thẳng xuống hầm (theo hướng mũi tên), qua đó giảm xung đột giao thông tại khu vực.