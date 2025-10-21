Cận cảnh hai nút giao với Vành đai 3 sẽ xây hầm chui đầu năm 2026
Lãnh đạo TP Hà Nội vừa giao các sở, ngành chuẩn bị khởi công hầm chui tại hai nút giao với đường Vành đai 3 là Dương Đình Nghệ và trục Tây Thăng Long vào đầu năm 2026. Nguyên nhân là do tại hai nút giao này, lưu lượng phương tiện rất lớn, thường xuyên xảy ra xung đột và ùn tắc giao thông.
Liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp như tổ chức lại giao thông, lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh, nhưng nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì với đường Vành đai 3 vẫn thường xuyên xảy ra xung đột và ùn tắc giao thông.
Sáng 20/10, trong khung giờ từ 7h30 đến 9h, tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra trên các hướng đường Mễ Trì, Phạm Hùng (đoạn thuộc đường Vành đai 3) dẫn về nút giao.
Nguyên nhân ùn tắc được xác định là do lưu lượng phương tiện từ đường Mễ Trì và Dương Đình Nghệ đi qua nút quá đông, dẫn đến xung đột với các dòng xe lưu thông trên đường Phạm Hùng (Vành đai 3).
Trong giờ cao điểm sáng 20/10, tình trạng ùn ứ giao thông cũng xảy ra và kéo dài trên đường Mễ Trì hướng về nút giao.
Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội hoàn thiện các bước chuẩn bị, khởi công dự án hầm chui tại nút giao đường Vành đai 3 với Dương Đình Nghệ – Mễ Trì nhằm giảm xung đột và ùn tắc giao thông.
Tại nút giao giữa đường Vành đai 3 và trục Tây Thăng Long, hầm chui sẽ được xây dựng theo hướng tuyến đường Tây Thăng Long, gắn với tuyến đường dự án sẽ hình thành trong tương lai.
Khi dự án hầm chui tại nút giao được hoàn thành, các phương tiện từ Tây Hồ đi về hướng Bắc Từ Liêm (cũ) sẽ không phải vòng ra đường Vành đai 3 như hiện nay, mà có thể đi thẳng xuống hầm (theo hướng mũi tên), qua đó giảm xung đột giao thông tại khu vực.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, việc xây dựng hầm chui tại hai nút giao với đường Vành đai 3 gồm Dương Đình Nghệ và trục Tây Thăng Long là giải pháp hiệu quả nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các khu vực có mật độ phương tiện cao, thường xuyên xảy ra xung đột, ùn ứ.
