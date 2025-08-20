'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu

Cub House, một cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM, vừa đưa về Honda Giorno+ phiên bản giới hạn SC35 ThaiGP Limited Edition với số lượng 4 chiếc. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan.

Honda Giorno+ phiên bản giới hạn SC35 ThaiGP Limited Edition.

Honda ra mắt Giorno+ SC35 ThaiGP vào tháng 3/2025 nhằm vinh danh tay đua người Thái Lan Somkiat Chantra trở thành người đầu tiên của quốc gia này thi đấu tại MotoGP. Xe sản xuất giới hạn 99 chiếc. Chiếc xe trong bài viết có số thứ tự 68/99.

Phiên bản này sử dụng tông màu trắng làm chủ đạo, kết hợp các chi tiết màu đỏ ở các vị trí như chắn bùn trước, viền đèn pha, sàn để chân... Số 35 - số áo thi đấu của Somkiat Chantra - được in nổi bật trên mặt trước của xe làm tăng tính nhận diện.

Ngoài màu sắc, bản SC35 ThaiGP tương tự bản tiêu chuẩn về thiết kế, thông số và trang bị. Xe mang thiết kế mềm mại, cổ điển, kiểu dáng thon gọn và tư thế ngồi thoải mái.

Giorno+ sở hữu nhiều trang bị hợp thời, như đèn pha và đèn hậu LED, đồng hồ dạng LCD, chìa khóa thông minh Smartkey và phanh đĩa trước tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Nút bật tắt đèn pha cũng bị loại bỏ. Xe tích hợp một hộc để đồ bên trái, đựng vừa điện thoại và có sẵn cổng sạc bên trong.

Xe có chiều dài 1.902 mm, chiều rộng 683 mm và chiều cao 1.144 mm. Yên xe cao 780 mm, thiết kế rộng về bề ngang. Cốp dung tích 30 lít. Mâm vành đúc 12 inch kèm lốp không săm.

Honda Giorno+ dùng động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Động cơ tạo ra công suất tối đa 12,5 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT. Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu là 52,6 km/lít, tương đương chưa đến 2 lít/100 km.

Đối thủ trực tiếp của Honda Giorno+ là hai mẫu xe đồng hương Yamaha Grande và Suzuki Saluto. Tại Thái Lan, Giorno+ SC35 ThaiGP có giá bán 74.400 baht (khoảng 60 triệu đồng). Giá bán tại Việt Nam chưa được phía đại lý nhập khẩu công khai, do xe đang trong giai đoạn đăng kiểm. Tuy nhiên, để tham khảo, từng có nơi bán Honda Giorno+ bản thường xe cũ với giá hơn 60 triệu đồng, trong khi có nơi khác rao bán xe mới bản khác với giá cả trăm triệu.

Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP có chữ ký của tay đua Somkiat Chantra.

Trước SC35 ThaiGP, đại lý cũng từng đưa về 2 phiên bản đặc biệt khác của Giorno+, là Disney Fantasia 85 Years (giới hạn 2.000 xe) và Moto2 ThaiGP (giới hạn 35 xe). Trong đó có một chiếc Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP duy nhất có chữ ký của tay đua Somkiat Chantra.

