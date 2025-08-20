Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu

20-08-2025 - 19:12 PM | Thị trường

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition được sản xuất giới hạn 99 xe trên toàn thế giới, ra mắt nhằm vinh danh tay đua Thái Lan Somkiat Chantra.

Cub House, một cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM, vừa đưa về Honda Giorno+ phiên bản giới hạn SC35 ThaiGP Limited Edition với số lượng 4 chiếc. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 1.

Honda Giorno+ phiên bản giới hạn SC35 ThaiGP Limited Edition.

Honda ra mắt Giorno+ SC35 ThaiGP vào tháng 3/2025 nhằm vinh danh tay đua người Thái Lan Somkiat Chantra trở thành người đầu tiên của quốc gia này thi đấu tại MotoGP. Xe sản xuất giới hạn 99 chiếc. Chiếc xe trong bài viết có số thứ tự 68/99.

Phiên bản này sử dụng tông màu trắng làm chủ đạo, kết hợp các chi tiết màu đỏ ở các vị trí như chắn bùn trước, viền đèn pha, sàn để chân... Số 35 - số áo thi đấu của Somkiat Chantra - được in nổi bật trên mặt trước của xe làm tăng tính nhận diện.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 2.

Ngoài màu sắc, bản SC35 ThaiGP tương tự bản tiêu chuẩn về thiết kế, thông số và trang bị. Xe mang thiết kế mềm mại, cổ điển, kiểu dáng thon gọn và tư thế ngồi thoải mái. 

Giorno+ sở hữu nhiều trang bị hợp thời, như đèn pha và đèn hậu LED, đồng hồ dạng LCD, chìa khóa thông minh Smartkey và phanh đĩa trước tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Nút bật tắt đèn pha cũng bị loại bỏ. Xe tích hợp một hộc để đồ bên trái, đựng vừa điện thoại và có sẵn cổng sạc bên trong.

Xe có chiều dài 1.902 mm, chiều rộng 683 mm và chiều cao 1.144 mm. Yên xe cao 780 mm, thiết kế rộng về bề ngang. Cốp dung tích 30 lít. Mâm vành đúc 12 inch kèm lốp không săm.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 3.

Honda Giorno+ dùng động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Động cơ tạo ra công suất tối đa 12,5 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT. Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu là 52,6 km/lít, tương đương chưa đến 2 lít/100 km.

Đối thủ trực tiếp của Honda Giorno+ là hai mẫu xe đồng hương Yamaha Grande và Suzuki Saluto. Tại Thái Lan, Giorno+ SC35 ThaiGP có giá bán 74.400 baht (khoảng 60 triệu đồng). Giá bán tại Việt Nam chưa được phía đại lý nhập khẩu công khai, do xe đang trong giai đoạn đăng kiểm. Tuy nhiên, để tham khảo, từng có nơi bán Honda Giorno+ bản thường xe cũ với giá hơn 60 triệu đồng, trong khi có nơi khác rao bán xe mới bản khác với giá cả trăm triệu.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 4.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 5.

Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP có chữ ký của tay đua Somkiat Chantra.

Trước SC35 ThaiGP, đại lý cũng từng đưa về 2 phiên bản đặc biệt khác của Giorno+, là Disney Fantasia 85 Years (giới hạn 2.000 xe) và Moto2 ThaiGP (giới hạn 35 xe). Trong đó có một chiếc Honda Giorno+ Moto2 ThaiGP duy nhất có chữ ký của tay đua Somkiat Chantra.

Xem thêm hình ảnh Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition tại Việt Nam:

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 6.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 7.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 8.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 9.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 10.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 11.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 12.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 13.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 14.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 15.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 16.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 17.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 18.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 19.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 20.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 21.

'Cận cảnh' hàng hiếm Honda Giorno+ SC35 ThaiGP đầu tiên về Việt Nam, giới hạn 99 chiếc trên toàn thế giới, giá có thể cả trăm triệu- Ảnh 22.

Xe máy điện nhỏ gọn như Vision, giá chỉ 18 triệu đồng, sạc 1 lần đi tới 100 km

Theo Quốc Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam ồ ạt tràn vào Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, nước ta có sản lượng hơn 15 triệu tấn

Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam ồ ạt tràn vào Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, nước ta có sản lượng hơn 15 triệu tấn Nổi bật

Thất thế trên thị trường, đây là phân khúc duy nhất mà xe Hàn vẫn thống trị, tăng hơn 37% so với tháng trước

Thất thế trên thị trường, đây là phân khúc duy nhất mà xe Hàn vẫn thống trị, tăng hơn 37% so với tháng trước Nổi bật

Cua ghẹ Việt Nam đắt nhất 10 năm qua, Trung Quốc mua nhiều nhất

Cua ghẹ Việt Nam đắt nhất 10 năm qua, Trung Quốc mua nhiều nhất

18:48 , 20/08/2025
Trước nguy cơ mất đi khách hàng Ấn Độ, Nga ‘cầu cứu’ thành công một cá mập nhập khẩu dầu của thế giới - Ít nhất 15 lô hàng sắp được giao

Trước nguy cơ mất đi khách hàng Ấn Độ, Nga ‘cầu cứu’ thành công một cá mập nhập khẩu dầu của thế giới - Ít nhất 15 lô hàng sắp được giao

18:15 , 20/08/2025
Vươn tới quỹ đạo không gian vũ trụ: Khát vọng làm chủ bầu trời Việt Nam

Vươn tới quỹ đạo không gian vũ trụ: Khát vọng làm chủ bầu trời Việt Nam

16:54 , 20/08/2025
Vì sao giàu có, nổi tiếng như Ronaldo vẫn bị một siêu mẫu “đá”?

Vì sao giàu có, nổi tiếng như Ronaldo vẫn bị một siêu mẫu “đá”?

16:34 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên