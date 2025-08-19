Xe máy điện nhỏ gọn như Vision, giá chỉ 18 triệu đồng, sạc 1 lần đi tới 100 km
Mẫu xe điện này có mức chi phí vận hành tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng.
Mới đây, Zelo Electric chính thức ra mắt mẫu xe tay ga điện Knight+. Ngay khi công bố, chiếc xe này đã gây chú ý vì có mức giá siêu rẻ, chỉ 59.990 rupee, tương đương khoảng 17,9 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Với mức giá thấp, Knight+ được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tiếp cận xe điện với chi phí hợp lý.
Không chỉ thu hút nhờ giá bán, Knight+ còn nổi bật ở khả năng vận hành nhờ được trang bị bộ pin LFP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 1,8 kWh có thể tháo rời. Công nghệ pin này vốn thường thấy trên các dòng xe cao cấp, mang lại ưu điểm về độ bền và độ an toàn, đặc biệt là khả năng chịu nhiệt tốt khi hoạt động trong môi trường nóng ẩm, điều kiện khí hậu đặc trưng của các nước nhiệt đới như Ấn Độ và Việt Nam.
Với dung lượng trên, Knight+ cho phép di chuyển quãng đường thực tế lên tới 100 km sau mỗi lần sạc đầy, con số đáp ứng thoải mái nhu cầu đi làm, đi học hay chạy dịch vụ trong một ngày dài.
Zelo Electric là công ty đang phát triển mạnh trong ngành xe điện tại Ấn Độ. Với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe giá rẻ nhưng vẫn được trang bị tính năng thông minh như Knight+, thị trường xe máy điện tại châu Á đang sôi động hơn bao giờ hết.
