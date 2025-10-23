Cận cảnh hơn 1.800 camera AI 'phủ sóng' khắp Hà Nội sắp đi vào hoạt động

Sáng 23/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và giải pháp TFS lắp đặt, kiểm tra hệ thống camera AI trên tuyến đường Phạm Hùng - Trần Duy Hưng.

Theo Phòng CSGT CATP Hà Nội, hiện nay, camera bình thường chỉ quan sát đơn thuần, không phân tích xử lý tại camera và đưa tín hiệu luồng video về trung tâm giám sát, người vận hành hoàn toàn phải giám sát thủ công hệ thống và cần đầu tư phần mềm phân tích AI tại trung tâm cũng như hạ tầng tài nguyên máy chủ để xử lý luồng hình ảnh camera truyền về để phát hiện các hành vi vi phạm giao thông cũng như tình hình an ninh trật tự…

Camera AI được lắp đặt tại các nút giao thông trọng điểm.

Việc triển khai lắp đặt camera AI xử lý và phân tích video ngay tại camera (xử lý tại biên) và gửi về trung tâm giám sát để đọc dữ liệu, đối sánh với cơ sở dữ liệu của hệ thống giúp tăng độ chính xác phát hiện các hành vi vi phạm giao thông, tình hình an ninh trật tự, giảm độ trễ và giảm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm, dễ dàng mở rộng số lượng camera lên đến hàng chục nghìn, trăm nghìn camera.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.

Khi được đưa vào vận hành chính thức, camera AI sẽ tự động đo đếm lưu lượng tại các nút giao thông gửi thông tin lưu lượng thực tế đến hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông để tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực, tối ưu hóa lưu lượng giao thông tại nút, giảm tắc nghẽn, thời gian chờ đèn đỏ của các phương tiện giao thông.

Cán bộ CSGT Hà Nội kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera AI.

Bên cạnh đó, camera AI sẽ tự động phát hiện các hành vi vi phạm giao thông như: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường (đi sai làn); đè vạch; đi ngược chiều… và gửi về trung tâm giám sát.

Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và giải pháp TFS kiểm tra hệ thống camera AI.

Ngoài ra, các camera AI sẽ tự động ghi nhận toàn bộ các biển số xe đi qua các nút giao thông với các thông tin về chủng loại phương tiện, màu sắc, biển số,.. và cảnh báo theo thời gian thực nếu biển số xe phát hiện trùng khớp với cơ sở dữ liệu xe cần tìm phục vụ việc điều tra truy vết tìm kiếm xe mất cắp, xe gây tai nạn bỏ trốn… cũng như việc phát hiện ùn tắc giao thông tại các nút để gửi thông báo về trung tâm chỉ huy.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tại trung tâm.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết: “Việc đưa vào vận hành hệ thống camera AI là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng CSGT Thủ đô.

“So với hệ thống camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi đi vào hoạt động, hệ thống sẽ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác điều hành, giám sát và xử lý vi phạm” – Trung tá Long nhấn mạnh.

Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết thêm, camera AI có thể tự động đo đếm lưu lượng phương tiện, kết nối và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực để giảm ùn tắc. Đồng thời phát hiện, ghi nhận, truyền dữ liệu vi phạm về trung tâm chỉ huy một cách chính xác, nhanh chóng.

Ngoài ra, hệ thống còn giúp nhận dạng biển số, hỗ trợ truy tìm phương tiện liên quan đến các vụ việc an ninh, trật tự, tai nạn giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.