Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai
Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trên 2,2 ha không phép ở Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ sau 6 năm bị đình chỉ
Ngày 14-8, nhiều công nhân và 6 xe cuốc đang tiến hành tháo dỡ khu B. Tại đây, công nhân tiến hành đục bê tông được huy động để hỗ trợ phá dỡ bê tông cốt thép tại công trình này.
Đây là động thái mới nhất của chủ đầu tư Khu phức hợp Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) sau 6 năm bị cơ quan chức năng tỉnh đình chỉ.
Dự án do Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư, có diện tích trên 2,2 ha với tổng vốn đầu tư gần 680 tỉ đồng. Dự án gồm 3 khối công trình ký hiệu lần lượt là khu A, khu B và khu C.
Trước đó, khu đất trên là đất công, được UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê. Năm 2002, địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty để sử dụng vào mục đích văn phòng và nhà xưởng sản xuất.
Cơ quan chức năng xác định công ty đã không sử dụng đất đúng mục đích thuê đất làm văn phòng và nhà xưởng mà tự ý xây dựng dự án khi chưa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Đến năm 2018, UBND TP Biên Hòa (cũ) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai công trình xây dựng vi phạm trên, đồng thời buộc chủ đầu tư bổ sung giấy phép, nếu không sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.
