Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai

14-08-2025 - 21:57 PM | Bất động sản

Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trên 2,2 ha không phép ở Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ sau 6 năm bị đình chỉ

Ngày 14-8, nhiều công nhân và 6 xe cuốc đang tiến hành tháo dỡ khu B. Tại đây, công nhân tiến hành đục bê tông được huy động để hỗ trợ phá dỡ bê tông cốt thép tại công trình này.

Đây là động thái mới nhất của chủ đầu tư Khu phức hợp Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trên đường Đồng Khởi (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) sau 6 năm bị cơ quan chức năng tỉnh đình chỉ.

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa cũ) được phát hiện xây dựng trái phép nhiều năm qua nhưng đến nay mới tháo dỡ

Dự án do Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư, có diện tích trên 2,2 ha với tổng vốn đầu tư gần 680 tỉ đồng. Dự án gồm 3 khối công trình ký hiệu lần lượt là khu A, khu B và khu C.

Trước đó, khu đất trên là đất công, được UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai thuê. Năm 2002, địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty để sử dụng vào mục đích văn phòng và nhà xưởng sản xuất.

Cơ quan chức năng xác định công ty đã không sử dụng đất đúng mục đích thuê đất làm văn phòng và nhà xưởng mà tự ý xây dựng dự án khi chưa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đến năm 2018, UBND TP Biên Hòa (cũ) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai công trình xây dựng vi phạm trên, đồng thời buộc chủ đầu tư bổ sung giấy phép, nếu không sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Năm 2019, cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai yêu cầu đình chỉ, sau đó vận động chủ đầu tư chấp hành tự tháo dỡ, di dời tài sản để giảm thiểu thiệt hại. Khu A là Trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện có quy mô 4 tầng lầu và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500 m2. Năm 2017, khu A đã được đưa vào sử dụng.

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai- Ảnh 3.

Còn khu B xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ với quy mô 5 tầng lầu, 1 tầng hầm. Đến nay tòa nhà chính của khu B đã đổ bê tông cốt thép tầng 1 với diện tích xây dựng trên 4.300 m2. Cả hai khu đều chưa có giấy phép xây dựng theo quy định

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai- Ảnh 4.

Khu C là khối văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp với quy hoạch 12-14 tầng lầu và 2 tầng hầm vẫn chưa được triển khai.

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai- Ảnh 5.

Sau gần 6 năm với rất nhiều cuộc họp, kết luận của cơ quan chức năng là cho phép chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình.

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai- Ảnh 6.

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai- Ảnh 7.

Khoảng 70% bê tông sàn tầng 1, hầm ở khu B đã được phá dỡ để lấy cốt thép bên trong. Các xe cuốc vẫn đang tiếp tục tháo dỡ những phần còn lại của dự án.



Theo Tuấn Nguyễn

Người Lao động

