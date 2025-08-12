Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn

12-08-2025 - 18:18 PM | Bất động sản

Tòa nhà “Hàm Cá Mập” tại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng đã được phá dỡ hoàn toàn. Tiếp đó, nhiều hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ bên hồ Hoàn Kiếm cũng đang được tháo dỡ, chỉnh trang để khôi phục kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan và mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

 

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 1.

Ghi nhận vào sáng ngày 12/8, một phần của nhà hàng Thuỷ Tạ bên cạnh Hồ Gươm ở nút giao Lê Thái Tổ - Đinh Tiên Hoàng được quây kín bằng tôn, bên trong có lực lượng công nhân đang tiếp tục tiến hành phá dỡ. Nhiều người dân và du khách không khỏi bất ngờ

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 2.

Việc phá dỡ, chỉnh trang trên nhằm khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan và mở rộng không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 3.

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 4.

Các lực lượng công nhân đang tiếp tục phá dỡ công trình tạm của nhà hàng Thuỷ Tạ

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 5.

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 6.

Một số công nhân đang chỉnh trang lại nhà hàng

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 7.

Theo quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 cải tạo, mở rộng, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do Sở QH-KT Hà Nội ban hành, ở phân kỳ 1, các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ (loại bỏ các hạng mục chắp vá, mái tôn, công trình tạm…) để khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan, đóng góp không gian quảng trường.

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 8.

Được biết, nhà hàng Thủy Tạ là nhà hàng duy nhất nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm do Công ty CP Thủy Tạ làm chủ.

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 9.

Cùng phân kỳ, công trình toà nhà Hàm Cá Mập ở địa chỉ số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng cũng được phá dỡ. Hiện, toà nhà này đã được tháo dỡ hoàn toàn

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 10.

Ngay sau khi toà nhà Hàm Cá Mập được phá dỡ, 5 trụ lớn đã được dựng sát tường toà nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng để chuẩn bị lắp đặt màn hình LED.

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 11.

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 12.

Những khung thép lớn đã được chuẩn để lắp đặt với các trụ lớn

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 13.

Công nhân đang tất bật làm việc để sớm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 14.

Quá trình cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, TP. Hà Nội cũng yêu cầu chỉnh trang lại mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào (tháo dỡ mái che, mái vẩy…)

Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn- Ảnh 15.

Theo đó, sẽ di dời bãi xe, phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng tổ chức giao thông, thảm bê tông áp phan mặt nền quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép vỉa hè hồ Hoàn Kiếm.

Theo Vân Đức

