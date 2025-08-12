Cận cảnh tháo dỡ một phần nhà hàng nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân bất ngờ ngoái nhìn

Ghi nhận vào sáng ngày 12/8, một phần của nhà hàng Thuỷ Tạ bên cạnh Hồ Gươm ở nút giao Lê Thái Tổ - Đinh Tiên Hoàng được quây kín bằng tôn, bên trong có lực lượng công nhân đang tiếp tục tiến hành phá dỡ. Nhiều người dân và du khách không khỏi bất ngờ