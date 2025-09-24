Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp

Từ năm 2026 tới, TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng làn ưu tiên xe đạp trên trục Mai Chí Thọ với hai đoạn mới.

Đoạn thứ nhất kéo dài từ Nguyễn Cơ Thạch đến công viên bờ sông Sài Gòn (2 chiều), mỗi chiều dài 1,4 km. Đoạn thứ hai từ nút giao D1 – Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp ga metro An Phú, dài 2,5 km/chiều. Song song đó, thành phố đặt mục tiêu phát triển hệ thống xe đạp công cộng để gắn kết với các loại hình vận tải hành khách khác như xe buýt, buýt đường sông và metro.

Lộ trình đến năm 2030, TPHCM sẽ có ít nhất 8.000 xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm, trong đó khoảng 5.000 xe được bố trí ngay giai đoạn đầu tại các vị trí trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, khu đô thị Thủ Thiêm và dọc các tuyến metro. Điểm đáng chú ý, toàn bộ dự án xe đạp công cộng này được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.