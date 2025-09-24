Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hành lang hai bên đường Mai Chí Thọ (TPHCM) sắp được cải tạo để trở thành làn ưu tiên xe đạp dài gần 6 km, thiết kế vận tốc 20 km/giờ, hứa hẹn tạo thêm không gian di chuyển xanh và thân thiện cho người dân.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 1.

Mới đây, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết từ ngày 1/10 đến 31/12/2025, đơn vị sẽ triển khai dự án cải tạo, tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, phường An Khánh).

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 2.

Theo thiết kế, phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ - hành lang hai bên đường Mai Chí Thọ sẽ được cải tạo thành làn xe đạp rộng 2 m.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 3.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 4.

Khu vực đường Mai Chí Thọ từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 dài khoảng 5,8km sắp có làn ưu tiên xe đạp.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 5.

Hành lang đường Mai Chí Thọ từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1 có vỉa hè rộng, đủ điều kiện để bố trí làn ưu tiên xe đạp song song với phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Làn ưu tiên được thiết kế riêng biệt, không nằm trên phần đường hiện hữu của ôtô, xe máy.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 6.

Dự án có tổng mức đầu tư 12,7 tỷ đồng với chiều dài khoảng 5,8 km, rộng 20 m, thiết kế vận tốc 20 km/h.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 7.

Sơ đồ mạng lưới tuyến, kết nối trạm, bãi đỗ xe đạp ở đường Mai Chí Thọ.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 8.

Hiện nay trên tuyến có một số điểm phục vụ trung chuyển hành khách.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 9.

Cùng với đó là các trạm chờ xe buýt.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 10.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM, cho biết tuyến Mai Chí Thọ được lựa chọn thí điểm làn ưu tiên xe đạp vì đây là một trong những trục đường lớn, có đủ điều kiện để triển khai.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 11.

Đường Mai Chí Thọ có tổng chiều dài hơn 6,3 km, bắt đầu từ hầm vượt sông Sài Gòn và kết thúc tại nút giao Cát Lái, giao với đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường có mặt cắt ngang trung bình 100 m, quy mô 10 - 14 làn xe, được xem là “xương sống” của giao thông phía Đông TPHCM.

Cận cảnh tuyến đường đầu tiên ở TPHCM sẽ cải tạo thành làn xe đạp- Ảnh 12.

Đại diện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM cho biết, tuyến đường này có lợi thế kết nối với hệ thống xe buýt và metro, góp phần thúc đẩy giao thông công cộng. Khi hoàn thiện, mạng lưới xe đạp trên đường Mai Chí Thọ sẽ kết nối các khu dân cư lớn như Sala, Newcity, The Sun Avenue, công viên bờ sông Sài Gòn với tuyến metro số 1 tại ga Rạch Chiếc, tạo thành hành lang di chuyển xanh liên hoàn.

Từ năm 2026 tới, TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng làn ưu tiên xe đạp trên trục Mai Chí Thọ với hai đoạn mới.

Đoạn thứ nhất kéo dài từ Nguyễn Cơ Thạch đến công viên bờ sông Sài Gòn (2 chiều), mỗi chiều dài 1,4 km. Đoạn thứ hai từ nút giao D1 – Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp ga metro An Phú, dài 2,5 km/chiều. Song song đó, thành phố đặt mục tiêu phát triển hệ thống xe đạp công cộng để gắn kết với các loại hình vận tải hành khách khác như xe buýt, buýt đường sông và metro.

Lộ trình đến năm 2030, TPHCM sẽ có ít nhất 8.000 xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm, trong đó khoảng 5.000 xe được bố trí ngay giai đoạn đầu tại các vị trí trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, khu đô thị Thủ Thiêm và dọc các tuyến metro. Điểm đáng chú ý, toàn bộ dự án xe đạp công cộng này được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Hữu Duy - Bích Liên

Tiền Phong

tphcm

