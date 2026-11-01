Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn cứ Mỹ khắp Trung Đông đối mặt với thiệt hại cực lớn

| | Tài chính quốc tế

Các cuộc tấn công tên lửa và UAV của Iran đã gây thiệt hại cực lớn cho các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đóng quân trên khắp Trung Đông.

Căn cứ Mỹ khắp Trung Đông đối mặt với thiệt hại cực lớn- Ảnh 1.

Trụ sở Lầu Năm Góc ở Washington D.C.

Iran đã phát động một làn sóng tấn công trả đũa sau cuộc tấn công vô cớ của Mỹ và Israel, sự kiện khởi đầu cuộc xung đột vào ngày 28/2.

Phân tích của tờ Wall Street Journal (WSJ) đã xác định, tổng cộng 274 công trình bị hư hại trên 24 căn cứ có sự hiện diện quân sự của Mỹ.

Ít nhất 119 tòa nhà tại 13 căn cứ đã bị hư hại chỉ trong hai tuần đầu tiên; trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một quan chức Mỹ giấu tên quen thuộc với vấn đề này nói với tờ WSJ, Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại đối với các căn cứ do các cuộc tấn công của Iran gây ra ở mức tối thiểu 5 tỷ USD.

Một nguồn tin khác nhận định, con số này có thể lên tới 15 tỷ USD.

Báo cáo cho biết, nhiều căn cứ được dùng chung với các đồng minh khu vực của Mỹ, có nghĩa là họ có thể phải chi trả một phần thiệt hại, đồng thời cảnh báo, Lầu Năm Góc có thể quyết định không khôi phục một số cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, Mỹ được cho là đang cân nhắc rút quân khỏi các căn cứ của mình ở Kuwait và Saudi Arabia để đảm bảo nhân viên của họ khỏi bị tấn công.

Trước đó, Iran đã yêu cầu Mỹ rút quân toàn diện khỏi khu vực như một điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình bền vững.

Trong khi đó, Iran đang nhanh chóng khôi phục cơ sở tên lửa và khai quật các kho vũ khí bị chôn vùi, báo cáo cho biết thêm.

WSJ lưu ý, việc tăng cường quân sự diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các cuộc tấn công tiếp theo bất chấp tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn của Mỹ.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cáo buộc chính quyền tìm cách “che giấu chi phí thực sự của cuộc chiến”, sau khi bị từ chối tiếp cận căn cứ không quân Al Udeid của Qatar, nơi tờ WSJ xác định có ít nhất 10 tòa nhà bị hư hại.

Lầu Năm Góc cho biết, lệnh cấm này là do các hạn chế đi lại trong khu vực.

Theo ước tính mới nhất của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn 47,1 tỷ USD tính đến ngày 16/10, không bao gồm thiệt hại về căn cứ.

Con số này bao gồm khoảng 29 tỷ USD để thay thế đạn dược đã sử dụng, 11,9 tỷ USD chi phí hoạt động, và 6,1 tỷ USD thiệt hại về thiết bị.

Về thương vong, quân đội Mỹ hiện xác nhận 23 trường hợp tử vong liên quan đến các hoạt động quân sự chống Iran, trong đó có 11 trường hợp do hỏa lực của đối phương, và 865 người bị thương.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu vừa trải qua phiên lao dốc tồi tệ nhất 50 năm, Chính phủ Mỹ chịu "vạ lây" mất 12 tỷ USD

Một cổ phiếu vừa trải qua phiên lao dốc tồi tệ nhất 50 năm, Chính phủ Mỹ chịu "vạ lây" mất 12 tỷ USD Nổi bật

Huy động 2.000 người tìm kiếm, hàng xóm Việt Nam phát hiện thêm khoảng 1.000 tấn vàng

Huy động 2.000 người tìm kiếm, hàng xóm Việt Nam phát hiện thêm khoảng 1.000 tấn vàng Nổi bật

'Mỹ - NATO sẽ không cho phép điều đó': Vậy Nga nhận được đảm bảo an ninh nào?

'Mỹ - NATO sẽ không cho phép điều đó': Vậy Nga nhận được đảm bảo an ninh nào?

14:48 , 01/11/2026
Nga âm thầm gạt bỏ không chỉ Đô đốc Kuznetsov 40 tuổi mà cả Peter Đại đế 37 tuổi

Nga âm thầm gạt bỏ không chỉ Đô đốc Kuznetsov 40 tuổi mà cả Peter Đại đế 37 tuổi

14:26 , 01/11/2026
Biểu tình lan rộng tại châu Âu, khói lửa vẫn cháy bùng ở Pháp

Biểu tình lan rộng tại châu Âu, khói lửa vẫn cháy bùng ở Pháp

13:50 , 01/11/2026
Thanh niên 26 tuổi đứng sau cơn sốt "chùa online", 600.000 người tràn vào "chờ tới lượt" chỉ để ngồi im không nói câu gì

Thanh niên 26 tuổi đứng sau cơn sốt "chùa online", 600.000 người tràn vào "chờ tới lượt" chỉ để ngồi im không nói câu gì

13:21 , 01/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên