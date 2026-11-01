Căn cứ Mỹ khắp Trung Đông đối mặt với thiệt hại cực lớn

Trụ sở Lầu Năm Góc ở Washington D.C.

Iran đã phát động một làn sóng tấn công trả đũa sau cuộc tấn công vô cớ của Mỹ và Israel, sự kiện khởi đầu cuộc xung đột vào ngày 28/2.

Phân tích của tờ Wall Street Journal (WSJ) đã xác định, tổng cộng 274 công trình bị hư hại trên 24 căn cứ có sự hiện diện quân sự của Mỹ.

Ít nhất 119 tòa nhà tại 13 căn cứ đã bị hư hại chỉ trong hai tuần đầu tiên; trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một quan chức Mỹ giấu tên quen thuộc với vấn đề này nói với tờ WSJ, Lầu Năm Góc ước tính thiệt hại đối với các căn cứ do các cuộc tấn công của Iran gây ra ở mức tối thiểu 5 tỷ USD.

Một nguồn tin khác nhận định, con số này có thể lên tới 15 tỷ USD.

Báo cáo cho biết, nhiều căn cứ được dùng chung với các đồng minh khu vực của Mỹ, có nghĩa là họ có thể phải chi trả một phần thiệt hại, đồng thời cảnh báo, Lầu Năm Góc có thể quyết định không khôi phục một số cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, Mỹ được cho là đang cân nhắc rút quân khỏi các căn cứ của mình ở Kuwait và Saudi Arabia để đảm bảo nhân viên của họ khỏi bị tấn công.

Trước đó, Iran đã yêu cầu Mỹ rút quân toàn diện khỏi khu vực như một điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình bền vững.

Trong khi đó, Iran đang nhanh chóng khôi phục cơ sở tên lửa và khai quật các kho vũ khí bị chôn vùi, báo cáo cho biết thêm.

WSJ lưu ý, việc tăng cường quân sự diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các cuộc tấn công tiếp theo bất chấp tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn của Mỹ.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cáo buộc chính quyền tìm cách “che giấu chi phí thực sự của cuộc chiến”, sau khi bị từ chối tiếp cận căn cứ không quân Al Udeid của Qatar, nơi tờ WSJ xác định có ít nhất 10 tòa nhà bị hư hại.

Lầu Năm Góc cho biết, lệnh cấm này là do các hạn chế đi lại trong khu vực.

Theo ước tính mới nhất của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn 47,1 tỷ USD tính đến ngày 16/10, không bao gồm thiệt hại về căn cứ.

Con số này bao gồm khoảng 29 tỷ USD để thay thế đạn dược đã sử dụng, 11,9 tỷ USD chi phí hoạt động, và 6,1 tỷ USD thiệt hại về thiết bị.

Về thương vong, quân đội Mỹ hiện xác nhận 23 trường hợp tử vong liên quan đến các hoạt động quân sự chống Iran, trong đó có 11 trường hợp do hỏa lực của đối phương, và 865 người bị thương.